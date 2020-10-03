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Лера Михайлова
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Власти Санкт-Петербурга рекомендовали перевести на удалёнку часть сотрудников из-за пандемии Материал редакции

В Москве такие требования обязательны, а за их несоблюдение придётся заплатить штраф.

  • Губернатор Санкт-Петербурга обновил постановление № 121, в котором говорится о мерах против распространения Covid-19.
  • В нём власти рекомендовали работодателям перевести часть сотрудников на удалённый режим работы. Такими работниками могут стать те, кто не участвует «непосредственно в обеспечении функционирования организации».
  • В Санкт-Петербурге эти требования носят рекомендательный характер.
  • 1 октября мэр Москвы Сергей Собянин потребовал от работодателей перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников с 5 октября по 28 октября. Это требование обязательно: за его несоблюдение можно будет получить штраф от 10 тысяч до 300 тысяч рублей.
Оперштаб Москвы предупредил о штрафах до 300…
Мэр Москвы потребовал от компаний перевести на удалёнку не меньше 30% штата с 5 октября.
vc.ru

#новости #санктпетербург

Лера Михайлова
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ЯжПрограммист

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Эй, северяне! У "вашего" просто напрочь творческое мышление и инициатива отсутствует, всё тырит 😂 погодите, до штрафов дойтет, а в этом сезоне может и график прогулок пощупаете. 

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Сравни Такси

ЯжПрограммист
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Ахах счастливчики

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Дневник Продавца

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Да что уж говорить, сейчас по всей стране пойдет такой движ.

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