Одновременно совладельцу фонда Алексею Солдатову поменяли домашний арест на подписку о невыезде по уголовному делу о передаче IPv4-адресов.

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28 сентября 2020 года бывшего замминистра связи России (в 2008-2010 годах) Алексея Солдатова и директора ООО «Релком Групп» Евгения Антипова отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, пишет «Медуза» со ссылкой на два источника, знакомых с делом.

Это подтвердила изданию адвокат Солдатова Наталья Давыдова.

Дело против Солдатова возбуждено в конце 2019 года. Как писала «Медуза», оно связано с передачей чешской Reliable Communications 490 тысяч IPv4-адресов от Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС), который занимался распределением IP-адресов. Совладелец Reliable Communications — Солдатов, указывал «Коммерсантъ».

Ещё 50% Reliable Communications у структуры Private Equity Center Алексея Шкиттина, писала газета. Эта же структура владеет российским ООО «Релком Групп», которое продаёт в том числе IPv4-адреса. «Медуза» пишет, что Шкиттин был объявлен в международный розыск.

Перед изменением меры пресечения «Фонд развития интернет» (ФРИ), совладельцы которого Солдатов и Шкиттин, вынужденно передал РосНИИРОСу все права на управление доменом .su, рассказал «Медузе» источник.

В базе Администрации адресного пространства интернета (IANA) менеджером и администратором домена .su указан РосНИИРОС, однако на момент появления уголовного дела в отношении Солдатова администратором домена был указан ФРИ, отмечает издание.

На сайте РосНИИРОС также сообщает, что в 2019 году домен .su включён в правительством «в состав российской национальной доменной зоны, а ещё через год вновь передан под управление РосНИИРОС». По данным института, домен появился в 1990 году, в доменной зоне зарегистрировано более 100 тысяч доменов второго уровня.

Директор ФРИ Галина Солдатова (супруга Алексея Солдатова) подтвердила изданию, что фонд передал все права на управление доменом в РосНИИРОС. По её словам, это была не иницииатива ФРИ.

Алексей Шкиттин в беседе с «Медузой» заявил, что просьба отдать права на домен .su поступила непосредственно от администрации президента — после того как в 2019 году вступил в силу закон об автономном рунете, и домен .su стал частью «национальной доменной зоны». В РосНИИРОСе не ответили за запрос издания.