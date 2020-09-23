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«Белорусский офис спасти не удастся — но удастся спасти ребят»: СК снял арест со счетов PandaDoc после внесения залога Материал редакции
Счета компании заблокировали в связи с уголовным делом в отношении четырёх сотрудников минского офиса.
Белорусский Следственный комитет удовлетворил ходатайство ИТ-компании PandaDoc о снятии ареста со счетов компании, сообщает tut.by со ссылкой на сооснователя проекта Микиту Микадо.
Счета компании заблокировали в связи с уголовным делом в отношении четырёх сотрудников минского офиса: директора Дмитрия Рабцевича, директора по продукту Виктора Кувшинова, главного бухгалтера Юлии Шардыко, директора по персоналу Владислава Михолапа.
В начале сентября их обвинили в хищении из бюджета 107 тысяч белорусских рублей (около 3 млн российских рублей) путём злоупотребления должностными полномочиями и поместили в СИЗО на два месяца.
В PandaDoc назвали арест сотрудников репрессиями и попыткой давления на основателей: в середине августа Микадо предложил финансовую помощь силовикам, которые хотят уволиться на фоне протестов в Белоруссии, но не могут из-за денег.
После ареста сотрудников Микадо приостановил проект. Его продолжил фонд солидарности BYSOL.
Затем PandaDoc обратилась в СК с просьбой разрешить хотя бы частично выплатить зарплаты и пособия сотрудникам, а также оплатить аренду — ведомство одобрило просьбу, пишет издание.
После этого СК также разрешил компании пополнить депозит на сумму возможно причинённого арестованными сотрудниками ущерба, а затем снял арест со счетов, передаёт Tut.by.
Адвокат компании Антон Гашинский добавил, что арестованные сотрудники у PandaDoc в приоритете: «У нас начинает выстраиваться диалог, нас слышат, это хорошо. Скорее всего, белорусский офис спасти не удастся — но удастся спасти ребят».
когда уже начнется суд над лукартошкой ?
Сегодня втихоря провели инаугурацию этой сцуки
да это уже по всем новостям говорили. Но будет ли мировой суд, мне вот интересно....
Как только население откажется от покорного протеста и перейдёт к реальным шагам, даст настоящий бой врагу
Можно поинтересоваться, что это за "реальные шаги"?
Можно например на Аврору в Питере сходить посмотреть. Все шаги уже делались и не раз и приводили к крушению тиранов
общие слова, а что конкретно надо сделать? в буларуси моря нет, аврора будет бесполезна
Ну нужно найти что-то похожее, в крайнем случае покрышки от белаза очень хорошо зайдут
Когда хотел спасти страну, но даже офис не получилось спасти
в США, скорее всего, челика расстреляют в своей же квартире.
Дмитрий Песков, перелогиньтесь.
а почему не пишут подробности обвинения? интересно же как HR взгрел Беларусь благодаря своему положению например.
Ребята уже которую неделю сидят в СИЗО. При этом к моей инициативе они никакого отношения не имели и не имеют. Инициативу я прекратил. Их дальнейшее удержание не имеет смысла.
Я правильно понимаю, что в РБ специальный уголовный режим — можно объявить себя коллегой/родственником/собачкой активиста и получить амнистию?
Сидеть будут долго... Беларусь же берет пример с Китая.
А там и 18 лет легко получить..
https://www.bbc.com/russian/news-54242784
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