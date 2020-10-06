Право
Лиана Липанова
3402

Власти США арестовали создателя антивируса McAfee Джона Макафи за неуплату налогов — ему грозит до 30 лет тюрьмы Материал редакции

Он был арестован в Испании и сейчас ожидает экстрадиции.

40 комментариев
В закладки

Минюст США обвинил создателя антивируса McAfee Джона Макафи в уклонении от уплаты налогов и умышленном непредоставлении налоговых деклараций — предприниматель был арестован 5 октября в Испании и сейчас ожидает экстрадиции.

Согласно обвинительному заключению, Макафи заработал «миллионы долларов» на продвижении криптовалют, консультациях, выступлениях и продаже прав на историю своей жизни для документального фильма. С 2014 по 2018 год Макафи не подавал налоговую декларацию, несмотря на «значительный доход», утверждает Минюст.

При этом в обвинении нет данных о том, что в течение этих лет предприниматель получал какой-либо доход или имел какую-либо связь с антивирусной компанией, носящей его имя.

Он пытался уклониться от налогов, скрывая активы, включая недвижимость, машину, яхту, которые регистрировал на имя других, говорится в документе. По данным Минюста, свои доходы Макафи также проводил через банковские и криптовалютные счета под чужим именем.

Подсудимый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана, отмечает Минюст. Всего в заключении 10 пунктов обвинения — если Макафи будет признан виновным, ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Комиссия по ценным бумагам и биржам также подала в суд на Макафи за сокрытие информации о том, что с ноября 2017 года по январь 2018 года он получил $23 млн в биткоинах и эфирах за продвижение ICO в Twitter. Телохранителю Макафи также предъявили обвинения за участие в этой схеме.

У Макафи не первый раз сталкивается с проблемами с законом: в 2012 году его заподозрили в убийстве соседа Грегори Фаулла в Белизе. В 2016 году режиссёр Нанетт Бурштейн сняла документальный фильм «Гринго: Опасная жизнь Джона Макафи», в котором рассказала, как Макафи заплатил киллеру $5000 за пытки и убийство своего соседа. Кроме того, в фильме утверждается, что МакАфи накачал наркотиками и изнасиловал своего партнера по бизнесу Эллисон Адонизио.

Intel, которая владела антивирусом McAfee, в 2014 году заявляла, что постепенно прекратит существование бренда McAfee из-за ассоциаций с основателем компании. В 2017 года Intel вывела McAfee из своего бизнеса и сделала независимой компанией.

Жизнь и личность миллионера Джона Макафи…
Математика, наркотики и проблемы с законом
vc.ru

#новость #mcafee

Лиана Липанова
+29 037
7
6
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","mcafee"], "comments": 40, "likes": 6, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 164402, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 06 Oct 2020 10:53:10 +0300", "is_special": false }
Выгода до 20% на разработку сайта
Специальное предложение для читателей vc.ru от enigma.studio
Перейти
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
40 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Роман Анищенко

22

Только за этот антивирус стоило это сделать

Ответить

Kelerius

Роман
0

Еще надо присмотреться к Аваст. Купил у них подписку - завалили рекламой прямо в приложении - купи и то и это.
Снес нафиг.

Ответить

Виктор Бежанов

2

Получаеться мы так и не увидем как он съест свой писюн , когда биткоин достигнет 1 млн $ ?

Ответить

Dimitri Savin

Виктор
11

Теперь другие писюны попробует в американской каталажке

Ответить

Eugene Danilov

Dimitri
–1

другие писюны попробует

BLMные

Ответить

Aleksey Murashko

Eugene
2

Ты сидел в тюрьме? Подвергался насилию? Почему тебя интересуют и ты думаешь о мужских черных членах? Обдумай это

Ответить

Виктор Бежанов

Dimitri
0

😂

Ответить

Andrey A

1

carma

Ответить

Eugene Danilov

Andrey
8

Карма это если бы его молнией переебало когда он дома телек смотрит. А так - просто рутинная работа налоговых органов

Ответить

Родион Галанев

Eugene
0

...пока он вирус пишет

Ответить

Eugene Danilov

4

При этом в обвинении нет данных о том, что в течение этих лет предприниматель получал какой-либо доход или имел какую-либо связь с антивирусной компанией, носящей его имя.

