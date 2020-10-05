Есть модный финтех PaySera, где всё удобно, довольно быстро можно открыть счёт и пройти верификацию удалённо. Но по литовскому законодательству счёт там нельзя было использовать для открытия компании, так как формально PaySera не банк, а финансовый провайдер.

Из-за пандемии и закрытых границ мы не могли попасть в банк и открыть счёт для компании и, как следствие, привлечь инвестиции. Но и с помощью адекватных финансовых диджитал-инструментов тоже не могли ничего сделать.

