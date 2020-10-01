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Рая Хачатрян
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Правительство не дало Facebook и Twitter отсрочку на перенос серверов в Россию Материал редакции

В 2016 году из-за отказа локализовать данные россиян власти заблокировали LinkedIn, соцсети пока отделались штрафами.

5 комментариев
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Правительство не дало иностранным компаниям отсрочку на перенос в Россию серверов, на которых хранятся данные россиян, пишет РБК со ссылкой на утвержденный план восстановления экономики. В ранних проектах документа предлагалось установить отсрочку до 30 октября 2022 года.

Согласно документу, отсрочку введут только для систем бронирования авиабилетов. На зарубежные соцсети, в том числе на Facebook и Twitter, она не распространится.

Закон «О персональных данных» обязывает зарубежные компании, которые работают с данными россиян, хранить эту информацию на территории страны. Он вступил в силу в 2015 году. В 2016 году из-за несоблюдения требований закона власти заблокировали социальную сеть LinkedIn.

У Facebook и Twitter было время на выполнение требования до начала 2020 года. Компании не перенесли серверы в Россию, поэтому Роскомнадзор возбудил против них административное производство, а мировой суд в Москве потребовал с соцсетей по 4 млн рублей в качестве штрафа. Компании их не выплатили, и служба судебных приставов начала исполнительное производство.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян рассказал РБК, что американские Facebook и Twitter в любом случае не смогут выполнить требования российского законодательства. По его словам, это может вызвать вопросы у властей США, а компании могут вызвать в конгресс.

Казарян добавил, что Роскомнадзор может и дальше выписывать штрафы компаниям, но, заблокировать кого-то будет трудно — для этого нужно «политическое решение». «Вряд ли после истории с Telegram, которая показала, что заблокировать полностью сервис на территории России не получится, кто-то сейчас решится на такое», — сказал он.

Представители Роскомнадзора, Facebook и Twitter пока не ответили на запросы РБК.

#новость #facebook #twitter

Рая Хачатрян
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5 комментариев
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Denis null

0

вот как власть будет проверять, что мой профиль хранится в базе данных, которая хостится на машине расположенной на территории РФ  ? 🤔🤔🤔

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Michael Petrov

Denis
3

выемку сделают серверов, как они обычно и делают

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Сослан Сакшин

0

Раньше на такие новости реагировал нервно - опять айтишников нагибают
А теперь, глядя на то, что творит США с китайцами, думаю, что правильно делают.

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Dennis Gooddeni

0

Будет, где Яндексу поживится)) ещё они хотят отменить ssl протокол, который обязательный для гугла и все наши сайтики засияют красным цветом в этом поисковике 😎😎

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Саша Толстых

0

Приложил карту локаций серверов Facebook (FB, WhatsApp, Instagram). Задание для интересующихся - назовите две самые "свободные" страны в мире. 

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