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Право
Лиана Липанова
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Bloomberg: ЕС планирует запретить ИТ-компаниям отдавать преимущество в поиске своим сервисам Материал редакции

ЕС разрабатывает новые правила на фоне критики Apple — производителя iPhone обвиняют в неконкурентном поведении из-за правил App Store и Apple Pay.

5 комментариев
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Еврокомиссия в декабре 2020 года планирует представить законопроект, который наложит на платформы большую ответственность за то, что публикуют пользователи, сообщает Bloomberg со ссылкой на полученный проект документа.

Кроме того, законопроект будет направлен на ограничение власти крупных компаний, например Apple и Alphabet, которые выходят на всё больше рынков.

В одном из документов ЕС говорится, что комиссия хочет «ограничить недобросовестное поведение» владельцев платформ, от которых зависит доступ других компаний к клиентам. Один из вариантов — создание чёрного списка недобросовестных действий в нескольких ключевых секторах, включая маркетплейсы, магазины приложений, соцсети, а также поиск, операционные системы и облачные сервисы.

В отдельном документе, описывающем недобросовестную практику, говорится, что «владельцы платформ не должны в поиске отдавать преимущество своим сервисам», а также ограничивать удаление любого из приложений.

Антимонопольное ведомство уже пыталось решить некоторые из указанных проблем, в том числе путем рассмотрения нескольких дел против Google, пишет издание. В частности, в 2017 году ЕС оштрафовал компанию за недобросовестное продвижение собственного сервиса покупок в результатах поиска, в 2018 году — за предустановку поисковой системы Google.

Законодательство о конкуренции не смогло в достаточной степени решить все системные проблемы, объясняет ЕС.

В документах также говорится, что владельцам платформ может быть запрещено использовать данные, собранные на их платформе для собственных коммерческих услуг, если они не поделятся ими с компаниями, активно работающими в той же отрасли.

Кроме того, платформы, предоставляющие рекламные услуги, например, Facebook и Google, должны будут ежегодно проходить аудит своих рекламных показателей, говорится в документе.

Описанные меры всё ещё находятся на ранней стадии разработки, пишет издание. Предложения нуждаются в согласовании со странами-участицами ЕС и Европарламентом, новые правила могут вступить через годы, уточняет Bloomberg.

Пресс-секретарь комиссии отказался от комментариев. Politico и Financial Times уже сообщали об утечке документов.

ЕС готовит новые правила на фоне критики Apple от Spotify и других компаний — производителя iPhone обвиняют в неконкурентном поведении из-за 30% комиссий. В июне 2020 года Еврокомиссия начала два антимонопольных расследования из-за правил App Store и Apple Pay. В сентябре Epic Games, Spotify, владелец Tinder и другие объединились против правил магазина приложений Apple.

#новость

Лиана Липанова
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5 комментариев
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Ilya Brin

1

ЕС при этом ни разу не монополия со своими законами и правилами 😏

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Магомед Шереметьев

Ilya
3

Государство- это монополия на насилие )

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RiddickABSent

0

«…Но карамелек – тридцать два разных вкуса, мороженое… Вещи, которые не важны. В неважных вещах выбор огромен… Знаете, какова ваша свобода выбора в Америке? – Бумага, или пластик. Вот и всё. Наличные или карточка, у прохода или у окна, для курящих или для некурящих, Coca-Cola или Pepsi – вот и все варианты. Всё остальное уже решено за тебя».
Джордж Карлин
А тут такое ДонкиХотство..

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Владислав Пучков

0

Им бы выдачу Яндекса посмотреть )))
Сколько из сервисов на первой странице, когда ищешь товар или услугу

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ave ego

0

ну конечно. теперь данные пользователей вообще всем желающим будут доступны? ну вот зачем((

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