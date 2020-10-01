Мошенники есть почти в каждом третьем учреждении службы исполнения наказаний в России, говорили в «Сбербанке».

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Федеральная служба исполнения наказаний запросит 3 млрд рублей у Совбеза России для ликвидации фальшивых банковских колл-центров, работающих из тюрем, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы и источник в правительстве.

ФСИН предложит план по борьбе с колл-центрами на заседании 1 октября, сообщает издание. На деньги служба планирует установить технику, способную ситуативно генерировать помехи сотовой связи, рассказал изданию топ-менеджер «Ростеха», знакомый с планом.

Он объяснил, что власти планируют применять комплекс средств, которые будут работать не постоянно, а при необходимости. «Например, один модуль такого устройства сканирует эфир и, когда находит устойчивый сигнал, бросает туда помехи», — добавил он.

По словам топ-менеджера, ФСИН не хочет использовать в тюрьмах постоянные генераторы помех. Электромагнитное излучение глушилок может негативно повлиять на здоровье сотрудников тюрем и заключенных, поясняет источник.

О массовой работе подпольных колл-центров в тюрьмах говорят представители банков и специалисты в области информационной безопасности, пишет издание. Согласно данным «Сбербанка», мошенники есть почти в каждом третьем учреждении службы исполнения наказаний в России.