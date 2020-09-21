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Калифорнийский суд приостановил приказ Трампа об удалении WeChat из магазинов приложений Google Play и App Store Материал редакции
Блокировка приложения на территории США сделала бы его неработоспособным для тех, кто уже загрузил его, объяснили в суде.
- Суд в Калифорнии вынес предварительный запрет на приказ администрации Трампа, согласно которому с 20 сентября китайский мессенджер WeChat будет недоступен для скачивания американским пользователям, передаёт CNBC.
- Google Play, App Store и любые другие магазины приложений, которые доступны в США, должны были удалить мессенджер. Кроме того, судья заблокировал приказ, который бы запретил деловые операции с WeChat в США.
- Блокировка приложения на территории США сделала бы его неработоспособным для тех, кто уже загрузил его, объяснили в суде. На момент публикации заметки Минторг США и Белый дом не ответили на запрос CNBC.
- Министерство торговли США 18 сентября сообщило о планах выпустить приказ о блокировке с 20 сентября WeChat и с 12 ноября TikTok. Американским компаниям будет запрещён хостинг этих сервисов, а также использование кода, функций из WeChat и TikTok в программном обеспечении или сервисах, которые разработаны или доступны в США, заявляли тогда в министерстве.
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Tonny Gun
А прикольно, когда суд независимый.
Gabby BenDerTonny
Ваще непривычно и дико такое читать, да?
Leo UvarovTonny
он зависим (от демократов). Но партии две, да.
Gabby BenDer
суд здорового человека
Дима Черепанов
Они там вообще головой думают иногда, в этой "администрации"?