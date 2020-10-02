Оперштаб Москвы предупредил о штрафах до 300 тысяч рублей для компаний за отказ перевести сотрудников на удалёнку

Мэр Москвы потребовал от компаний перевести на удалёнку не меньше 30% штата с 5 октября.

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За несоблюдение требования перевести часть штата на удалёнку компаниям грозят штрафы, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

В штабе сослались на ст. 20.6.1 КоАП о невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения.

Согласно этой статье, для должностных лиц штраф составляет от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, а для предпринимателей без юрлица — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Если нарушения будут выявлены во время проверки Роспотребнадзора, компаниям так же грозят штрафы в соответствии со ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), отметили в оперштабе.

Мэр Москвы потребовал от работодателей перевести на удалёнку не меньше 30% сотрудников, а также работников из группы риска по Covid-19 с 5 по 28 октября. Компании смогут оставить работников, чьё присутствие на рабочем месте критически важно.