Союз правообладателей потребовал от дистрибутора техники Samsung и LG 87 млн рублей неуплаченного «налога на болванку» Материал редакции
Сами импортёры предлагают переложить сбор на стриминговые и облачные сервисы.
- Российский союз правообладателей (РСП) подал в Арбитражный суд Московской области два иска к ООО «Компания "Ресурс-медиа"» — на 18 млн и 69,2 млн рублей неуплаченного «налога на болванки», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на базу арбитража. В РСП и «Ресурс-медиа» не ответили на запросы газеты.
- «Налог на болванку» с 2010 года в пользу авторов контента платят продавцы техники, которая позволяют копировать и распространять музыку и фильмы и не платить за это правообладателям.
- По половине «Ресурс-медиа» принадлежат Игорю Калинину и Арсену Магомедову, следует из данных базы «Контур.Фокус». По итогам 2019 года выручка компании достигла 10,9 млрд рублей, а чистая прибыль — 249,5 млн рублей. Компания поставляет в России технику в том числе Samsung и LG, пишет газета.
- В 2018 году РСП уже удалось взыскать с компании 15,5 млн рублей, напоминает «Коммерсантъ». Практика таких судов уже устоялась — РСП может взыскать любые налоги, но в суде может быть изменён размер платежа, считает управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков.
- По данным ВЦИОМ, в 2016 году только 2% россиян что-то копировали на физические носители, а в 2021 году на электронике будет обязательна предустановка стриминговых сервисов, рассказывает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.
- «Это компенсация авторам за потери от частного копирования легального контента, но модель потребления контента серьезно изменилась, сместившись из потребления дисков в область стриминга и облачных технологий», — говорит Гуськов. «Логично переложить» «налог на болванку» на стриминговые и облачные сервисы, предлагает он.
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Mike Kosulin
Михалков всех заебал.
Влад Ижевский
Нахлебники системы. От них страдают только авторы и потребители контента.
Saucedo Puetz
Товарищъ, верь, придет она
На флешки прежняя цена
И на винчестер будет скидка
Когда помрет говнюк Никитка
Viktor MannSaucedo
От души, бро!
Mike Kosulin
«Это компенсация авторам за потери от частного копирования легального контента...»
«...но модель потребления контента серьезно изменилась, сместившись из потребления дисков в область стриминга и облачных технологий», — говорит Гуськов.
«Логично переложить» «налог на болванку» на стриминговые и облачные сервисы, предлагает он.
Да, логично. Показывает, что компенсации явно не авторам идут.
selecadm
Кто-нибудь видел выпуски Бесогона на лицензионных дисках? То-то же!
Viktor Mann
Российский союз правообладателей (РСП) - 101000, Москва, Архангельский пер., д.12/8, стр.1
Москвичи, вы знаете, что нужно сделать.
Папа Римский
Педриле мигалкову не хватает денег на собственные похороны? Отправлю ему 500₽, при условии что он сразу отойдет в мир иной.