Право
Татьяна Боброва
873

Владелец «Клаустрофобии» потребовал 150 млн от прокатчиков фильма «Клаустрофобы: квест в Москве» за похожее название Материал редакции

Фильм ужасов «Клаустрофобы: квест в Москве» нарушает товарный знак, считает истец.

8 комментариев
В закладки

ООО «Клаустрофобия — В» (компании принадлежат права на одноимённый товарный знак сети квестов) подало в московский арбитраж иск к ООО «Наше кино», обратило внимание РБК. Компания требует 150 млн рублей.

Владельцы квестов «Клаустрофобия» считают, что кинокомпания незаконно использует товарный знак, указывает издание. Гендиректор «Клаустрофобии» Владимир Жиганов подтвердил РБК подлинность иска, отказавшись от других комментариев.

В сентябре 2020 года в российский прокат вышел фильм ужасов «Клаустрофобы: квест в Москве», его прокатчик — «Наше кино». В оригинале фильм называется Follow me. По мнению истца, прокатчик не только использовал изменённое название сети, но и целевой запрос в поисковиках «квест в Москве».

В заявлении, которое приводит Telegram-канал Mash, Жиганов отметил, что «Наше кино» извлекает коммерческую выгоду из товарного знака «Клаустрофобии».

Истец требует возместить 150 млн рублей убытков и изъять из оборота продукцию с его товарным знаком, отмечает издание. Он настаивает, что обозначение знака — «сходно до степени смешения». В «Наше кино» не ответили на запрос РБК.

Сеть «Клаустрофобия» основана в 2013 году в Москве, следует из информации на её сайте. Точки компании есть в 16 городах.

#новость

Татьяна Боброва
+46 474
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 8, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 161503, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 25 Sep 2020 12:38:47 +0300", "is_special": false }
Бизнес у Татьяныча: ну умер и умер
17 бизнесов: 5 умерли, 7 стабильны, 5 озолотились на Covid. Итоги 2020 в ЖЖ Тёмы
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

From Siberia to London

7

Как им удалось медицинский термин зарегистрировать как товарный знак - вот это  интересно 🤔 

Ответить

Артем Баранов

From
2

Как слова регистрируют интересно, они же уже есть в словаре 🙄

Ответить

Руслан Никитин

2

На плакате с фильмом, они указаны как спонсоры.😀

Ответить

Дамир Камалетдинов

Руслан
0

Не спонсоры, а инфопартнеры — это бартерная история обычно

Ответить

Руслан Никитин

Дамир
0

Спасибо за уточнение. В любом случае забавно на это смотреть. 😏

Ответить

Денис Бузоверов

0

Сходство до степени смещения в сторону сходства до степени смешения до смеха 😂

Ответить

Кирилл Баскус

0

В оригинале называется No Escape. Или я что-то путаю?
https://youtu.be/HjrE3lFmxEU

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Российская система диагностики может остановить развитие ряда тяжелых заболеваний
В наше время большинство самых тяжелых, в том числе скрыто протекающих заболеваний вирусной, бактериальной и даже онкол…
0
Graph Visual Communications
Подписан
Отписаться
Инструменты селфпромо агентства: спецпроект – плюсы и минусы
Это первая статья из возможной серии о том, как агентству продвигаться на рынке, повышать узнаваемость среди своей ауди…
0
Qiwi
Подписан
Отписаться
Финтех за МКАДом: как Екатеринбург и Казань стали центрами развития нового бизнеса QIWI
В начале этого года в контуре группы QIWI появилась компания «Биллинг Онлайн Решения». Эта компания развивает новое нап…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Владимир Голубенко
за день
Мне нравится ваш вариант 🔥
Каким мог стать Сбер, но не стал (концепт)
Лена Иванова
за неделю
«Яндекс» предварительно договорился купить «Тинькофф» за $5,48 млрд

Комментарии

Александр Привалов

Московскую систему…

Igor Star

Основатель «Додо пиццы» Фёдор…

Andrey Makeev

Продажи Flowwow выросли на 120…

Тинькофф

Почему вместо «Яндекс.Денег…

Sergei Timofeyev

Криптобиржа Binance рассказала…

Сергей Подливчук

На выходные из Москвы: как…

Розарио Агро

Сооснователь Spotify Дэниэл Эк…

Степан Марципан

Максим Ильяхов написал…

Sergei Timofeyev

Криптобиржа Binance рассказала…

Артем Баранов

Владелец «Клаустрофобии…

Егор Демешко

Максим Ильяхов написал…

Pavel Loginov

«Если снова закрыть общепит…

Павел Портнягин

«Если снова закрыть общепит…

Денис Демидов

Epic Games, Spotify, владелец…

Святослав Гусев

Почему вместо «Яндекс.Денег…

ahshit here wego…

Криптобиржа Binance рассказала…

Артур Логвинов

Впечатления от помощника и…

Святослав Гусев

«Модульбанк» предложил…

Sergei Timofeyev

Криптобиржа Binance рассказала…

Soviet Pooh

Epic Games, Spotify, владелец…
null