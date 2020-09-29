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«Медуза»: «Фонд развития интернет» вынужденно передал государству права на управление доменом .su Материал редакции
Одновременно совладельцу фонда Алексею Солдатову поменяли домашний арест на подписку о невыезде по уголовному делу о передаче IPv4-адресов.
28 сентября 2020 года бывшего замминистра связи России (в 2008-2010 годах) Алексея Солдатова и директора ООО «Релком Групп» Евгения Антипова отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, пишет «Медуза» со ссылкой на два источника, знакомых с делом.
Это подтвердила изданию адвокат Солдатова Наталья Давыдова.
Дело против Солдатова возбуждено в конце 2019 года. Как писала «Медуза», оно связано с передачей чешской Reliable Communications 490 тысяч IPv4-адресов от Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС), который занимался распределением IP-адресов. Совладелец Reliable Communications — Солдатов, указывал «Коммерсантъ».
Ещё 50% Reliable Communications у структуры Private Equity Center Алексея Шкиттина, писала газета. Эта же структура владеет российским ООО «Релком Групп», которое продаёт в том числе IPv4-адреса. «Медуза» пишет, что Шкиттин был объявлен в международный розыск.
Перед изменением меры пресечения «Фонд развития интернет» (ФРИ), совладельцы которого Солдатов и Шкиттин, вынужденно передал РосНИИРОСу все права на управление доменом .su, рассказал «Медузе» источник.
В базе Администрации адресного пространства интернета (IANA) менеджером и администратором домена .su указан РосНИИРОС, однако на момент появления уголовного дела в отношении Солдатова администратором домена был указан ФРИ, отмечает издание.
На сайте РосНИИРОС также сообщает, что в 2019 году домен .su включён в правительством «в состав российской национальной доменной зоны, а ещё через год вновь передан под управление РосНИИРОС». По данным института, домен появился в 1990 году, в доменной зоне зарегистрировано более 100 тысяч доменов второго уровня.
Директор ФРИ Галина Солдатова (супруга Алексея Солдатова) подтвердила изданию, что фонд передал все права на управление доменом в РосНИИРОС. По её словам, это была не иницииатива ФРИ.
Алексей Шкиттин в беседе с «Медузой» заявил, что просьба отдать права на домен .su поступила непосредственно от администрации президента — после того как в 2019 году вступил в силу закон об автономном рунете, и домен .su стал частью «национальной доменной зоны». В РосНИИРОСе не ответили за запрос издания.
«Медуза» отмечает, что по закону координацию работы домена .su, как части «национальной доменной зоны», должна выполнять некоммерческая организация, один из учредителей которой Российская Федерация. «Фонд развития интернет» под эти критерии не подходит, пишет издание.
Хм, если государству понадобился su, может у них в планах восстановить soviet union 🤔
Этим не под силу ничего восстанавливать, только ломать, воровать,врать
Я тебя может быть удивлю, но у нас уже давно совет юнион, с учетом того, что только 20% населения рф работает в коммерции и то, в сфере услуг и всякой шелухи.
А можно предыстрию?
И кого мне хейтить, не понятно из статьи
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