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Лиана Липанова
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ФАС опять обязала Booking.com перестать требовать от российских отелей гарантии лучшей цены Материал редакции

Компания должна исполнить предупреждение до 18 октября.

  • ФАС России выдала ООО «Booking.com B.V.» второе предупреждение о прекращении действий с признаками антимонопольного поведения.
  • Агрегатор навязывал гостиницам условия, по которым они не могут предлагать более низкие цены на своём сайте или при заезде, объяснили в ведомстве. Причем ограничение касалось как цен, так и наличия и видов номеров.
  • Так агрегатор вынуждал гостиницы принимать невыгодные условия договора, что могло привести к ущемлению интересов гостиниц, заключили в ФАС.
  • Компания должна исполнить предупреждение до 18 октября, иначе ФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.
  • В ноябре 2019 года ФАС уже обязала Booking.com перестать требовать от российских гостиниц гарантии лучшей цены. Однако сервис не выполнил предупреждение, тогда, в декабре 2019 года, антимонопольная служба возбудила дело о нарушении «Закона о защите конкуренции». В случае установления факта нарушения конкуренции сервису грозит штраф в размере 1-15% от оборота.
  • В августе 2020 года начальник управления регулирования связи и ИТ ФАС Елена Заева говорила, что ведомство рассчитывает принять решение по делу против Booking.com до конца года.
  • «Дело рассматривается, максимальный срок рассмотрения составляет девять месяцев. Этот срок еще не истек. В рамках этого дела рассматривается конфиденциальная информация, поэтому участники имели право выбрать способ участия исключительно очный. Нам нужно обеспечить состязательность сторон в процессе — когда был карантин, была пандемия, стороны не могли обеспечить свое право на участие», — заявляла Заева.
  • На момент публикации заметки в Booking.com не ответили на запрос vc.ru.

#новость #bookingcom #фас

Лиана Липанова
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Sergey Ontime

2

“о прекращении действий с признаками антимонопольного поведения.”

Что? У Букинга было антимонопольное поведение?

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Evgeniy Kiyanov

1

Booking.com не единственный сервис на рынке. Множество других имеется. Отели принимают условия размещения. Размещение на букинге не является обязательным условиях для функционирования отеля. Причем антимонопольная служба? Или к кого то из депутатов отельный бизнес и хотят прогнуть букинг?

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Михаил Петров

Evgeniy
1

Буукинг является сильным продвижение, и отели находящиеся там уже имеют преимущество перед другими и это понимают все, здесь не надо быть гением. Если что, ФАС занимается не только "Газпромами", но и регулирует соглашения, которые заключаются между сторонами, ДАЖЕ если у одной из сторон есть альтернативы соглашения договора с другой стороной.

Например "наверху" не понравилось то, что к примеру, если отель заключал договор с Букингом о публикации информации об оказании своих услуг на определенных условиях, то лишался возможности предлагать более выгодные условия на своем сайте или стойке информации. Причем ограничение касалось как цен на проживание, так и наличия, а также видов номеров.

Не надо мыслить так поверхностно

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Evgeniy Kiyanov

Михаил
0

Букинг провел работу по рекламированию своей платформы, привлек пользователей, несомненно он предоставляет преимущество на рынке для отелей, размещая их на своих условиях, предоставляя информацию для своего актива - пользователей. Вполне себе рыночные условия.

В дополнение именно букинг решает большинство вопросов и поддержкой пользователей, обеспечивает актуальность информации об отелях, проводил рефанды.

Отель в праве выбрать что им выгоднее. Не нравится букинг, могут выбрать другие платформы. Отели могут выбирать что им выгоднее, в каком случае они больше заработают. Очевидно что доступ к аудитории букинга им приносит больше денег чем 20-30% снижение стоимости на своих ресурсах.

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Николай Свидэрский

Evgeniy
0

Какой % иностранцев приходит от букинга?

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Oleg Milyaev

0

Будет забавно, если Букинг просто уйдёт с российского рынка как Линкедин, а отелям останется сосать лапу.

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Даниил Пискурёв

Oleg
2

Лапу сосать мог только отель который забанили , а конкуренты остались. Но если сам букинг ушел то люди которые ищут отели никуда не денутся...

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Oleg Milyaev

Даниил
0

Иностранные туристы не станут ходить по русским агрегаторам, а просто поедут в страну, где поддерживается удобный и безопасный известный им сервис.

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Алексей Бровко

Oleg
1

Вряд-ли наличие букинга основополагающий фактор при выборе страны для путешествия (хотя вероятно для кого-то все же важный) Будут бронить в крупных сетях. Или на хорошо переведенных сайтах от мейлов или яндексов.

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Oleg Milyaev

Алексей
0

Не-а, не будут. Незачем. Стран на свете много, заморачиваться никто не станет.

Ответить

Алексей Бровко

Oleg
1

Как-то вы прямо сильно принижаете интеллектуальные способности иностранцев

Ответить

Oleg Milyaev

Алексей
0

Это не интеллектуальные способности, а способность выбирать удобные, известные и безопасные сервисы в противовес неизвестным и небезопасным, даже если они удобны. Россия это не Чаша Грааля, чтобы кто-то тратил свои когнитивные ресурсы, чтобы сюда поехать, имея более удобные альтернативы.

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Dmitry Ievlev

Oleg
0

Что вы говорите)) и прям в Турции больше нет иностранных туристов???

Ответить

Oleg Milyaev

Dmitry
0

А при чём тут Турция?

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Artem Petrenkov

Oleg
0

Agoda, FindHotel, Hotels.com, Etrip, Expedia - международных сервисов ещё много, не Островком и не Букингом единым. Вменяемые отели публикуются на разных сервисах, и даже не совсем вменяемые после ухода Букинга скорее всего почешутся.

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Oleg Milyaev

Artem
0

Если эти сервисы не дают гарантии равной цены с сервисом внутри отеля, с точки зрения потребителя, они не предоставляют выгоды, соответственно, не будут иметь популярности. Если же они дают такую гарантию, то ФАС будет обязан применить к ним те же самые санкции, что к Букингу, и мы снова в изначальной точке нашего разговора.

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Dmitry Ievlev

0

Сколько раз сравнивал цену на букинге и на стойке в отеле, разница порой доходила до 100%. Т.е. на стойке продавали дороже, чем на букинге

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Сергей Подливчук

0

Фас не хочет проверить цены на бензин?

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Timur Kuzmin

Сергей
0

А разве они не самые лучшие при таких налогах?

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