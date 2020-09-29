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Судья «не впечатлилась» аргументами Epic Games в деле против Apple и рекомендовала рассмотреть иск в суде присяжных Материал редакции
Она отметила, что 30% комиссии — это стандартная практика в игровой индустрии, которую представляет Epic.
Epic Games и Apple встретились на онлайн-заседании: разработчик требовал вернуть Fortnite в App Store, передаёт CNet. Судья Ивонн Гонсалес Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) заявила, что компании должны ожидать от неё письменного ответа.
Ранее Роджерс не стала возвращать Fortnite в App Store на время рассмотрения антимонопольного дела, напоминает издание. В этот раз судья предложила компромисс: Apple может вернуть Fortnite в App Store, если деньги, собранные Epic за это время, будут храниться на целевом депозитном счете в течение всего судебного процесса.
Адвокаты Apple сказали, что им придется посовещаться с компанией, но отметили, что это предложение решит некоторые вопросы. Адвокаты Epic сразу отклонили идею и заявили, что суд не должен содействовать «незаконным действиям монополистов».
Роджерс заявила, что аргументы Epic Games «не произвели особого впечатления». Она отметила, что 30% комиссии — это стандартная практика в игровой индустрии, которую представляет Epic. Кроме того, разработчик нарушил правила Apple несмотря на договорённости, считает судья.
«Вы не были откровенны, вам сказали, что вы не можете сделать этого, а вы сделали. В обществе много людей может считать вас героями, но это всё равно нарушение правил», — заявила Роджерс.
Судья также оспорила утверждение Epic о том, что Apple нанесла «непоправимый вред» игровому движку разработчика Unreal Engine. «Нет такого прецедента, по которому компания на миллиард долларов теряет несколько миллионов, и это наносит ей "непоправимый вред"», — сказала она.
Роджерс заявила, что она «всего лишь ступенька» в этом деле — проигравший подаст апелляцию. По её словам, дело скорее всего будет рассмотрено судом присяжных в июле 2021 года.
- 13 августа Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки в обход правил и 30%-ных комиссий App Store и Google Play. Обе компании удалили Fortnite из своих магазинов, а Epic в ответ подала на них в суд.
- 17 августа Apple пригрозила удалить аккаунты Epic Games из App Store и отключить доступ к инструментам разработки, необходимым в том числе для поддержки игрового движка Unreal Engine.
Да здравствует здравый смысл!
Давите,Эпики! Немного осталось разрушить эту монополию. Лёд тронулся.
мне кажется, вы неправильно поняли, на чьей стороне находится здравый смысл по мнению комментатора
Тебе то что от этого, маленький защитник большой компании? :)
от этой хуйни страдают пользователи
От какой?
От войны эпиков с эппл. Причем страдают в основном пользуны эпиков.
— эппл берет 30%!!!
— но 30% — стандартная практика в вашей игровой индустрии🤔
— это другое!!!
— вы еще и правила нарушили и поступили неправильно🤔
— но!!! эппл берет 30%!!!
типичный сракотред в твиттере со стороны эпиков
так дело не в 30%, с гуглом же они судиться не планируют
Уже судятся, все произошло в тот же день, но там немного отличаются претензии и из-за этого нет такой шумихи.
*судья хотела объединить эти два дела из-за сходства, но Google заявили, что хотят рассматриваться отдельно.
В любом случае мои слова верны, претензия не к 30%, а из-за закрытости платформ. Хотя чоо именно делает гугл, я не совсем понял, как именно они мешают развиваться сторонним магазинам. Но то, что у гугл плей считай нет альтернативы (я про другие магазины), это факт.
правда?
и к чему это?
посмотрите на выручку эпиков в сторе гугла и в сторе эппла
сравните и подумайте, где уменьшение комиссии даст больший результат в виде увеличения прибыли
Я в целом против 30%. Но доводы судьи более чем разумны.
Думаю, процесс с присяжными будут интересным 🍿🍿🍿
И да. Задача судьи - определить, чье заявление законно. То есть наиболее соответствует принятым законам. Если в данный момент рабовладение законно, то чего на судью пенять?
Но очевидно, что для судьи не все однозначно, поэтому она предвидет разбирательство с присяжными.
"Выкидывать мусор в окно - это стандартная практика для города.." - сказал древне-римский судья.
Монополия
20% рынка смартфонов
А то уже и меньше ... после того как Стив ушёл, продукция стала хуже, личное мое мнение.
Я айпадом пользуюсь- всё норм
Норм конечно, но развитие продукта уже не то, они лишь модернизируют его. Мое личное мнение (тоже пользователь Apple)
У борцунов с монополиями траур
Типичный пример суда. Судья боятся вынести прецедент там или есть коррупция.
Если там встал вопрос притеснения цветных, то вопрос у суда не было и уже решение было бы положительное.
Дональд Трамп в эфире телеканала Fox Business рассказал о своих теплых отношениях с главой Apple Тимом Куком. Как оказалось, президент США всегда отвечает на звонки Кука по простой причине — он звонит ему напрямую, не прибегая к помощи ассистентов. Американский лидер признался, что ценит такой подход.
Я правильно понимаю, что это был суд о правомерности удаления Фортнайта из эпп стор? потому что если да, то ничего удивительного
очень легко потеряться в этих исках
Когда-то и церковная десятина была стандартной практикой. Стандартный не значит оправданный.
"Plenty of people in the public could consider you guys heroes for what you did, but it's still not honest."
Ваще. Красиво излагает. ПТУ как минимум окончила.
Но в первой части сентенции она удивительно права. Смотрим на Конгресс.
Ну не всем же Мариями Захаровыми быть
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