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Право
Лиана Липанова
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Судья «не впечатлилась» аргументами Epic Games в деле против Apple и рекомендовала рассмотреть иск в суде присяжных Материал редакции

Она отметила, что 30% комиссии — это стандартная практика в игровой индустрии, которую представляет Epic.

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Epic Games и Apple встретились на онлайн-заседании: разработчик требовал вернуть Fortnite в App Store, передаёт CNet. Судья Ивонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) заявила, что компании должны ожидать от неё письменного ответа.

Ранее Роджерс не стала возвращать Fortnite в App Store на время рассмотрения антимонопольного дела, напоминает издание. В этот раз судья предложила компромисс: Apple может вернуть Fortnite в App Store, если деньги, собранные Epic за это время, будут храниться на целевом депозитном счете в течение всего судебного процесса.

Адвокаты Apple сказали, что им придется посовещаться с компанией, но отметили, что это предложение решит некоторые вопросы. Адвокаты Epic сразу отклонили идею и заявили, что суд не должен содействовать «незаконным действиям монополистов».

Роджерс заявила, что аргументы Epic Games «не произвели особого впечатления». Она отметила, что 30% комиссии — это стандартная практика в игровой индустрии, которую представляет Epic. Кроме того, разработчик нарушил правила Apple несмотря на договорённости, считает судья.

«Вы не были откровенны, вам сказали, что вы не можете сделать этого, а вы сделали. В обществе много людей может считать вас героями, но это всё равно нарушение правил», — заявила Роджерс.

Судья также оспорила утверждение Epic о том, что Apple нанесла «непоправимый вред» игровому движку разработчика Unreal Engine. «Нет такого прецедента, по которому компания на миллиард долларов теряет несколько миллионов, и это наносит ей "непоправимый вред"», — сказала она.

Роджерс заявила, что она «всего лишь ступенька» в этом деле — проигравший подаст апелляцию. По её словам, дело скорее всего будет рассмотрено судом присяжных в июле 2021 года.

  • 13 августа Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки в обход правил и 30%-ных комиссий App Store и Google Play. Обе компании удалили Fortnite из своих магазинов, а Epic в ответ подала на них в суд.
  • 17 августа Apple пригрозила удалить аккаунты Epic Games из App Store и отключить доступ к инструментам разработки, необходимым в том числе для поддержки игрового движка Unreal Engine.

#новость #apple #epicgames #fortnite

Лиана Липанова
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48 комментариев
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Kirill Dranovsky

26

Да здравствует здравый смысл!

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Сергей Королевский

Kirill
–8

Давите,Эпики! Немного осталось разрушить эту монополию. Лёд тронулся.

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Nick Fomich

Сергей
26

мне кажется, вы неправильно поняли, на чьей стороне находится здравый смысл по мнению комментатора

Ответить

Сергей Королевский

Nick
4

Комментатор сам виноват)

Ответить

Сергей Подливчук

Nick
1

Да этот Серега частенько невпопад пишет :)

Ответить

Денис Середов

Nick
0

...

Ответить

Maxim Petrukhin

Nick
0

На стороне ступеньки? 

Ответить

Сергей Подливчук

Kirill
1

Тебе то что от этого, маленький защитник большой компании? :)

Ответить

Mark Rapida Gromov

Сергей
1

от этой хуйни страдают пользователи

Ответить

Сергей Подливчук

Mark
0

От какой?

Ответить

Mark Rapida Gromov

Сергей
0

От войны эпиков с эппл. Причем страдают в основном пользуны эпиков.

Ответить

Nick Fomich

20

— эппл берет 30%!!!
— но 30% — стандартная практика в вашей игровой индустрии🤔
— это другое!!!
— вы еще и правила нарушили и поступили неправильно🤔
— но!!! эппл берет 30%!!!

типичный сракотред в твиттере со стороны эпиков

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Валентин Жетонофф

Nick
4

так дело не в 30%, с гуглом же они судиться не планируют

Ответить

Иванка Сегодина

Валентин
0

Уже судятся, все произошло в тот же день, но там немного отличаются претензии и из-за этого нет такой шумихи.
*судья хотела объединить эти два дела из-за сходства, но Google заявили, что хотят рассматриваться отдельно.

Google requests court not connect it to Apple vs…
Firm says it has yet to be officially served a complaint, but will challenge "based on…
www.gamesindustry.biz
Ответить

Валентин Жетонофф

Иванка
1

В любом случае мои слова верны, претензия не к 30%, а из-за закрытости платформ. Хотя чоо именно делает гугл, я не совсем понял, как именно они мешают развиваться сторонним магазинам. Но то, что у гугл плей считай нет альтернативы (я про другие магазины), это факт.

