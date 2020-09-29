Она отметила, что 30% комиссии — это стандартная практика в игровой индустрии, которую представляет Epic.

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Epic Games и Apple встретились на онлайн-заседании: разработчик требовал вернуть Fortnite в App Store, передаёт CNet. Судья Ивонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) заявила, что компании должны ожидать от неё письменного ответа.

Ранее Роджерс не стала возвращать Fortnite в App Store на время рассмотрения антимонопольного дела, напоминает издание. В этот раз судья предложила компромисс: Apple может вернуть Fortnite в App Store, если деньги, собранные Epic за это время, будут храниться на целевом депозитном счете в течение всего судебного процесса.

Адвокаты Apple сказали, что им придется посовещаться с компанией, но отметили, что это предложение решит некоторые вопросы. Адвокаты Epic сразу отклонили идею и заявили, что суд не должен содействовать «незаконным действиям монополистов».

Роджерс заявила, что аргументы Epic Games «не произвели особого впечатления». Она отметила, что 30% комиссии — это стандартная практика в игровой индустрии, которую представляет Epic. Кроме того, разработчик нарушил правила Apple несмотря на договорённости, считает судья.

«Вы не были откровенны, вам сказали, что вы не можете сделать этого, а вы сделали. В обществе много людей может считать вас героями, но это всё равно нарушение правил», — заявила Роджерс.

Судья также оспорила утверждение Epic о том, что Apple нанесла «непоправимый вред» игровому движку разработчика Unreal Engine. «Нет такого прецедента, по которому компания на миллиард долларов теряет несколько миллионов, и это наносит ей "непоправимый вред"», — сказала она.

Роджерс заявила, что она «всего лишь ступенька» в этом деле — проигравший подаст апелляцию. По её словам, дело скорее всего будет рассмотрено судом присяжных в июле 2021 года.