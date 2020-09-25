Фильм ужасов «Клаустрофобы: квест в Москве» нарушает товарный знак, считает истец.

В закладки

ООО «Клаустрофобия — В» (компании принадлежат права на одноимённый товарный знак сети квестов) подало в московский арбитраж иск к ООО «Наше кино», обратило внимание РБК. Компания требует 150 млн рублей.

Владельцы квестов «Клаустрофобия» считают, что кинокомпания незаконно использует товарный знак, указывает издание. Гендиректор «Клаустрофобии» Владимир Жиганов подтвердил РБК подлинность иска, отказавшись от других комментариев.

В сентябре 2020 года в российский прокат вышел фильм ужасов «Клаустрофобы: квест в Москве», его прокатчик — «Наше кино». В оригинале фильм называется Follow me. По мнению истца, прокатчик не только использовал изменённое название сети, но и целевой запрос в поисковиках «квест в Москве».

В заявлении, которое приводит Telegram-канал Mash, Жиганов отметил, что «Наше кино» извлекает коммерческую выгоду из товарного знака «Клаустрофобии».

Истец требует возместить 150 млн рублей убытков и изъять из оборота продукцию с его товарным знаком, отмечает издание. Он настаивает, что обозначение знака — «сходно до степени смешения». В «Наше кино» не ответили на запрос РБК.