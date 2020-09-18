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Галина Мубаракшина
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Bloomberg: власти США проверят Epic Games и Riot Games из-за их связи с китайской Tencent Материал редакции

Их интересует, как компании обрабатывают данные американских пользователей — из-за этого в стране уже запретили TikTok и WeChat.

6 комментариев
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Epic Games, Riot Games и другие разработчики игр получили запросы о протоколах безопасности от комитета по иностранным инвестициям в США, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Проверка связана с китайской Tencent, одной из крупнейших игровых компаний в мире: ей принадлежит Riot Games и 40% в Epic Games, указывает агентство. Власти интересует, как компании обрабатывают данные американских пользователей.

Представители компаний и Минфина США (ему подчиняется комитет) не ответили либо отказались давать комментарии изданию.

По данным PCGamer, в портфолио Tencent выходят свыше 300 компаний. В 2011 году она приобрела 93% в Riot Games за $400 млн, а в 2015 году выкупила доли полностью, напоминает издание. Riot Games — разработчик League of Legends, самой популярной игры на ПК, отмечает Bloomberg.

По оценкам Bloomberg Intelligence, активы Tencent в США могут стоить не менее $22 млрд, на них приходится 6-7% её продаж и выручки. Им может грозить риск принудительной продажи, как в случае с TikTok, указывает издание.

  • Из-за разногласий по поводу безопасности данных американских пользователей под запрет в США уже попали TikTok и мессенджер WeChat, принадлежащие китайским компаниям.
  • Согласно указам Дональда Трампа, запрет TikTok блокирует все сделки с участием его материнской компании ByteDance и её «дочек», а запрет WeChat — только сделки с приложением.
  • Издатели игр (в том числе Riot Games и Epic Games) не попадали под действие документа, говорили в Белом доме.

#новость #epicgames #сша

Галина Мубаракшина
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6 комментариев
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Вик Григ

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Это случайно не те ребята которые воевали с Apple... 

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Исмаил Умаров

1

Где-то Apple потирает ручки)

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Николай Шелопугин

0

Просто оболочка разная

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lastChristams special

0

Передаем привет apple от всего дружного состава

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Даниил Орел

0

Тим Кук наносит ответный удар. Трам-пам-пам, пам-парам, пам-парам...

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