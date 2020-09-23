Сбербанка в прямом эфире
Компания в Москве не получила господдержку из-за неподходящего ОКВЭД — и выиграла суд против налоговой Материал редакции
«Таможенно Транспортный Терминал» сумела доказать, что работает в общепите, хотя формально у компании другой основной вид деятельности.
Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу ООО «Таможенно Транспортный Терминал» в деле против ИФНС №14 и обязал налоговую выплатить субсидии компании, сообщает «Коммерсантъ».
В июне 2020 года налоговая отказала компании в господдержке: основной код ОКВЭД предприятия не соответствует представленным в постановлении правительства о субсидиях малому и среднему бизнесу в связи с пандемией.
Согласно коду, компания занимается управлением эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение — эта отрасль в перечень наиболее пострадавших не входит. «Таможенно Транспортный Терминал» в суде доказал, что деятельность в сфере общепита основная для компании, хотя соответсвующий код указан как дополнительный.
Кроме того, у предприятия не было лицензии на управление эксплуатацией жилфонда.
Инспекция также пыталась доказать, что «Таможенно Транспортный Терминал» сократило штат более чем на 10% с марта по май — это противоречит условиям получения субсидий (сохранение 90% штата). Но суд со ссылкой на отчёты в Пенсионный фонд за апрель постановил, что компания сохранила 92,5% работников.
Среди компаний в сфере общепита многие работают под другим ОКВЭД, которые были указаны до прихода в этот бизнес, объясняет президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.
«Цель решения суда — защитить малый и средний бизнес, по сути создав прецедент, позволяющий большему числу лиц получить субсидии», — отметила партнер Eversheds Sutherland Оксана Петерс.
Это первое дело, в котором компания обжаловала отказ в господдержке, подчеркивает партнер Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
Сам по себе ОКВЭД чисто для ведения стат. учёта, разве не? Этот ОКВЭД разве нельзя хоть каждый день менять?
Как по нему можно вообще судить чем фактически занимается компания.
А почему это дело не находиться тут: https://kad.arbitr.ru/ ?
Есть оно в картотеке. А40-134982/2020
Если они выиграли суд против налоговой, то автоматически выиграли эту жизнь
Прошу прощения, но это дело вел я. Никаких юридических агентств к участию в деле не поивлекали.
Блоги компаний
Показать еще
ourworldindata.org