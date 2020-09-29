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Право
Лиана Липанова
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Ограничение трафика и штрафы с оборота: Госдума запланировала ужесточить ответственность для иностранных сервисов Материал редакции

За открытие СП с российскими компаниями зарубежным предложат налоговые льготы — так власти хотят стимулировать открытие «полноценных представительств» в России.

52 комментария
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Комитет Госдумы по информационной политике, технологиям и связи готовит законопроект, который повысит фиксированные штрафы и введёт штрафы с оборота зарубежных интернет-компаний за нарушение российского законодательства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Предложения в первую очередь направлены на стимулирование Facebook, Twitter и других открывать в России «полноценные» представительства, объяснил газете председатель комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлёв, который руководит проектом.

В частности, мы предложили упростить процедуру регистрации по модели Израиля и Канады, где это можно быстро сделать на сайте, а также позволить получать налоговые льготы, которые применяются для отечественных ИТ-компаний, в случае создания СП с российским разработчиком, где доля иностранного участия не будет превышать 20%.

Александр Журавлёв
председатель комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России

При превышении допустимой доли иностранного участия получить льготы можно будет после одобрения правительственной комиссии, добавил Журавлёв.

Кроме того, законопроект предлагает ввести технические меры воздействия на нарушителей, в частности, ограничений трафика сервисов по решению суда или органа исполнительной власти.

Даже при ужесточении штрафов взыскать их невозможно, считает ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. По его словам, льготы для СП не будут эффективными при ограничении иностранного участия, а для ограничения трафика сервисов пока нет технических решений.

Facebook и Twitter в феврале 2020 года получили штраф в размере 4 млн рублей за отказ переносить в России серверы с персональными данными российских пользователей. Обе компании не оплатили штрафы, сообщала газета в мае.

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Sergei Timofeyev

18

Спасибо министерству и госдуре за наше счастливое детство. Хотя бы тогда они не лезли. 

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Igor Kachura

Sergei
–18

А что в этой инициативе вас смущает? Можете привести минусы?

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Вася Пражкин

Igor
19

Согласен, депутаты просто хотят помочь людям научиться настраивать VPN.

Ответить

Александр Антипов

Вася
0

Думаю теперь у VPN акции пойдут в гору. Скоро будет самая востребованная программа. Уже монетизацию на Холе подняли(((

Ответить

Sergey Redmi

Александр
2

Акции VPN? Программа?
Подскажи, где прикупить.
Заодно куплю акции программ SSL, HTTPS и FTP.

Ответить

Sergei Timofeyev

Sergey
0

SSH брать будете?

Ответить

Sergey Redmi

Sergei
1

Два килограмма, пожалуйста

Ответить

Вася Пражкин

Sergey
0

Два килограмма - это уже особо крупный размер, от 10 лет..

Ответить

Алексей Савилов

Вася
0

VPN это и так ограничение скорости. 

Ответить

Iv Black

Вася
0

А следом за этим и doubleVPN. ;)

Ответить

Andre Macareno

Igor
4

Действительно, в чем же плюсы сетевого нейтралитета…

Ответить

Iv Black

Igor
1

20% - доля иностранной части маловата. Людям из-за бугра будет интереснее, когда будут маячить цифры, близкие к 40-45. Нашему ИТ особо нечего предложить западным. Да и 'нашего' ИТ уже не осталось.
Mail.ruGroup не в счёт.

Ответить

Sergei Timofeyev

Iv
1

Алишер Бухарович не резидент РФ.

Ответить

Iv Black

Sergei
0

😆😆

Ответить

Iv Black

Sergei
0

Однако это ему не мешает целоваться с верхними ребятами.

Ответить

Денис Демидов

Sergei
0

А в законе ничего про налоговое резидентство не говорится, там лишь про гражданство, а у Усманова оно есть))))

Ответить

Sergei Timofeyev

Денис
0

А у его фонда, через который он управляет?

