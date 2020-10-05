Литва упростила открытие счёта для бизнеса — в том числе после жалоб российской Openface на несовершенство закона Материал редакции
Теперь российским и белорусским стартапам легче зарегистрировать компанию в Литве.
Стартапам из России и других стран теперь легче открыть компанию и счёт в Литве. Поменять законодательство помогли акселератор Baltic Sandbox и российский стартап Openface, рассказала в Facebook соосновательница Openface Кристина Фарберова.
Для регистрации бизнеса в Литве нужно открыть специальный тип счёта — накопительный и перевести на него уставной капитал компании. Для работы можно использовать другой счёт. Минимальный необходимый уставной капитал — €2,5 тысячи.
По старым правилам открыть накопительный счёт можно было только в банке. Но это непросто, объяснила Фарберова vc.ru:
- Крупные скандинавские банки вроде Swedbank неохотно открывают счета иностранцам, особенно, из России из-за скандалов с отмыванием денег. «Мы пробовали несколько раз, нам пришёл отказ без объяснения причин».
- Два литовских банка могут открыть накопительный счёт только при визите в офис и участии местных юристов. В условиях закрытых границ из-за пандемии это невозможно.
В среду 30 сентября правительство Литвы одобрило предложение министерства экономики и инноваций: теперь открывать накопительные счета для бизнеса можно не только в банках, но и у финансовых провайдеров.
«Для стартапов это огромный прорыв», — заключает Фарберова. По её словам, соосновательница Openface Наталья Мартынова и команда Baltic Sandbox за три месяца собрали доказательную базу, почему требования тормозят развитие экосистемы стартапов Литвы, и донесли позицию до законодательных органов.
Главное, что нужно для регистрации компании в Литве:
- Получить вид на жительство.
- Получить электронную подпись. Её не дадут без ВНЖ.
- Завести личный банковский аккаунт. Можно в PaySera.
- Открыть накопительный счёт для уставного капитала компании. Теперь можно в PaySera.
- Перевести уставной капитал с личного аккаунта на накопительный счёт компании. Минимальный размер — €2,5 тысячи.
- Получить юридический адрес. Можно вместе со снятым офисом либо арендовать или купить только адрес у компаний, которые продают юридические адреса. Стоит от €10.
- С помощью Registru Centras (местный аналог Госуслуг) зарегистрировать компанию, привязать к аккаунту типовой устав и свидетельство о подтверждённом юридическом адресе.
- Оплатить пошлины — около €70.
Openface развивает сервис для анализа состояния кожи и производит персонализированную косметику. Стартап прошёл в литовский акселератор осенью 2019 года и получил возможность перебраться в Литву и привлечь инвестиции. Но релокацию пришлось отложить: сперва из-за пандемии и закрытия границ, затем из-за сложностей с открытием счёта.
Прежние правила действительно усложняли открытие бизнеса для предпринимателей из других стран и ограничивали конкуренцию в финансово-кредитном секторе, а новые сделают Литву более привлекательной для иностранных инвесторов, заявили в министерстве экономики и инноваций.
По мнению ведомства, изменения помогут также компаниям из Белоруссии, которые хотят перенести бизнес в Литву. О необходимости упростить условия, чтобы белорусскому бизнесу было легче переехать, говорил 19 сентября замминистра Мариус Скуодис. Он указывал, что финансовые провайдеры подчиняются тем же требованиям, что и банки, но более гибкие.
По данным государственного агентства Invest Lithuania, более 50 белорусских ИТ-компаний изучают возможность переноса бизнеса в Литву. После начала протестов из-за выборов президента Белоруссии ИТ-специалисты обратились с открытым письмом к правительству, потребовав остановить насилие и провести новые выборы.
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