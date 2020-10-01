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Рая Хачатрян
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«Ъ»: ФСИН попросит 3 млрд рублей на борьбу с фальшивыми колл-центрами банков в тюрьмах Материал редакции

Мошенники есть почти в каждом третьем учреждении службы исполнения наказаний в России, говорили в «Сбербанке».

33 комментария
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Федеральная служба исполнения наказаний запросит 3 млрд рублей у Совбеза России для ликвидации фальшивых банковских колл-центров, работающих из тюрем, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы и источник в правительстве.

ФСИН предложит план по борьбе с колл-центрами на заседании 1 октября, сообщает издание. На деньги служба планирует установить технику, способную ситуативно генерировать помехи сотовой связи, рассказал изданию топ-менеджер «Ростеха», знакомый с планом.

Он объяснил, что власти планируют применять комплекс средств, которые будут работать не постоянно, а при необходимости. «Например, один модуль такого устройства сканирует эфир и, когда находит устойчивый сигнал, бросает туда помехи», — добавил он.

По словам топ-менеджера, ФСИН не хочет использовать в тюрьмах постоянные генераторы помех. Электромагнитное излучение глушилок может негативно повлиять на здоровье сотрудников тюрем и заключенных, поясняет источник.

О массовой работе подпольных колл-центров в тюрьмах говорят представители банков и специалисты в области информационной безопасности, пишет издание. Согласно данным «Сбербанка», мошенники есть почти в каждом третьем учреждении службы исполнения наказаний в России.

Однако по данным Group-IB, ситуация в этой сфере меняется: сейчас большинство колл-центров работают «на воле», иногда даже за границей.

#новость #мошенничество

Рая Хачатрян
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33 комментария
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Nick

15

Жаль, мне нравится уровень их компетенции

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Alex Marvell

Nick
3
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Aleks Zinoviev

Nick
1

Федеральная служба исполнения наказаний запросит 3 млрд рублей у Совбеза

Позвонит с неизвестного номера, представится ФСИН и попытается узнать данные карты Совбеза.

Ответить

Денис Семенов

11

Кстати, по разговорам с "операторами" сложилось впечатление, что большинство все же не в тюряжке. А надомные работники. 

Ответить

Денис Демидов

Денис
8

Не мешайте бюджет осваивать, купленное оборудование все равно не будут включать, так как администрация в доле.

Ответить

Prolis Labkk

Денис
0

Некоторые даже в зеленом галстуке

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Илья Быков

5

Сами их породили , сами с ними и бороться 😂

Ответить

Mike Kosulin

Илья
3

Ну так они просят 3лярда на развитие.

Ответить

Дмитрий Корнеев

Mike
0

😂

Ответить

Иосиф Перельман

5

Сбер ребрендинг сделал, колл центрам тоже отставать не хочется😂

Ответить

From Siberia to London

2

А зачем просить у Совбеза? Есть же Сбер - пусть он купит всю ФСИН.

Ответить

Andrey Vorozhev

From
1

Идея хорошая и почти готовые обученные сотрудники готовы. Осталось им ещё несколько скриптов по другим продуктам сбера подучить...

Ответить

Сергей Подливчук

2

Просто нужно вокруг каждой тюрьмы поставить клетку Фарадея

Ответить

Denis Kiselev

Сергей
0

Это такая решетка из металлических питьевой, да? Oh,wait!..

Ответить

Роман Куприн

1

Нормально так подсуетились.

Ответить

Денис Боенсков

1

Сколько? 3млрд? Охренели?
А слабо просто изъять технику у заключенных?
В тюрьмах вообще хоть какой то контроль есть?
После таких заявлений я не удивлюсь если узнаю что в тюрьмах изготавливают наркотики в большом количестве, держат бордели, торгуют детьми и их органами, держат в заложниках похищенных людей, производят оружие.

Ответить

Alexey Praskovin

Денис
0

А слабо просто изъять технику у заключенных?

В тюрьмах вообще хоть какой то контроль есть?

С подключением...

Ответить

Kostya Grishko

1
Ответить

Sergey Ontime

1

Чтобы не запрещать, нужно создавать условия. Сейчас все работают удаленно. В тюрьмах уже бы кучу удаленщиков вырастили. А то только проедание денег и порча людей, без толку.

Ответить

Карл

1

ну почему же так смешно?

чёт ору с этой новости

Ответить

Sergey Ontime

0

Когда с надзирателями не поделились, и фсин решил взять все себе.

Ответить

Evgeny Terentev

0

Можно вернуть 3 млрд украденных денег.

Ответить

Лучезарный Смех

0

3 миллиарда рублей на глушилки? Серьёзно?

Ответить

Алексей Бурнатный

Лучезарный
0

Выдадут каждому по индивидуальной 

Ответить

Виталий Коломойский

0

Давно пора. Вчера Сбер сказал, что до 50% фейковых звонков приходится на тюрьмы. А мемов в нете на эту тему и того больше 

Ответить

Philip Poteryahin

Виталий
0

Давно пора 3 ярда закопать в воздухе)

Ответить

Илья Быков

0

В следующий раз попросят 5 млрд на бутылки, не спрашивайте для чего

Ответить

Олег Павлов

Илья
0

Природа настолько очистилась за время пандемии, что огурцы некуда девать, видимо :)

Ответить

Иван Громов

0

Иногда кажется, что фейковые колл-центры делают и на дому, не только в местах лишения

Ответить

Андрей Солозобов

0

Если безобразие нельзя предотвратить его надо возглавить.
За 3 лярда в тюрьмах можно фальшивые колл-центры переоборудовать в официальные. Причем будет более успешный контроль операторов, чем надомных.
- вопрос с занятостью заключенных как в местах заключения, так и после освобождения
- вопрос с наймом рабочей силы

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Влад Ижевский

0

Идиоты. Легализуйте и зарабатывайте деньги. Все через жопу :(

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Дмитрий Корнеев

0

В этой новости есть все и даже больше. Был бы социологом защитил бы докторскую на этой теме

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alex twit

0

Департамент исполнения наказаний Сбербанка
Сбернаказание

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