Ответить

Денис Демидов

Sergei
0

Не переживайте, это же только инициатива, когда Путин подписывать будет, там все будет как надо, чтобы у Усманова (путинского выкормыша), все хорошо было в РФ. 

Ответить

Денис Демидов

Igor
1

Меня лично смущает импотенция, они не могут заставить работать старые придумки типа хранение ПД россиян в РФ, зато взялись за новые, дурак думкой богатеет.

Ответить

Светлана Завацкая

Igor
1

Вот вам и накидали минусов как вы спросили)))
Люди злые за такие выходки Госдумы, лучше не провоцировать. 

Ответить

Алексей Савилов

Светлана
0

Лучше не рассматривать минусы, как наказание. 

Ответить

Viktor Mann

Igor
0

А можете привести плюсы? Как оно там в Рамблере - оно высоконкурентно, еще шевелится, всех пользователей Рамблера можно в экселевской табличке посчитать?

Ответить

Ilya Korshunov

Viktor
0

Рамблер это афиша, лента, газета, билетный сервис, сеть кинотеатров и тп

Ответить

Mike Kosulin

Igor
0

Держи минусы.

Ответить

Денис Демидов

Sergei
1

Они тогда зомбоящиком занимались.
Первым делом мы испортим самолеты, а интернеты поломаем мы потом.

Ответить

Super 72

–1

Честно сказать, как страна Россия имеет на это право
Когда Китай блокирует почти все, Америка отжимает бизнес, в Ес вводят налоги, почему Раша должна оставаться в стороне от всей такой движухи?

Ответить

RIP Новости

Super
9

Вспоминается классическое из детства: А если все с крыши прыгнут?

Ответить

Денис Демидов

Super
2

Право имеет лишь тот, кто может, а Россия импотентна в этом вопросе, достаточно посмотреть, как они годами уговаривают facebook данные россиян в РФ хранить.

Ответить

Mikhail Bezverkhy

Super
0

Потому что любые ограничения работают для экономики примерно так же, как субсидии или налоги - они смещают рыночное равновесие и в конечном счете страдают пользователи.
Любое ограничение подобного рода должно быть обосновано, ограничено во времени и иметь четкие KPI - чтобы люди понимали, за что они платят. Сейчас люди платят за то, чтобы их контролировали.

Ответить

Viktor Mann

3

Стандартная практика диктаторского цифрового беспредела - не хотите любить наше, отечественное? Тогда закроем все иностранное и удобное - будем любить и прославлять отечественные разработки.

Никак им там не понять, что через навязывание и запреты любовь к альтернативам не построить.

Ответить

Алексей Савилов

Viktor
1

Диктаторы не добиваются любви, это ненажежный источник власти.

Ответить

Iv Black

Алексей
0

Яндекс, habr и центровой разраб Рамблера с вами бы согласились. :)

Ответить

Marat Ahiar

Viktor
1

Нужна стандартизация ответственности – хочешь работать в России, тогда работай по Российским правилам, также как и отечественные компании. Сейчас это все мягко говоря несправедливо.

Ответить

Денис Демидов

Viktor
1

Это вы китайцам расскажите, у них то весь местный IT на любви построен, ага.

Ответить

Rustam Mamasydykov

Денис
0

Кстати да! Заблокировали иностранные приложения и построили свой айти маркет. 
Но для не знающих надо уточнить, что это делали одновременно с появлением и распространения Интернета вроде. 

Сейчас сделать то, что сделали китайцы лет 10-20 назад намного сложнее. 

Ответить

Евгений Лукин

4

Ограничение трафика... вводятся электронные очереди через госуслуги

Ответить

Денис Демидов

Евгений
0

Очереди зло, население злить будут, предлагаю талоны ввести, на час на ютубе, инстаграмме, на фейсбук.
Я не пользуют ни инстаграммом, ни фейсбуком, будут с женой меняться на ютуб, как в детстве менялся талонами с соседом, я ему на водку, он мне на масло и сахар.

