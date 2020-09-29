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Ограничение трафика и штрафы с оборота: Госдума запланировала ужесточить ответственность для иностранных сервисов Материал редакции
За открытие СП с российскими компаниями зарубежным предложат налоговые льготы — так власти хотят стимулировать открытие «полноценных представительств» в России.
Комитет Госдумы по информационной политике, технологиям и связи готовит законопроект, который повысит фиксированные штрафы и введёт штрафы с оборота зарубежных интернет-компаний за нарушение российского законодательства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Предложения в первую очередь направлены на стимулирование Facebook, Twitter и других открывать в России «полноценные» представительства, объяснил газете председатель комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлёв, который руководит проектом.
При превышении допустимой доли иностранного участия получить льготы можно будет после одобрения правительственной комиссии, добавил Журавлёв.
Кроме того, законопроект предлагает ввести технические меры воздействия на нарушителей, в частности, ограничений трафика сервисов по решению суда или органа исполнительной власти.
Даже при ужесточении штрафов взыскать их невозможно, считает ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. По его словам, льготы для СП не будут эффективными при ограничении иностранного участия, а для ограничения трафика сервисов пока нет технических решений.
Facebook и Twitter в феврале 2020 года получили штраф в размере 4 млн рублей за отказ переносить в России серверы с персональными данными российских пользователей. Обе компании не оплатили штрафы, сообщала газета в мае.
Спасибо министерству и госдуре за наше счастливое детство. Хотя бы тогда они не лезли.
А что в этой инициативе вас смущает? Можете привести минусы?
Согласен, депутаты просто хотят помочь людям научиться настраивать VPN.
Думаю теперь у VPN акции пойдут в гору. Скоро будет самая востребованная программа. Уже монетизацию на Холе подняли(((
Акции VPN? Программа?
Подскажи, где прикупить.
Заодно куплю акции программ SSL, HTTPS и FTP.
SSH брать будете?
Два килограмма, пожалуйста
Алишер Бухарович не резидент РФ.
А в законе ничего про налоговое резидентство не говорится, там лишь про гражданство, а у Усманова оно есть))))
А у его фонда, через который он управляет?
Не переживайте, это же только инициатива, когда Путин подписывать будет, там все будет как надо, чтобы у Усманова (путинского выкормыша), все хорошо было в РФ.
Меня лично смущает импотенция, они не могут заставить работать старые придумки типа хранение ПД россиян в РФ, зато взялись за новые, дурак думкой богатеет.
Вот вам и накидали минусов как вы спросили)))
Люди злые за такие выходки Госдумы, лучше не провоцировать.
А можете привести плюсы? Как оно там в Рамблере - оно высоконкурентно, еще шевелится, всех пользователей Рамблера можно в экселевской табличке посчитать?
Рамблер это афиша, лента, газета, билетный сервис, сеть кинотеатров и тп
Они тогда зомбоящиком занимались.
Первым делом мы испортим самолеты, а интернеты поломаем мы потом.
Честно сказать, как страна Россия имеет на это право
Когда Китай блокирует почти все, Америка отжимает бизнес, в Ес вводят налоги, почему Раша должна оставаться в стороне от всей такой движухи?
Право имеет лишь тот, кто может, а Россия импотентна в этом вопросе, достаточно посмотреть, как они годами уговаривают facebook данные россиян в РФ хранить.
Потому что любые ограничения работают для экономики примерно так же, как субсидии или налоги - они смещают рыночное равновесие и в конечном счете страдают пользователи.
Любое ограничение подобного рода должно быть обосновано, ограничено во времени и иметь четкие KPI - чтобы люди понимали, за что они платят. Сейчас люди платят за то, чтобы их контролировали.
Стандартная практика диктаторского цифрового беспредела - не хотите любить наше, отечественное? Тогда закроем все иностранное и удобное - будем любить и прославлять отечественные разработки.
Никак им там не понять, что через навязывание и запреты любовь к альтернативам не построить.
