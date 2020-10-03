Власти Санкт-Петербурга рекомендовали перевести на удалёнку часть сотрудников из-за пандемии Материал редакции
В Москве такие требования обязательны, а за их несоблюдение придётся заплатить штраф.
- Губернатор Санкт-Петербурга обновил постановление № 121, в котором говорится о мерах против распространения Covid-19.
- В нём власти рекомендовали работодателям перевести часть сотрудников на удалённый режим работы. Такими работниками могут стать те, кто не участвует «непосредственно в обеспечении функционирования организации».
- В Санкт-Петербурге эти требования носят рекомендательный характер.
- 1 октября мэр Москвы Сергей Собянин потребовал от работодателей перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников с 5 октября по 28 октября. Это требование обязательно: за его несоблюдение можно будет получить штраф от 10 тысяч до 300 тысяч рублей.
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ЯжПрограммист
Эй, северяне! У "вашего" просто напрочь творческое мышление и инициатива отсутствует, всё тырит 😂 погодите, до штрафов дойтет, а в этом сезоне может и график прогулок пощупаете.
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Ахах счастливчики
Дневник Продавца
Да что уж говорить, сейчас по всей стране пойдет такой движ.