Право
Галина Мубаракшина
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«Коммерсантъ»: суд отстранил от должности арестованного гендиректора РВК Александра Повалко Материал редакции

Полиция полагает, что он может повлиять на свидетелей по делу о злоупотреблении полномочиями. Адвокат Повалко считает доводы неубедительными.

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Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отстранил от должности главу Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, пишет «Коммерсантъ».

Следователи МВД полагают, что на посту гендиректора Повалко может оказать давление на подчинённых, которые проходят свидетелями по делу. Также по просьбе следствия Повалко продлён на два месяца срок домашнего ареста, уточняет издание.

Адвокат главы РВК Георгий Антонов назвал доводы сотрудников полиции неубедительными. Повалко запрещено покидать жильё и звонить всем, кроме защитника, следователя и экстренных служб, подчеркнул Антонов.

  • Александра Повалко задержали после обысков у него дома и в офисе РВК 3 июня 2020 года. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями из-за невозврата $3 млн от продажи доли в стартапе Soft Machines.
  • Часть средств Повалко перечислил другому стартапу — Alion, хотя должен был вернуть их на счёт РВК, рассказывали источники «Ведомостей».
  • Гендиректор РВК не согласен с обвинениями. В РВК также неоднократно подчёркивали, что уверены в полной невиновности Повалко, называя его эффективным и честным руководителем.
  • Участники отрасли выступили в поддержку главы РВК. Например, глава ФРИИ Кирилл Варламов предложил «заморозить институты развития» в знак протеста против ареста.
  • Правительство задумалось об объединении РВК с РФПИ, ВЭБ или фондом «Сколково», сообщило в августе РБК со ссылкой на источники. После объединения стартапы на ранних стадиях будут получать не государственные, а частные деньги, уточнял один из собеседников издания.
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#новость #рвк

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