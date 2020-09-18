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Bloomberg: власти США проверят Epic Games и Riot Games из-за их связи с китайской Tencent Материал редакции
Их интересует, как компании обрабатывают данные американских пользователей — из-за этого в стране уже запретили TikTok и WeChat.
Epic Games, Riot Games и другие разработчики игр получили запросы о протоколах безопасности от комитета по иностранным инвестициям в США, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
Проверка связана с китайской Tencent, одной из крупнейших игровых компаний в мире: ей принадлежит Riot Games и 40% в Epic Games, указывает агентство. Власти интересует, как компании обрабатывают данные американских пользователей.
Представители компаний и Минфина США (ему подчиняется комитет) не ответили либо отказались давать комментарии изданию.
По данным PCGamer, в портфолио Tencent выходят свыше 300 компаний. В 2011 году она приобрела 93% в Riot Games за $400 млн, а в 2015 году выкупила доли полностью, напоминает издание. Riot Games — разработчик League of Legends, самой популярной игры на ПК, отмечает Bloomberg.
По оценкам Bloomberg Intelligence, активы Tencent в США могут стоить не менее $22 млрд, на них приходится 6-7% её продаж и выручки. Им может грозить риск принудительной продажи, как в случае с TikTok, указывает издание.
- Из-за разногласий по поводу безопасности данных американских пользователей под запрет в США уже попали TikTok и мессенджер WeChat, принадлежащие китайским компаниям.
- Согласно указам Дональда Трампа, запрет TikTok блокирует все сделки с участием его материнской компании ByteDance и её «дочек», а запрет WeChat — только сделки с приложением.
- Издатели игр (в том числе Riot Games и Epic Games) не попадали под действие документа, говорили в Белом доме.
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