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Лиана Липанова
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«Белорусский офис спасти не удастся — но удастся спасти ребят»: СК снял арест со счетов PandaDoc после внесения залога Материал редакции

Счета компании заблокировали в связи с уголовным делом в отношении четырёх сотрудников минского офиса.

15 комментариев
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Белорусский Следственный комитет удовлетворил ходатайство ИТ-компании PandaDoc о снятии ареста со счетов компании, сообщает tut.by со ссылкой на сооснователя проекта Микиту Микадо.

Счета компании заблокировали в связи с уголовным делом в отношении четырёх сотрудников минского офиса: директора Дмитрия Рабцевича, директора по продукту Виктора Кувшинова, главного бухгалтера Юлии Шардыко, директора по персоналу Владислава Михолапа.

В начале сентября их обвинили в хищении из бюджета 107 тысяч белорусских рублей (около 3 млн российских рублей) путём злоупотребления должностными полномочиями и поместили в СИЗО на два месяца.

В PandaDoc назвали арест сотрудников репрессиями и попыткой давления на основателей: в середине августа Микадо предложил финансовую помощь силовикам, которые хотят уволиться на фоне протестов в Белоруссии, но не могут из-за денег.

После ареста сотрудников Микадо приостановил проект. Его продолжил фонд солидарности BYSOL.

Затем PandaDoc обратилась в СК с просьбой разрешить хотя бы частично выплатить зарплаты и пособия сотрудникам, а также оплатить аренду — ведомство одобрило просьбу, пишет издание.

После этого СК также разрешил компании пополнить депозит на сумму возможно причинённого арестованными сотрудниками ущерба, а затем снял арест со счетов, передаёт Tut.by.

Разблокировка счетов компании — это, конечно, хорошая новость. Теперь мы можем выплатить зарплаты всем тем сотрудникам, которые все еще остаются в Белоруссии. Тем не менее нашим главным приоритетом стоит освобождение арестованных сотрудников.

Ребята уже которую неделю сидят в СИЗО. При этом к моей инициативе они никакого отношения не имели и не имеют. Инициативу я прекратил. Их дальнейшее удержание не имеет смысла.

Микита Микадо
сооснователь PandaDoc

Адвокат компании Антон Гашинский добавил, что арестованные сотрудники у PandaDoc в приоритете: «У нас начинает выстраиваться диалог, нас слышат, это хорошо. Скорее всего, белорусский офис спасти не удастся — но удастся спасти ребят».

#новость #pandadoc #ит #белоруссия

Лиана Липанова
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15 комментариев
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lastChristams special

3

когда уже начнется суд над лукартошкой ?

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Evgeniy Kiyanov

lastChristams
4

Сегодня втихоря провели инаугурацию этой сцуки

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lastChristams special

Evgeniy
0

да это уже по всем новостям говорили. Но будет ли мировой суд, мне вот интересно....

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Сатанецкий

lastChristams
–1

Как только население откажется от покорного протеста и перейдёт к реальным шагам, даст настоящий бой врагу 

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lastChristams special

Сатанецкий
1

Можно поинтересоваться, что это за "реальные шаги"?

Ответить

Сатанецкий

lastChristams
0

Можно например на Аврору в Питере сходить посмотреть. Все шаги уже делались и не раз и приводили к крушению тиранов

Ответить

Сослан Сакшин

Сатанецкий
0

общие слова, а что конкретно надо сделать? в буларуси моря нет, аврора будет бесполезна

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Сатанецкий

Сослан
0

Ну нужно найти что-то похожее, в крайнем случае покрышки от белаза очень хорошо зайдут 

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Сослан Сакшин

Сатанец…
0

а с покрышками-то что делать???

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Сергей Подливчук

–7

Когда хотел спасти страну, но даже офис не получилось спасти

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Artem Gruzdev

Сергей
2

в США, скорее всего, челика расстреляют в своей же квартире.

Дмитрий Песков, перелогиньтесь.

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Сергей Королевский

Сергей
0

Он хоть попытался. А ты как раб сидишь и терпишь

Ответить

Степан Марципан

0

а почему не пишут подробности обвинения? интересно же как HR взгрел Беларусь благодаря своему положению например.

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Евгений Смирнов

0

Ребята уже которую неделю сидят в СИЗО. При этом к моей инициативе они никакого отношения не имели и не имеют. Инициативу я прекратил. Их дальнейшее удержание не имеет смысла.

Я правильно понимаю, что в РБ специальный уголовный режим — можно объявить себя коллегой/родственником/собачкой активиста и получить амнистию?

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евгений аношин

0

Сидеть будут долго... Беларусь же берет пример с Китая.
А там и 18 лет легко получить..
https://www.bbc.com/russian/news-54242784

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