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Право
Татьяна Боброва
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Правительство России продлило мораторий на банкротства компаний и ИП до конца 2020 года Материал редакции

Таким правом смогут воспользоваться предприниматели из наиболее пострадавших от Covid-19 отраслей.

  • Российское правительство на три месяца, до января 2021 года, продлило мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Таким правом смогут воспользоваться компании и ИП из наиболее пострадавших от Covid-19 отраслей.
  • Компании также смогут воспользоваться судебной рассрочкой и тем самым изменить сроки выплаты долгов, отметили в правительстве.
  • Мораторий на банкротства действовал в России с апреля по октябрь 2020 года и касался в том числе системообразующих предприятий.
  • К наиболее пострадавшим отраслям экономики относятся транспорт, сфера культуры и развлечений, туризма и гостиничного бизнеса, общепита и другие.

#новость #covid19

Татьяна Боброва
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6 комментариев
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Вася Пражкин

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Дарю идею правительству - надо запретить умирать тем, кто платит налоги. Под страхом большого штрафа семье и родственникам.

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Denis Sibukaev

1

Снова статистика по банкротствам не даст повода для паники, через 3 месяца снова будут кричать из каждого утюга что мы победили ковид.

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Валентин Стекольников

Denis
0

Стоп, а что плохого? Бизнесмены по идее должны радоваться, что их компании защищены от банкротства, разве нет? Или я что-то недопонимаю? 

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Denis Sibukaev

Валентин
0

Они могут быть фактически банкротом, но им нельзя обанкротится юридически т.е. не попадут в статистику + ещё к ним придут органы с проверками, мол чего это вы работаете а налоги от вас не поступают вдруг

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Азамат Салахов

1

Если будет такой же локдаун как в апреле - продляй-не продляй мораторий, а крышка гроба малого бизнеса будет прибита.

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Святослав Гусев

0

Упростили бы кредитование предпринимателей, банкротств было бы меньше.

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