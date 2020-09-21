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ФАС опять обязала Booking.com перестать требовать от российских отелей гарантии лучшей цены Материал редакции
Компания должна исполнить предупреждение до 18 октября.
- ФАС России выдала ООО «Booking.com B.V.» второе предупреждение о прекращении действий с признаками антимонопольного поведения.
- Агрегатор навязывал гостиницам условия, по которым они не могут предлагать более низкие цены на своём сайте или при заезде, объяснили в ведомстве. Причем ограничение касалось как цен, так и наличия и видов номеров.
- Так агрегатор вынуждал гостиницы принимать невыгодные условия договора, что могло привести к ущемлению интересов гостиниц, заключили в ФАС.
- Компания должна исполнить предупреждение до 18 октября, иначе ФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.
- В ноябре 2019 года ФАС уже обязала Booking.com перестать требовать от российских гостиниц гарантии лучшей цены. Однако сервис не выполнил предупреждение, тогда, в декабре 2019 года, антимонопольная служба возбудила дело о нарушении «Закона о защите конкуренции». В случае установления факта нарушения конкуренции сервису грозит штраф в размере 1-15% от оборота.
- В августе 2020 года начальник управления регулирования связи и ИТ ФАС Елена Заева говорила, что ведомство рассчитывает принять решение по делу против Booking.com до конца года.
- «Дело рассматривается, максимальный срок рассмотрения составляет девять месяцев. Этот срок еще не истек. В рамках этого дела рассматривается конфиденциальная информация, поэтому участники имели право выбрать способ участия исключительно очный. Нам нужно обеспечить состязательность сторон в процессе — когда был карантин, была пандемия, стороны не могли обеспечить свое право на участие», — заявляла Заева.
- На момент публикации заметки в Booking.com не ответили на запрос vc.ru.
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“о прекращении действий с признаками антимонопольного поведения.”
Что? У Букинга было антимонопольное поведение?
Evgeniy Kiyanov
Booking.com не единственный сервис на рынке. Множество других имеется. Отели принимают условия размещения. Размещение на букинге не является обязательным условиях для функционирования отеля. Причем антимонопольная служба? Или к кого то из депутатов отельный бизнес и хотят прогнуть букинг?
Михаил ПетровEvgeniy
Буукинг является сильным продвижение, и отели находящиеся там уже имеют преимущество перед другими и это понимают все, здесь не надо быть гением. Если что, ФАС занимается не только "Газпромами", но и регулирует соглашения, которые заключаются между сторонами, ДАЖЕ если у одной из сторон есть альтернативы соглашения договора с другой стороной.
Например "наверху" не понравилось то, что к примеру, если отель заключал договор с Букингом о публикации информации об оказании своих услуг на определенных условиях, то лишался возможности предлагать более выгодные условия на своем сайте или стойке информации. Причем ограничение касалось как цен на проживание, так и наличия, а также видов номеров.
Не надо мыслить так поверхностно
Evgeniy KiyanovМихаил
Букинг провел работу по рекламированию своей платформы, привлек пользователей, несомненно он предоставляет преимущество на рынке для отелей, размещая их на своих условиях, предоставляя информацию для своего актива - пользователей. Вполне себе рыночные условия.
В дополнение именно букинг решает большинство вопросов и поддержкой пользователей, обеспечивает актуальность информации об отелях, проводил рефанды.
Отель в праве выбрать что им выгоднее. Не нравится букинг, могут выбрать другие платформы. Отели могут выбирать что им выгоднее, в каком случае они больше заработают. Очевидно что доступ к аудитории букинга им приносит больше денег чем 20-30% снижение стоимости на своих ресурсах.
Николай СвидэрскийEvgeniy
Какой % иностранцев приходит от букинга?
Oleg Milyaev
Будет забавно, если Букинг просто уйдёт с российского рынка как Линкедин, а отелям останется сосать лапу.
Даниил ПискурёвOleg
Лапу сосать мог только отель который забанили , а конкуренты остались. Но если сам букинг ушел то люди которые ищут отели никуда не денутся...
Oleg MilyaevДаниил
Иностранные туристы не станут ходить по русским агрегаторам, а просто поедут в страну, где поддерживается удобный и безопасный известный им сервис.
Алексей БровкоOleg
Вряд-ли наличие букинга основополагающий фактор при выборе страны для путешествия (хотя вероятно для кого-то все же важный) Будут бронить в крупных сетях. Или на хорошо переведенных сайтах от мейлов или яндексов.
Oleg MilyaevАлексей
Не-а, не будут. Незачем. Стран на свете много, заморачиваться никто не станет.
Алексей БровкоOleg
Как-то вы прямо сильно принижаете интеллектуальные способности иностранцев
Oleg MilyaevАлексей
Это не интеллектуальные способности, а способность выбирать удобные, известные и безопасные сервисы в противовес неизвестным и небезопасным, даже если они удобны. Россия это не Чаша Грааля, чтобы кто-то тратил свои когнитивные ресурсы, чтобы сюда поехать, имея более удобные альтернативы.
Dmitry IevlevOleg
Что вы говорите)) и прям в Турции больше нет иностранных туристов???
Oleg MilyaevDmitry
А при чём тут Турция?
Artem PetrenkovOleg
Agoda, FindHotel, Hotels.com, Etrip, Expedia - международных сервисов ещё много, не Островком и не Букингом единым. Вменяемые отели публикуются на разных сервисах, и даже не совсем вменяемые после ухода Букинга скорее всего почешутся.
Oleg MilyaevArtem
Если эти сервисы не дают гарантии равной цены с сервисом внутри отеля, с точки зрения потребителя, они не предоставляют выгоды, соответственно, не будут иметь популярности. Если же они дают такую гарантию, то ФАС будет обязан применить к ним те же самые санкции, что к Букингу, и мы снова в изначальной точке нашего разговора.
Dmitry Ievlev
Сколько раз сравнивал цену на букинге и на стойке в отеле, разница порой доходила до 100%. Т.е. на стойке продавали дороже, чем на букинге
Сергей Подливчук
Фас не хочет проверить цены на бензин?
Timur KuzminСергей
А разве они не самые лучшие при таких налогах?