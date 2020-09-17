Полиция полагает, что он может повлиять на свидетелей по делу о злоупотреблении полномочиями. Адвокат Повалко считает доводы неубедительными.

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Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отстранил от должности главу Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, пишет «Коммерсантъ».

Следователи МВД полагают, что на посту гендиректора Повалко может оказать давление на подчинённых, которые проходят свидетелями по делу. Также по просьбе следствия Повалко продлён на два месяца срок домашнего ареста, уточняет издание.

Адвокат главы РВК Георгий Антонов назвал доводы сотрудников полиции неубедительными. Повалко запрещено покидать жильё и звонить всем, кроме защитника, следователя и экстренных служб, подчеркнул Антонов.