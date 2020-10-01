Правительство России продлило мораторий на банкротства компаний и ИП до конца 2020 года Материал редакции
Таким правом смогут воспользоваться предприниматели из наиболее пострадавших от Covid-19 отраслей.
- Российское правительство на три месяца, до января 2021 года, продлило мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Таким правом смогут воспользоваться компании и ИП из наиболее пострадавших от Covid-19 отраслей.
- Компании также смогут воспользоваться судебной рассрочкой и тем самым изменить сроки выплаты долгов, отметили в правительстве.
- Мораторий на банкротства действовал в России с апреля по октябрь 2020 года и касался в том числе системообразующих предприятий.
- К наиболее пострадавшим отраслям экономики относятся транспорт, сфера культуры и развлечений, туризма и гостиничного бизнеса, общепита и другие.
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Вася Пражкин
Дарю идею правительству - надо запретить умирать тем, кто платит налоги. Под страхом большого штрафа семье и родственникам.
Denis Sibukaev
Снова статистика по банкротствам не даст повода для паники, через 3 месяца снова будут кричать из каждого утюга что мы победили ковид.
Валентин СтекольниковDenis
Стоп, а что плохого? Бизнесмены по идее должны радоваться, что их компании защищены от банкротства, разве нет? Или я что-то недопонимаю?
Denis SibukaevВалентин
Они могут быть фактически банкротом, но им нельзя обанкротится юридически т.е. не попадут в статистику + ещё к ним придут органы с проверками, мол чего это вы работаете а налоги от вас не поступают вдруг
Азамат Салахов
Если будет такой же локдаун как в апреле - продляй-не продляй мораторий, а крышка гроба малого бизнеса будет прибита.
Святослав Гусев
Упростили бы кредитование предпринимателей, банкротств было бы меньше.