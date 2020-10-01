«Ъ»: ФСИН попросит 3 млрд рублей на борьбу с фальшивыми колл-центрами банков в тюрьмах Материал редакции
Мошенники есть почти в каждом третьем учреждении службы исполнения наказаний в России, говорили в «Сбербанке».
Федеральная служба исполнения наказаний запросит 3 млрд рублей у Совбеза России для ликвидации фальшивых банковских колл-центров, работающих из тюрем, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы и источник в правительстве.
ФСИН предложит план по борьбе с колл-центрами на заседании 1 октября, сообщает издание. На деньги служба планирует установить технику, способную ситуативно генерировать помехи сотовой связи, рассказал изданию топ-менеджер «Ростеха», знакомый с планом.
Он объяснил, что власти планируют применять комплекс средств, которые будут работать не постоянно, а при необходимости. «Например, один модуль такого устройства сканирует эфир и, когда находит устойчивый сигнал, бросает туда помехи», — добавил он.
По словам топ-менеджера, ФСИН не хочет использовать в тюрьмах постоянные генераторы помех. Электромагнитное излучение глушилок может негативно повлиять на здоровье сотрудников тюрем и заключенных, поясняет источник.
О массовой работе подпольных колл-центров в тюрьмах говорят представители банков и специалисты в области информационной безопасности, пишет издание. Согласно данным «Сбербанка», мошенники есть почти в каждом третьем учреждении службы исполнения наказаний в России.
Однако по данным Group-IB, ситуация в этой сфере меняется: сейчас большинство колл-центров работают «на воле», иногда даже за границей.
Жаль, мне нравится уровень их компетенции
Федеральная служба исполнения наказаний запросит 3 млрд рублей у Совбеза
Позвонит с неизвестного номера, представится ФСИН и попытается узнать данные карты Совбеза.
Кстати, по разговорам с "операторами" сложилось впечатление, что большинство все же не в тюряжке. А надомные работники.
Не мешайте бюджет осваивать, купленное оборудование все равно не будут включать, так как администрация в доле.
Сами их породили , сами с ними и бороться 😂
Ну так они просят 3лярда на развитие.
А зачем просить у Совбеза? Есть же Сбер - пусть он купит всю ФСИН.
Идея хорошая и почти готовые обученные сотрудники готовы. Осталось им ещё несколько скриптов по другим продуктам сбера подучить...
Просто нужно вокруг каждой тюрьмы поставить клетку Фарадея
Сколько? 3млрд? Охренели?
А слабо просто изъять технику у заключенных?
В тюрьмах вообще хоть какой то контроль есть?
После таких заявлений я не удивлюсь если узнаю что в тюрьмах изготавливают наркотики в большом количестве, держат бордели, торгуют детьми и их органами, держат в заложниках похищенных людей, производят оружие.
А слабо просто изъять технику у заключенных?
В тюрьмах вообще хоть какой то контроль есть?
С подключением...
Чтобы не запрещать, нужно создавать условия. Сейчас все работают удаленно. В тюрьмах уже бы кучу удаленщиков вырастили. А то только проедание денег и порча людей, без толку.
3 миллиарда рублей на глушилки? Серьёзно?
Давно пора. Вчера Сбер сказал, что до 50% фейковых звонков приходится на тюрьмы. А мемов в нете на эту тему и того больше
В следующий раз попросят 5 млрд на бутылки, не спрашивайте для чего
Природа настолько очистилась за время пандемии, что огурцы некуда девать, видимо :)
Иногда кажется, что фейковые колл-центры делают и на дому, не только в местах лишения
Если безобразие нельзя предотвратить его надо возглавить.
За 3 лярда в тюрьмах можно фальшивые колл-центры переоборудовать в официальные. Причем будет более успешный контроль операторов, чем надомных.
- вопрос с занятостью заключенных как в местах заключения, так и после освобождения
- вопрос с наймом рабочей силы
В этой новости есть все и даже больше. Был бы социологом защитил бы докторскую на этой теме
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