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Татьяна Боброва
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Оперштаб Москвы предупредил о штрафах до 300 тысяч рублей для компаний за отказ перевести сотрудников на удалёнку Материал редакции

Мэр Москвы потребовал от компаний перевести на удалёнку не меньше 30% штата с 5 октября.

4 комментария
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За несоблюдение требования перевести часть штата на удалёнку компаниям грозят штрафы, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

В штабе сослались на ст. 20.6.1 КоАП о невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения.

Согласно этой статье, для должностных лиц штраф составляет от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, а для предпринимателей без юрлица — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Если нарушения будут выявлены во время проверки Роспотребнадзора, компаниям так же грозят штрафы в соответствии со ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), отметили в оперштабе.

Мэр Москвы потребовал от работодателей перевести на удалёнку не меньше 30% сотрудников, а также работников из группы риска по Covid-19 с 5 по 28 октября. Компании смогут оставить работников, чьё присутствие на рабочем месте критически важно.

В Московском фонде социального страхования заявили vc.ru, что штрафов за несоблюдение требований не предусмотрено, поскольку указ носит рекомендательный характер. Однако в блоге Собянина говорилось, что «требование перевода на удалённую работу становится обязательным».

#новость #москва

Спасибо за наводку S4 Consulting
Татьяна Боброва
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4 комментария
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Yan Purvenes

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Только штрафы, а где поощрения? Журналистка одна уже себя сожгла, хотят цепной реакции?

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Илитный Иксперт

Yan
13

где поощрения?

Могут и пряником уебать

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Nikita Kot

Yan
1

Вы уже выстроились в цепь?

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Roman Moskovskiy

2

Предлагаю запретить подчинение законам физики под страхом штрафа по статье 20.5 КоАП РФ

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Татьяна Боброва
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Оперштаб Москвы предупредил о штрафах до 300 тысяч рублей для компаний за отказ перевести сотрудников на удалёнку
Мэр Москвы потребовал от компаний перевести на удалёнку не меньше 30% штата с 5 октября.
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