Их интересует, как компании обрабатывают данные американских пользователей — из-за этого в стране уже запретили TikTok и WeChat.

В закладки

Epic Games, Riot Games и другие разработчики игр получили запросы о протоколах безопасности от комитета по иностранным инвестициям в США, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Проверка связана с китайской Tencent, одной из крупнейших игровых компаний в мире: ей принадлежит Riot Games и 40% в Epic Games, указывает агентство. Власти интересует, как компании обрабатывают данные американских пользователей.

Представители компаний и Минфина США (ему подчиняется комитет) не ответили либо отказались давать комментарии изданию.

По данным PCGamer, в портфолио Tencent выходят свыше 300 компаний. В 2011 году она приобрела 93% в Riot Games за $400 млн, а в 2015 году выкупила доли полностью, напоминает издание. Riot Games — разработчик League of Legends, самой популярной игры на ПК, отмечает Bloomberg.

По оценкам Bloomberg Intelligence, активы Tencent в США могут стоить не менее $22 млрд, на них приходится 6-7% её продаж и выручки. Им может грозить риск принудительной продажи, как в случае с TikTok, указывает издание.