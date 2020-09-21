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Лиана Липанова
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Минэкономики запланировало создать государственный реестр ИТ-стартапов для принятия решений о господдержке Материал редакции

Но компании могут не захотеть делиться данными из-за риска утечки информации, считают эксперты.

  • Минэкономики планирует создать и вести в России государственный реестр технологических стартапов, который объединит данные из различных госорганов и организаций. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий законопроект.
  • Он поможет принимать решения о господдержке и отслеживать её эффективность: с согласия стартапа доступ к этим данным получат все заинтересованные организации и институты развития, что ускорит подачу заявок, рассчитывают в ведомстве.
  • Так, до 2024 года правительство планирует раздать 46,3 млрд рублей разработчикам «сквозных технологий», а стартапам в сфере искусственного интеллекта — 12 млрд рублей, напоминает газета.
  • Реестр может упростить забюрократизированный процесс получения грантов, но стартапы могут не захотеть делиться своими данными из-за опасений утечки информации, считает основатель и гендиректор компании Vera Voice Владимир Свешников.
  • Пользу от такой базы больше получит государство и сможет проверять различные гипотезы, например, работает ли «инвестиционный лифт» — инструменты господдержки, ранжированные по жизненному циклу стартапа, объясняет заместитель гендиректора Softline по работе с национальными проектами Андрей Шолохова.

#новость

Лиана Липанова
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Andrey Chuev

27

Ох уж эти "помощники". Просто не мешайте

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Gabby BenDer

Andrey
0

Амень

Ответить

Andrey Arsentyev

Gabby
0

Стартапы они как любовная парочка, все в розовых красках и прекрасных перспективах, пока родители (Минэкономики) не полезут

Ответить

Gabby BenDer

Andrey
1

Какие интересные у вас аллегории)

Ответить

Михаил Похеров

17

Oбращался как-тo за гoспoддержкoй на пoртале "Мoй бизнес", думаю ну раз кредиты пoд 1% надo пoпрoбoвать. Тoлькo пo услoвиям ты дoлжен залoжить все чтo мoжешь пoд этoт займ и oбязать пoручительствoм всех вoкруг 

Ответить

Сергей Подливчук

10

Нужно поддерживать стартапы в сфере машиностроения и автоматизаци  производства, а не очередное приложение по доставке кала водителем яндекс такси к док доку.

Ответить

Александр Трофимов

Сергей
0

Не очень понятно зачем поддерживать то, что уже мертво. Мы исторически импортировали технологии машиностроения и производства, кроме пары отраслей, в которых импортировали технологию вместе с ее носителями. Но почему-то каждый раз обижаемся и стыдимся, вспоминая об этом.

P.S. Доставка кала, кстати, тоже в целом импортная.

Ответить

Сергей Подливчук

Александр
1

Выход есть?

Ответить

Александр Трофимов

Сергей
1

Найти себе глобальную специализацию и быть в ней лучше всех в мире?
Энергетика к примеру.

Ответить

Сергей Подливчук

Александр
3

Ок. Делаем энергетику и маркетплейсы по доставке жрачки.

Ответить

Антон Саяпин

8

Шведский стол для Сбербанка

Ответить

Александр Кучеряев

5

Реестр айти стартапов звучит настолько по бумерски и государственно, что ни один нормальный стартап там не захочет оказаться.

Ответить

Ilya Brin

3

Алиса, добавь мой стартап в гос реестр и сделай музыку громче

Ответить

Eugen Bayer

2

Одни уже сделали "первый суперсервис России". А стартап который государственники обокрали переезжает в Германию, куда пригласили сразу с предоставлением ВНЖ всей команде. 

Ответить

Стартапер-пессимист

Eugen
2

Подробнее?

Ответить

Eugen Bayer

Стартапер-песси…
2

https://www.cnews.ru/news/top/2020-08-13_tsentrobank_obvinyayut_v_krazhe

Центробанк обвинили в краже первого в России…
На Центробанк и Российский союз автостраховщиков готовится подать в суд создатель ИТ-сервиса…
www.cnews.ru
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Get Money

Eugen
0

Там претензия только к названию...