Ответить

Nick Fomich

Валентин
0

правда? 

Ответить

Валентин Жетонофф

Nick
0

и к чему это?

Ответить

Nick Fomich

Валентин
–1

посмотрите на выручку эпиков в сторе гугла и в сторе эппла
сравните и подумайте, где уменьшение комиссии даст больший результат в виде увеличения прибыли

Ответить

Валентин

Nick
0

это стата именно за гугл плей и эппстор, но на платформе андроид, они больше продвигались через свой сайт в обход магазина) По крайне мере, если на сайте нажать скачать, то качается просто апк.

Ответить

Nick Fomich

Валентин
0

откуда инфа про больше или меньше?

Ответить

Сергей

Nick
0

Ничего. Эпики добьются значительного снижения комиссии и получат еще большую прибыль от Эпп Стора

Ответить

Nick Fomich

Сергей
0

хорошо

Ответить

Алекс Таций

6

Я в целом против 30%. Но доводы судьи более чем разумны.
Думаю, процесс с присяжными будут интересным 🍿🍿🍿

Ответить

sando

Алекс
1

желательно чтобы присяжными были случайные комментаторы в вц)

Ответить

Александр Макаров

sando
1

Это будет ремейк 12 Angry Men.

Ответить

Todd

Алекс
0

настолько же разумны как утверждение работорговца - "ну рабовладение это же стандартная практика для нашего штата".

Ответить

Soviet Pooh

Todd
2

Давай ещё гитлера приплети

Ответить

Алекс Таций

Todd
1

И да. Задача судьи - определить, чье заявление законно. То есть наиболее соответствует принятым законам. Если в данный момент рабовладение законно, то чего на судью пенять?
Но очевидно, что для судьи не все однозначно, поэтому она предвидет разбирательство с присяжными.

Ответить

Todd

3

"Выкидывать мусор в окно - это стандартная практика для города.." - сказал древне-римский судья.

Ответить

Магомед Шереметьев

0

Монополия

20% рынка смартфонов

Ответить

Mike Kosulin

Магомед
2

Посмотри на претензии к IE на Windows, которые были раньше.

Ответить

Andrey Kazatsky

Магомед
0

А то уже и меньше ... после того как Стив ушёл, продукция стала хуже, личное мое мнение.

Ответить

Магомед Шереметьев

Andrey
0

Я айпадом пользуюсь- всё норм 

Ответить

Andrey Kazatsky

Магомед
0

Норм конечно, но развитие продукта уже не то, они лишь модернизируют его. Мое личное мнение (тоже пользователь Apple)

Ответить

Сергей Королевский

Магомед
0

100% на девайсах на iOS

Ответить

Soviet Pooh

0

У борцунов с монополиями траур

Ответить

Сергей Королевский

Soviet
0

А рабы монополий, будучи глупыми, радуются

Ответить

Yan Purvenes

–1

Типичный пример суда. Судья боятся вынести прецедент там или есть коррупция.

Если там встал вопрос притеснения цветных, то вопрос у суда не было и уже решение было бы положительное. 

Ответить

денькя

Yan
–1

Дональд Трамп в эфире телеканала Fox Business рассказал о своих теплых отношениях с главой Apple Тимом Куком. Как оказалось, президент США всегда отвечает на звонки Кука по простой причине — он звонит ему напрямую, не прибегая к помощи ассистентов. Американский лидер признался, что ценит такой подход.

Ответить

Nick Fomich

0

поведение эпиков

Ответить

Alex Marvell

0

У неё айфон небось?🤨

Ответить

Vladimir Chyorniy

0

#Накусивыкуси

Ответить

Marow from Neverland

0

Я правильно понимаю, что это был суд о правомерности удаления Фортнайта из эпп стор? потому что если да, то ничего удивительного

очень легко потеряться в этих исках

Ответить

Evgeny Terentev

0

Какая стандартная практика ? Где выборка ?

Ответить

Артемий Володин

0

Когда-то и церковная десятина была стандартной практикой. Стандартный не значит оправданный.

Ответить

Maxim Petrukhin

–3

"Plenty of people in the public could consider you guys heroes for what you did, but it's still not honest."
Ваще. Красиво излагает. ПТУ как минимум окончила. 
Но в первой части сентенции она удивительно права. Смотрим на Конгресс. 

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Soviet Pooh

Maxim
0

Ну не всем же Мариями Захаровыми быть

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Maxim Petrukhin

Soviet
–1

В кои то веки Захарова выглядит прилично на таком фоне 

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