Twitter подала иск к российскому приставу из-за штрафа в 4 млн рублей за отказ перенести данные россиян Материал редакции
Компания тянет время, оспаривая каждое решение суда, считают эксперты.
- Twitter 1 октября подала два иска в Пресненский и Мещанский районные суды Москвы к Максиму Думакову, судебному приставу-исполнителю по производству о штрафе для компании на 4 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на базу суда.
- Компания не ответила на запрос газеты, дозвониться до Думакова не удалось. Один из исков — об «оспаривании решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя», говорится в данных суда. Компания получила штраф в феврале 2020 года за отказ переносить в Россию серверы с данными российских пользователей.
- Управление по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) возбудило производство в отношении соцсети в июне 2020 года, передаёт газета. Ведомство «принимает комплекс мер, направленных на исполнение требований», иск служба пока не получила, прокомментировали в пресс-службе ФССП.
- Роскомнадзор запросил информацию о локализации данных у Twitter и Facebook в конце 2018 года. За отказ обе компании получили штрафы в три тысячи рублей. Facebook проигнорировала постановление суда, а Twitter пыталась оспорить решение. Позже суд снова оштрафовал обе компании на 4 млн рублей за отказ перенести серверы с данными пользователей в Россию. Штраф на 4 млн рублей Twitter тоже обжаловала в суде, но безуспешно.
- Соцсеть может пытаться затянуть процесс, рассуждает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. Компания может себе это позволить, так как взыскать штраф с нерезидентами можно, только если его признает суд США, объясняет адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Владимир Соловьев.
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Vladimir Chyorniy
Какая разница где хранятся мои персональные данные, если их все-равно слил сбер
Алекс ТацийVladimir
Их может слить и facebook. А это уже не патриотично.
Антон Василик
«Дозвониться Думакову не удалось...»
Было дело, на мой авто по ошибке приставы наложили запрет на регистрационные действия.
Так вот, приставам ВООБЩЕ НИКАК не дозвониться.
Если что-то нужно - приезжайте, но не каждый день, а в понедельник или среду, с 9 до 11.
Просидите в очереди два часа.
Не успейте.
Приедьте в следующий раз. Успейте на Прием - там и зададите свои вопросы)))
Юрий КропоткинАнтон
Пишешь официальное письмо с уведомлением, обязаны ответить в кратчайшие сроки. Не отвертятся. Проблема в чем? Вообще при желании можно и дозвонится и на прием попасть, даже в не приемные дни. Просто нужно быть по наглее. Знаю по собственному опыту, так что не надо тут сказки рассказывать, кто хочет тот сделает.
Vasya PupkinЮрий
кратчайшие сроки
Ага, ага, кратчайшие сроки. Тут гифка из славных парней с Рэем Лиоттой
Юрий КропоткинVasya
А Вы попробуйте, а потом будете комментировать. Поверьте там тоже люди сидят и за не выполнение определенных действий они так же получают по шапке.
Юрий КропоткинVasya
Еще раз, я пишу на основе личного опыта. Меня тоже не хотели принимать, видите ли не в приемный день пришел. Ни чего приняли.
Антон ВасиликЮрий
Ну вы молодец, Юрий. Что тут ещё сказать)
ПутачокАнтон
Аналогично, берут деньги на карте в заложники, пока ты к ним не придёшь и не докажешь что ты не верблюд. Дозвониться не реально.
Georgy Kostyukevich
Им легче заплатить 4 млн рублей (50 тыс $) Для них это копейки
Dima BaychapanovGeorgy
И тогда можно будет еще один штраф выписать.
А так, можно размазать 4 млн рублей на пару лет зарплат юристов. Тут и сильные юристы не особо нужны, главное правильно дичь нести и переносить заседания.
Виталий ЖуравлевDima
Пашаев справился бы
Иван ЕвменовВиталий
Но он дорогой. 4млн он не возьмется
Алексей ПатринGeorgy
А можно и не платить, как оказалось.
Папа Римский
Лучше пусть мои данные хранятся в Америке, чем у товарища майора. Чтоб он за мой подлый либеральный коммент легко нашел меня.
Yury Kotov
Птичку в клетку
Vitaly Kravtsov
Можно поподробнее про нерезидента и признание решения нашего суда американским? Если это так, то блокировка - единственная гарантия исполнения решения суда.
Юрий КропоткинVitaly
Сколько они уже лет пытаются запретить и заблокировать телегу? И всё безрезультатно. Да нет у нас подобной технической возможности, да и глупо это с экономической и юридической точки зрения. Как бы по итогу не был подан иск против России, от которого она не отвертится. И ни какие поправки в конституцию не помогут. Если конечно не воспользоваться "железным зановесом".
Алексей ЛюбимовЮрий
Телега сильно противодействовала. Это ее фишка. А вот линкедин забанен вполне достаточно. Им неинтересно бегать от роскомнадзора. И твитторам с пейсбуком тоже.
Юрий КропоткинАлексей
Телегу не забанят полностью пока им пользуется хоть один чиновник, а они им пользуются и активно пользуются. Было бы глупо рубить сук на котором сидишь, не так ли? Линкедином на самом деле не так активно пользовались у нас.
Valery Morgulis
Наивные американцы думают что кому-то всерьёз упёрлись персональные данные россиян. 😁 Вас хотят заблокировать чтобы вы нам тут стабильность не расшатывали.
Кстати на этом идиотизме можно сделать бизнес. Заключить договора с пиндосами и ходить с чемоданом набитым старыми дискетами, утверждая что именно в нём лежат данные всех россиян.
Евгений ЛаринValery
чемодан с биоматериалами
Mike Tolkachev
Единственное объяснение этим действиям - создание "дойной коровы". Так как уплата штрафа не означает, что можно продолжать нарушать. Можно выписывать ещё и ещё. Некий налог на работу в РФ. Так делает банк С. Платит штрафы за отказ сделать переводы без ограничений по межбанковской шине данных. На комиссиях он зарабатывает гораздо больше, чем сумма штрафа. Только есть одно но, РФ это 4% мировой платежеспособной аудитории. Вам нужна головная боль из-за этого процента? Вот так и зарубежные сервисы могут подумать.
Путачок
Мои персональные данные, мне решать. Я когда аккаунт регистрировал знал, что данные хранятся не в России
Mike Tolkachev
Хранение данных на территории РФ не означает, что у товарища майора есть к ним доступ. Зарубежные компании ставят свои серверы в российских дата центрах в отдельные клетки, со своими ИБП. Шифрование никто не отменял. Единственное, что можно сделать с этими серверами, это отключить их от интернета. В этом случае предполагается, что сервис перестанет обслуживать российских пользователей. Но, в законе странная формулировка, первичное наполнение и хранение. Прямого запрета на хранение и использование копии в других местах нет.
Юрий КропоткинMike
Тут даже не совсем понятно на самом деле за или против кого направлен этот Закон. Может быть Вы знаете?
John PopelMike
В Российских дата-центрах и телеком-операторах обязаны стоять блоки СОРМ.