Диктаторы не добиваются любви, это ненажежный источник власти.
Нужна стандартизация ответственности – хочешь работать в России, тогда работай по Российским правилам, также как и отечественные компании. Сейчас это все мягко говоря несправедливо.
Это вы китайцам расскажите, у них то весь местный IT на любви построен, ага.
Кстати да! Заблокировали иностранные приложения и построили свой айти маркет.
Но для не знающих надо уточнить, что это делали одновременно с появлением и распространения Интернета вроде.
Сейчас сделать то, что сделали китайцы лет 10-20 назад намного сложнее.
Ограничение трафика... вводятся электронные очереди через госуслуги
Очереди зло, население злить будут, предлагаю талоны ввести, на час на ютубе, инстаграмме, на фейсбук.
Я не пользуют ни инстаграммом, ни фейсбуком, будут с женой меняться на ютуб, как в детстве менялся талонами с соседом, я ему на водку, он мне на масло и сахар.
Уже давно нужна стандартизация ответственности, если ты хочешь работать в России то работай по российским правилам. Вот например алиэкспресс – нет ни сертификации, ни НДСа, все деньги утекают напрямую в Китай. Это просто убийство собственной экономики, и таких примеров много.
Али под этот закон уже не попадает, так как у него есть СП с Усмановым и гос. фондом РФПИ ))))
Это 100% политика, доступ к ушам холопов должен быть лишь у их хозяевов, а то понаслушаются всякого богомерзкого и начнут требовать пайку увеличить, нехорошо яхты уменьшать, наши яхты должны быть самые большие в мире, холопы должны гордиться яхтами своих господ.
Вроде как дичь и многие сейчас справедливо выть начнут, но по факту дичь сейчас творится на мировом рынке, когда любой сильный игрок может просто взять и выкинуть нах из целого сегмента норм компанию, просто потому что она конкурент родным. Что остаётся в таких условиях делать, особенно когда все игроки срать хотели на твоё мнение? Только по тем же законам охранять свои продукты.
Вот я о том и пишу, что в целом это следование общим тенденциям мирового рынка: локально большие игроки едят мелких, а глобально государства помогают отстаивать интересы своих больших игроков при помощи административного ресурса. Опять же, я не говорю что это хорошо. Прост вот таким стал мировой рынок.
Facebook, Gmail на диалапе - это боль.
У Gmail же не просто так есть функция загрузки при медленном интернете)
Facebook и Twitter в феврале 2020 года получили штраф в размере 4 млн рублей...
😆😆😆
Тут нужен чебурнет, как альтернатива. Он должен быть бесплатным для пользователей. Врагов режима туда не пускать. Интернет как доп.пакет за дополнительную плату. Пользователи сами с удовольствием будут фильтровать трафик. Хочешь смотреть легальные сериальчики и одобренные режимом СМИ – пожалуйста, это бесплатный трафик, а если нужна запрещенка - плати. Кстати, по-моем это и делают сейчас, когда создают список бесплатных сайтов.
Пускать по паспорту, с флюорографией. В сети перемещаться только по заранее утверждённому маршруту. Использовать только освященные устройства.
Депутаты запланировали ввести замедление трафика иностранных сервисов
ну всё, теперь точно будет хипстерская революция
Хипстеры со своим VPN даже не заметят эти инициативы, а плебс на дыбы встанет только когда жрать нечего станет.
так власти хотят стимулировать открытие «полноценных представительств» в России.
где доля иностранного участия не будет превышать 20%
Шта?)
Там не совсем так, вы из разных мест цитаты приводите. Если хочешь льготы, открывай СП с долей участия не больше 20 процентов. Не хочешь - не будет льгот.
За открытие СП с российскими компаниями зарубежным предложат налоговые льготы — так власти хотят стимулировать открытие «полноценных представительств» в России.
Какая разница, что из разных мест, если в обоих случаях про льготы?
Открывать СП с долей 20% ради сомнительных льгот?)))))
У нас тут не Израиль и не Канада.
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