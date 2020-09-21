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Лиана Липанова
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Минэкономики запланировало создать государственный реестр ИТ-стартапов для принятий решений о господдержке Материал редакции

Но компании могут не захотеть делиться данными из-за риска утечки информации, считают эксперты.

  • Минэкономики планирует создать и вести в России государственный реестр технологических стартапов, который объединит данные из различных госорганов и организаций. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий законопроект.
  • Он поможет принимать решения о господдержке и отслеживать её эффективность: с согласия стартапа доступ к этим данным получат все заинтересованные организации и институты развития, что ускорит подачу заявок, рассчитывают в ведомстве.
  • Так, до 2024 года правительство планирует раздать 46,3 млрд рублей разработчикам «сквозных технологий», а стартапам в сфере искусственного интеллекта — 12 млрд рублей, напоминает газета.
  • Реестр может упростить забюрократизированный процесс получения грантов, но стартапы могут не захотеть делиться своими данными из-за опасений утечки информации, считает основатель и гендиректор компании Vera Voice Владимир Свешников.
  • Пользу от такой базы больше получит государство и сможет проверять различные гипотезы, например, работает ли «инвестиционный лифт» — инструменты господдержки, ранжированные по жизненному циклу стартапа, объясняет заместитель гендиректора Softline по работе с национальными проектами Андрей Шолохова.

#новость

Лиана Липанова
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Andrey Chuev

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Ох уж эти "помощники". Просто не мешайте

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Михаил Похеров

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Oбращался как-тo за гoспoддержкoй на пoртале "Мoй бизнес", думаю ну раз кредиты пoд 1% надo пoпрoбoвать. Тoлькo пo услoвиям ты дoлжен залoжить все чтo мoжешь пoд этoт займ и oбязать пoручительствoм всех вoкруг 

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Сергей Подливчук

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Нужно поддерживать стартапы в сфере машиностроения и автоматизаци  производства, а не очередное приложение по доставке кала водителем яндекс такси к док доку.

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