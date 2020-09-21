Масштабная трансформация
Сбербанка в прямом эфире
LIVE
Право
Лиана Липанова
611

Калифорнийский суд приостановил приказ Трампа об удалении WeChat из магазинов приложений Google Play и App Store Материал редакции

Блокировка приложения на территории США сделала бы его неработоспособным для тех, кто уже загрузил его, объяснили в суде.

  • Суд в Калифорнии вынес предварительный запрет на приказ администрации Трампа, согласно которому с 20 сентября китайский мессенджер WeChat будет недоступен для скачивания американским пользователям, передаёт CNBC.
  • Google Play, App Store и любые другие магазины приложений, которые доступны в США, должны были удалить мессенджер. Кроме того, судья заблокировал приказ, который бы запретил деловые операции с WeChat в США.
  • Блокировка приложения на территории США сделала бы его неработоспособным для тех, кто уже загрузил его, объяснили в суде. На момент публикации заметки Минторг США и Белый дом не ответили на запрос CNBC.
  • Министерство торговли США 18 сентября сообщило о планах выпустить приказ о блокировке с 20 сентября WeChat и с 12 ноября TikTok. Американским компаниям будет запрещён хостинг этих сервисов, а также использование кода, функций из WeChat и TikTok в программном обеспечении или сервисах, которые разработаны или доступны в США, заявляли тогда в министерстве.
Трамп одобрил партнерство Oracle и TikTok…
По словам Трампа, соцсеть согласилась пожертвовать на образование в США $5 млрд, но в ByteDance…
vc.ru

#новость

Лиана Липанова
+27 609
2
3
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 5, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 159994, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 21 Sep 2020 09:43:41 +0300", "is_special": false }
Сервисы
Найди и удали: зачем дата-саентист Сбербанка создал корпоративный сервис знакомств
Треть офисных романов заканчивается созданием семьи. В Сбере решили сделать поиск родственных душ среди коллег проще…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Tonny Gun

21

А прикольно, когда суд независимый.

Ответить

Gabby BenDer

Tonny
4

Ваще непривычно и дико такое читать, да?

Ответить

Leo Uvarov

Tonny
1

он зависим (от демократов). Но партии две, да.

Ответить

Gabby BenDer

1

суд здорового человека

Ответить

Дима Черепанов

0

Они там вообще головой думают иногда, в этой "администрации"?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Rush Agency
Подписан
Отписаться
Кейс продажи медицинского оборудования: как матричный метод помог нам обойти проблемы пандемии и удержать CPA
Медицинское оборудование во время пандемия, аппараты ИВЛ, которые Яндекс не разрешает рекламировать, матричный подход,…
0
vc.ru
Подписан
Отписаться
Главное за неделю: историческая сделка Nvidia и Arm, приложение для изучения алфавита, Apple Watch Series 6 и другое
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
0
Selectel
Подписан
Отписаться
Топ-20 известных ретро-ПК, идеальных для игр и программирования
Технический журналист The Guardian подготовил подборку из 20 когда-то популярных домашних компьютеров. Читайте подробне…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Александр Макаров
за день
А где ещё можно заказать баночку мочи?
«Яндекс.Лавка» не вернула деньги за недоставленный арбуз
Андрей Карпушенков
за неделю
Хочу заметить, что называться Юкассом в РФ плохая примета.
«Яндекс.Деньги» сменят название на «ЮMoney», а «Касса» станет «ЮKassa»

Комментарии

Ivan Knyazev

Компания SOYUZ Microphones…

El Negro

Сотрудник поддержки Delivery…

Kirill Nikolaenko

Сотрудник поддержки Delivery…

Artem Kravchenko

Минэкономики запланировало…

Виталий Вайти

Сотрудник поддержки Delivery…

El Negro

Сотрудник поддержки Delivery…

Вячеслав Ширшов

Акции Apple за две недели…

Ярослав Осинцев

Как собрать минус слова в Директе

Лучезарный Смех

Сотрудник поддержки Delivery…

ENDY branding agency

Первый бренд парка в…

ENDY branding agency

Первый бренд парка в…

ENDY branding agency

Первый бренд парка в…

Вячеслав Ширшов

Акции Apple за две недели…

Gabby BenDer

Минэкономики запланировало…

Michael Petrov

Минэкономики запланировало…

Nikolay Safronov

«Яндекс.Лавка» не вернула…

Andrey Arsentyev

Минэкономики запланировало…

Gabby BenDer

Минэкономики запланировало…

Денис Белый

Seo для Wordpress: почему я…

Pavel Nekhaev

Сотрудник поддержки Delivery…