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Eugen Bayer

Get
0

к остальному претензию выдвигать бессмысленно, в России нет защиты патентов или кода, а вот авторское право защищается хорошо. Ну и если сравнивать конечно, то оригинальный продукт на порядок сложнее и интереснее, чем то что слепили ЦБшники в 65 apps за 24 000 000 рублей

Ответить

Eugen Bayer

Get
0

кроме всего прочего, в новости (хотя в ней все прекрасно) есть последний абзац про фонд Бортника...

Ответить

Gabby BenDer

Eugen
1

So true

Ответить

Gabby BenDer

1

Ага, побежали, волосы назад

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Роман Сиваков

1

Очередная оригинальная попытка правильно раскидывать и учитывать до(мяу)я кому гранты... а дело-то? Ну нифига не в отсутствии такой (я бы к приценился, на их месте к давно и хорошо готовым старттрек (закрыт) и венчурклаб, а освободившееся время формировал ценности, команду, подходы и отдельно регламентами тупо бы запрет некоторые действия или поведения, которые давно, типа, известны на примере sk, фрии и т.д.

А еще бы, вместо того, как обычно это бывает сделано, обязательно зацепился бы на какой-то технологичный банк, есиа, под первые гранты искал бы тех, кто в разных регионах курирует бизнес-сообщества всякие... в удаленные сервисы про про делопроизводства, аналитиков... а, вот, ничего подобного, уже традиционно, вряд ли будет..

Ответить

Vyacheslav Bogomolov

–5

Это только в России стартапы боятся делиться своими идеями. В Силиконовой долине и Израиле наоборот стараются рассказывать о своём проекте при любой возможности. И это позволяет намного быстрее и эффективнее развиваться. А идеи без реализаторов не стоят выеденного яйца.

Ответить

Gabby BenDer

Vyacheslav
1

Так боятся почему? К кому вопросы-к стартаперам или может к тем, кто известны широко манией отбирать стартапы силой и беззаконием?м?

Ответить

Eugen Bayer

Gabby
1

Сегодня в России каждый стартап должен иметь крышу из силовиков, чтобы защищаться от "государства", этакие автоволны из 90-х. 

Ответить

Gabby BenDer

Eugen
1

Именно.

Ответить

Eugen Bayer

Vyacheslav
1

В России под вашу идею напишут программу подольше, чтобы вовремя соскочить и денег попросят на порядок больше чтоб было сладко пилить, а стартап не получит ничего, в лучшем случае пригласят поучаствовать в каком нить политсовете. Обычно после того как государственники начинают воровать под вашу идею - вас стараются всеми силами разорить.

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Michael Petrov

Vyacheslav
0

идеи, которыми делятся - это уровень "убер для выгула собак". что то чуть сложнее проработанное "ааа, у нас амазон попросил питч и детализацию бизнес модели, а потом склонировал"

Ответить

Василий Клименко

0

Почему то от этой новости веет чем то нехорошим.

Ответить

Крымский Чайничек

Василий
0

Потому что Лены там не будет))))))

Ответить

Крымский Чайничек

0

Вообще идея интересная, но я сомневаюсь что она будет адекватно реализована. Например, МФТИ и Институт глазных исследований Гарвардской школы медицины создали нейросеть, способную распознавать ткани формирующейся сетчатки еще до ее окончательной дифференцировки, что позволяет выращивать эту сетчатку для пересадки. Эта технология уже прошла много проверок https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fncel.2020.00171/full и вроде как работает. Вопрос кому будет принадлежать патент? В США за минувший год появилось ряд ограничений на хранение и передачу информации, связанную с ИИ. Сейчас появляются в РФ. В итоге будет адская бюрократия, которая никак не будет способствовать росту исследований. А так идея хорошая

Convolutional Neural Networks Can Predict…
We have developed a deep learning-based computer algorithm to recognize and predict retinal…
www.frontiersin.org
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