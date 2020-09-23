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Лиана Липанова
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Компания в Москве не получила господдержку из-за неподходящего ОКВЭД — и выиграла суд против налоговой Материал редакции

«Таможенно Транспортный Терминал» сумела доказать, что работает в общепите, хотя формально у компании другой основной вид деятельности.

9 комментариев
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Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу ООО «Таможенно Транспортный Терминал» в деле против ИФНС №14 и обязал налоговую выплатить субсидии компании, сообщает «Коммерсантъ».

В июне 2020 года налоговая отказала компании в господдержке: основной код ОКВЭД предприятия не соответствует представленным в постановлении правительства о субсидиях малому и среднему бизнесу в связи с пандемией.

Согласно коду, компания занимается управлением эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение — эта отрасль в перечень наиболее пострадавших не входит. «Таможенно Транспортный Терминал» в суде доказал, что деятельность в сфере общепита основная для компании, хотя соответсвующий код указан как дополнительный.

Кроме того, у предприятия не было лицензии на управление эксплуатацией жилфонда.

Инспекция также пыталась доказать, что «Таможенно Транспортный Терминал» сократило штат более чем на 10% с марта по май — это противоречит условиям получения субсидий (сохранение 90% штата). Но суд со ссылкой на отчёты в Пенсионный фонд за апрель постановил, что компания сохранила 92,5% работников.

Среди компаний в сфере общепита многие работают под другим ОКВЭД, которые были указаны до прихода в этот бизнес, объясняет президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

«Цель решения суда — защитить малый и средний бизнес, по сути создав прецедент, позволяющий большему числу лиц получить субсидии», — отметила партнер Eversheds Sutherland Оксана Петерс.

Это первое дело, в котором компания обжаловала отказ в господдержке, подчеркивает партнер Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.

#новость

Лиана Липанова
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9 комментариев
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Denis Komutkov

0

Началось, теперь заживём! 

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2013tatarstan .

0

Сам по себе ОКВЭД чисто для ведения стат. учёта, разве не? Этот ОКВЭД разве нельзя хоть каждый день менять?
Как по нему можно вообще судить чем фактически занимается компания.

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3216q114

0

А почему это дело не находиться тут: https://kad.arbitr.ru/ ?

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Николай Стрижков

3216q114
0

Есть оно в картотеке. А40-134982/2020

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3216q114

Николай
0

Так там вроде о другом 

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Ксюша Александрова

0

Если они выиграли суд против налоговой, то автоматически выиграли эту жизнь

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Michael Smith

Ксюша
0

налоговая очень много дел проигрывает

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Николай Стрижков

0

Прошу прощения, но это дело вел я. Никаких юридических агентств к участию в деле не поивлекали. 

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Vasya Pupkin

0

Вот только в России не прецедентное право

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