За открытие СП с российскими компаниями зарубежным предложили налоговые льготы — так власти хотят стимулировать открытие «полноценных представительств» в России.

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Комитет Госдумы по информационной политике, технологиям и связи готовит законопроект, который повысит фиксированные штрафы и введёт штрафы с оборота зарубежных интернет-компаний за нарушение российского законодательства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Предложения в первую очередь направлены на стимулирование Facebook, Twitter и других открывать в России «полноценные» представительства, объяснил газете председатель комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлёв, который руководит проектом.

В частности, мы предложили упростить процедуру регистрации по модели Израиля и Канады, где это можно быстро сделать на сайте, а также позволить получать налоговые льготы, которые применяются для отечественных ИТ-компаний, в случае создания СП с российским разработчиком, где доля иностранного участия не будет превышать 20%. Александр Журавлёв председатель комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России

При превышении допустимой доли иностранного участия получить льготы можно будет после одобрения правительственной комиссии, добавил Журавлёв.

Кроме того, законопроект предлагает ввести технические меры воздействия на нарушителей, в частности, ограничений трафика сервисов по решению суда или органа исполнительной власти.

Даже при ужесточении штрафов взыскать их невозможно, считает ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. По его словам, льготы для СП не будут эффективными при ограничении иностранного участия, а для ограничения трафика сервисов пока нет технических решений.