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Право
Лиана Липанова
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Союз правообладателей потребовал от дистрибутора техники Samsung и LG 87 млн рублей неуплаченного «налога на болванку» Материал редакции

Сами импортёры предлагают переложить сбор на стриминговые и облачные сервисы.

  • Российский союз правообладателей (РСП) подал в Арбитражный суд Московской области два иска к ООО «Компания "Ресурс-медиа"» — на 18 млн и 69,2 млн рублей неуплаченного «налога на болванки», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на базу арбитража. В РСП и «Ресурс-медиа» не ответили на запросы газеты.
  • «Налог на болванку» с 2010 года в пользу авторов контента платят продавцы техники, которая позволяют копировать и распространять музыку и фильмы и не платить за это правообладателям.
  • По половине «Ресурс-медиа» принадлежат Игорю Калинину и Арсену Магомедову, следует из данных базы «Контур.Фокус». По итогам 2019 года выручка компании достигла 10,9 млрд рублей, а чистая прибыль — 249,5 млн рублей. Компания поставляет в России технику в том числе Samsung и LG, пишет газета.
  • В 2018 году РСП уже удалось взыскать с компании 15,5 млн рублей, напоминает «Коммерсантъ». Практика таких судов уже устоялась — РСП может взыскать любые налоги, но в суде может быть изменён размер платежа, считает управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков.
  • По данным ВЦИОМ, в 2016 году только 2% россиян что-то копировали на физические носители, а в 2021 году на электронике будет обязательна предустановка стриминговых сервисов, рассказывает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.
  • «Это компенсация авторам за потери от частного копирования легального контента, но модель потребления контента серьезно изменилась, сместившись из потребления дисков в область стриминга и облачных технологий», — говорит Гуськов. «Логично переложить» «налог на болванку» на стриминговые и облачные сервисы, предлагает он.
Российские продавцы и импортёры электроники…
Речь идёт о компенсации в пользу авторов музыки и фильмов от продавцов устройств, позволяющих…
vc.ru

#новость

Лиана Липанова
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Mike Kosulin

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Михалков всех заебал.

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Влад Ижевский

4

Нахлебники системы. От них страдают только авторы и потребители контента. 

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Saucedo Puetz

4

Товарищъ, верь, придет она
На флешки прежняя цена
И на винчестер будет скидка
Когда помрет говнюк Никитка

Ответить

Viktor Mann

Saucedo
0

От души, бро!

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Mike Kosulin

3

«Это компенсация авторам за потери от частного копирования легального контента...»

«...но модель потребления контента серьезно изменилась, сместившись из потребления дисков в область стриминга и облачных технологий», — говорит Гуськов.

«Логично переложить» «налог на болванку» на стриминговые и облачные сервисы, предлагает он.

Да, логично. Показывает, что компенсации явно не авторам идут.

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selecadm

1

Кто-нибудь видел выпуски Бесогона на лицензионных дисках? То-то же!

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Viktor Mann

1

Российский союз правообладателей (РСП) - 101000, Москва, Архангельский пер., д.12/8, стр.1

Москвичи, вы знаете, что нужно сделать.

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Папа Римский

1

Педриле мигалкову не хватает денег на собственные похороны? Отправлю ему 500₽, при условии что он сразу отойдет в мир иной.

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