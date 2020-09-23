«Таможенно Транспортный Терминал» сумела доказать, что работает в общепите, хотя формально у компании другой основной вид деятельности.

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Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу ООО «Таможенно Транспортный Терминал» в деле против ИФНС №14 и обязал налоговую выплатить субсидии компании, сообщает «Коммерсантъ».

В июне 2020 года налоговая отказала компании в господдержке: основной код ОКВЭД предприятия не соответствует представленным в постановлении правительства о субсидиях малому и среднему бизнесу в связи с пандемией.

Согласно коду, компания занимается управлением эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение — эта отрасль в перечень наиболее пострадавших не входит. «Таможенно Транспортный Терминал» в суде доказал, что деятельность в сфере общепита основная для компании, хотя соответсвующий код указан как дополнительный.

Кроме того, у предприятия не было лицензии на управление эксплуатацией жилфонда.

Инспекция также пыталась доказать, что «Таможенно Транспортный Терминал» сократило штат более чем на 10% с марта по май — это противоречит условиям получения субсидий (сохранение 90% штата). Но суд со ссылкой на отчёты в Пенсионный фонд за апрель постановил, что компания сохранила 92,5% работников.

Среди компаний в сфере общепита многие работают под другим ОКВЭД, которые были указаны до прихода в этот бизнес, объясняет президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

«Цель решения суда — защитить малый и средний бизнес, по сути создав прецедент, позволяющий большему числу лиц получить субсидии», — отметила партнер Eversheds Sutherland Оксана Петерс.