Ответить

Marat Ahiar

1

Уже давно нужна стандартизация ответственности, если ты хочешь работать в России то работай по российским правилам. Вот например алиэкспресс – нет ни сертификации, ни НДСа, все деньги утекают напрямую в Китай. Это просто убийство собственной экономики, и таких примеров много.

Ответить

Денис Демидов

Marat
0

Али под этот закон уже не попадает, так как у него есть СП с Усмановым и гос. фондом РФПИ ))))
Это 100% политика, доступ к ушам холопов должен быть лишь у их хозяевов, а то понаслушаются всякого богомерзкого и начнут требовать пайку увеличить, нехорошо яхты уменьшать, наши яхты должны быть самые большие в мире, холопы должны гордиться яхтами своих господ. 

Ответить

Nikolay Werner

2

Вроде как дичь и многие сейчас справедливо выть начнут, но по факту дичь сейчас творится на мировом рынке, когда любой сильный игрок может просто взять и выкинуть нах из целого сегмента норм компанию, просто потому что она конкурент родным. Что остаётся в таких условиях делать, особенно когда все игроки срать хотели на твоё мнение? Только по тем же законам охранять свои продукты.

Ответить

Red Boy

Nikolay
0

Продукты Усманова и Волжа? На нашем рынке сейчас такая же ситуация, большие игроки, такие как Яндекс и Мэил вытесняют более мелких.

Ответить

Nikolay Werner

Red
2

Вот я о том и пишу, что в целом это следование общим тенденциям мирового рынка: локально большие игроки едят мелких, а глобально государства помогают отстаивать интересы своих больших игроков при помощи административного ресурса. Опять же, я не говорю что это хорошо. Прост вот таким стал мировой рынок.

Ответить

Viktor Mann

1

Facebook, Gmail  на диалапе - это боль.

Ответить

Сергей Милосердов

Viktor
1

У Gmail же не просто так есть функция загрузки при медленном интернете) 

Ответить

Iv Black

1

Facebook и Twitter в феврале 2020 года получили штраф в размере 4 млн рублей...

😆😆😆

Ответить

Алексей Савилов

0

Тут нужен чебурнет, как альтернатива. Он должен быть бесплатным для пользователей. Врагов режима туда не пускать. Интернет как доп.пакет за дополнительную плату. Пользователи сами с удовольствием будут фильтровать трафик. Хочешь смотреть легальные сериальчики и одобренные режимом СМИ – пожалуйста, это бесплатный трафик, а если нужна запрещенка - плати. Кстати, по-моем это и делают сейчас, когда создают список бесплатных сайтов.

Ответить

Maxim Petrukhin

Алексей
1

Пускать по паспорту, с флюорографией. В сети перемещаться только по заранее утверждённому маршруту. Использовать только освященные устройства. 

Ответить

Bulat Ziganshin

0

Депутаты запланировали ввести замедление трафика иностранных сервисов

ну всё, теперь точно будет хипстерская революция

Ответить

Денис Демидов

Bulat
0

Хипстеры со своим VPN даже не заметят эти инициативы, а плебс на дыбы встанет только когда жрать нечего станет.

Ответить

Mike Kosulin

0

так власти хотят стимулировать открытие «полноценных представительств» в России.

где доля иностранного участия не будет превышать 20%

Шта?)

Ответить

Maxim Petrukhin

Mike
0

Там не совсем так, вы из разных мест цитаты приводите. Если хочешь льготы, открывай СП с долей участия не больше 20 процентов. Не хочешь - не будет льгот. 

Ответить

Mike Kosulin

Maxim
0

За открытие СП с российскими компаниями зарубежным предложат налоговые льготы — так власти хотят стимулировать открытие «полноценных представительств» в России.

Какая разница, что из разных мест, если в обоих случаях про льготы?
Открывать СП с долей 20% ради сомнительных льгот?)))))
У нас тут не Израиль и не Канада.

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