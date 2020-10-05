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Рая Хачатрян
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Немецкий регулятор оштрафовал H&M на €35 млн за сбор «досье» с личными данными сотрудников Материал редакции

Менеджеры делились друг с другом информацией о семьях и предпочтениях подчинённых.

4 комментария
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Гамбургский регулятор по защите данных и свободе информации после годового расследования оштрафовал H&M на €35 млн за нарушение частной жизни сотрудников и сбор информации о них. Об этом пишет Business Insider.

Регулятор обнаружил, что менеджеры компании фиксировали информацию об отпусках и медицинских диагнозах работников, а также записывали данные из личных разговоров — например, о семье или религии. «Досье» хранились на серверах H&M и были доступны как минимум 50 менеджерам.

Некоторые записи были очень детальными и регулярно обновлялись, отмечает Business Insider. Эта информация в том числе использовалась для того, чтобы принимать кадровые решения.

Из-за сбоя сервер с 60 ГБ информации в октябре 2019 года попал в открытый доступ, что привело к расследованию. Регулятор назвал это серьёзным неуважением к защите данных сотрудников.

H&M за время разбирательства извинилась перед затронутыми работниками и выплатила компенсации.

ЕС ввел новые законы о защите данных (GDPR) в 2018 году. Это второй по величине штраф, наложенный с тех пор на европейские компании за неправильное обращение с данными. Самый крупный штраф получила Google во Франции в 2019 году — €50 млн за сбор и обработку данных пользователей с целью персонализации рекламы.

#новость #gdpr

Рая Хачатрян
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4 комментария
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Maxim Roslyakov

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Штрафы здорового регулятора.

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Николай Шелопугин

0

Каждый раз поражаюсь немцами

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Антон Штадлер

Николай
0

Красавчики, поэтому у них самая инновационная экономика

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Ольга Павленко

–2

Вопрос, что выгоднее: платить штраф или зарабатывать на персональной рекламе, как в примере с Гугл.

И второй вопрос, эти штрафы действительно были выплачены или пока только назначены? Обычня практика  - уйти в переговоры и снизить штраф регулятора. 

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