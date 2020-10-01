В 2016 году из-за отказа локализовать данные россиян власти заблокировали LinkedIn, соцсети пока отделались штрафами.

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Правительство не дало иностранным компаниям отсрочку на перенос в Россию серверов, на которых хранятся данные россиян, пишет РБК со ссылкой на утвержденный план восстановления экономики. В ранних проектах документа предлагалось установить отсрочку до 30 октября 2022 года.

Согласно документу, отсрочку введут только для систем бронирования авиабилетов. На зарубежные соцсети, в том числе на Facebook и Twitter, она не распространится.

Закон «О персональных данных» обязывает зарубежные компании, которые работают с данными россиян, хранить эту информацию на территории страны. Он вступил в силу в 2015 году. В 2016 году из-за несоблюдения требований закона власти заблокировали социальную сеть LinkedIn.

У Facebook и Twitter было время на выполнение требования до начала 2020 года. Компании не перенесли серверы в Россию, поэтому Роскомнадзор возбудил против них административное производство, а мировой суд в Москве потребовал с соцсетей по 4 млн рублей в качестве штрафа. Компании их не выплатили, и служба судебных приставов начала исполнительное производство.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян рассказал РБК, что американские Facebook и Twitter в любом случае не смогут выполнить требования российского законодательства. По его словам, это может вызвать вопросы у властей США, а компании могут вызвать в конгресс.

Казарян добавил, что Роскомнадзор может и дальше выписывать штрафы компаниям, но, заблокировать кого-то будет трудно — для этого нужно «политическое решение». «Вряд ли после истории с Telegram, которая показала, что заблокировать полностью сервис на территории России не получится, кто-то сейчас решится на такое», — сказал он.