Потому что он ее продал еще в девяностых. 

ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Пойдет на сделку со следствием и получит 3 года

Ответить

Парвиз Мадаминов

Eugene
0

Он не молод, каждый год вважен

Ответить

Eugene Danilov

Парвиз
0

Не молод и не обременен интеллектом, раз такими примитивными способами пытался избежать уплаты налогов, рискуя провести старость в тюрьме

Ответить

Антон Котов

Eugene
0

с интеллектом в порядке у него ,а вот то что он социопат и явно нанес себе огромный вред веществами и бухлом в течении десятков лет, это точно.

Ответить

Key Jay

4

свои доходы Макафи также проводил через банковские и криптовалютные счета под чужим именем.

Дилетант. Ни одного расследования ФБК не смотрел наверное

Ответить

Bobo Momo

–5

Лол, вижу в Рахе плохо понимают что это за чувак 

Иначе коммены были бы совсем другие..

Ответить

Alex Marvell

Bobo
–1

Как раз мы то тут понимаем кто есть дядя Женя наш, Касперский, так что пусть там шконку не занимает, скоро подселят арестанта)

Ответить

alex twit

Alex
0

И женушку его туда же

Ответить

Arif Emirbekov

3

Да он просто опасен! Как я помню он ещё и за какое о убийство обвинялся и дело со шпионажем. Солдат удачи б..ть😂

Ответить

Aleksey Murashko

–11

Что разнылись завидущие хрюшки? Он живет полноценной жизнью, а вы дрочите комменты за компом по цене 5 руб.

Ответить

Родион Галанев

Aleksey
7

Мне платят 6, тебе недоплачивают. Разберись.

Ответить

Виталий Гололобов

Родион
0

6 рублей платят за то, что обсираешь гейропу. 5 за обсирание рашки-парашки. Но я нашел способ банчить по 11 рублей за коммент.

Ответить

Виктор Петров

Aleksey
–3

Респект таким парням, даже с убитыми веществами мозгами, вне закона, просрав все возможности, они не забывают о кураже, у них есть цель в жизни, они не опустили руки, а вы сидите за компьютерами и бессмысленно проводите свою жизнь...

Ответить

Eugene Danilov

Виктор
2

а вы сидите за компьютерами и бессмысленно проводите свою жизнь

какое нелепое обобщение 

Ответить

Виктор Петров

Eugene
–3

какое неумение работать с данными и странная манера делать выводы

Ответить

Парвиз Мадаминов

Aleksey
0

Кто ноет?

Ответить

Денис Кравцов

0

30 лет за налоги?

Ответить

Eugene Danilov

Денис
6

30 лет за налоги

добро пожаловать в штаты 

Ответить

Денис Демидов

Eugene
0

То то Тиньков решил банк за копейки слить, лишь бы в штаты не ехать.

Ответить

Alex Marvell

Денис
2

Нет, это за неудаляемую навязчивую хуету, висяющую в процессах, при покупке ноутов!

Ответить

Dmitry Ilyin

1

Надо было не в Испании, а в Крыму отдыхать. 
МакАфи еще бы гражданство РФ подогнали по такому случаю!
А "С Дона выдачи нет".

Ответить

Кирилл Гуськов

0

Помешались на профилактике вирусов...

Ответить

Георгий Беглорян

0

Прикольный чувак Макафи, один из отцов Интернета. Надеюсь решит проблемы с ФНС.  

Ответить

Andrey Kazatsky

0

🤣😂🤣

Ответить

Artemy

0

МазаФака

Ответить

Вычурный Инвестор

0

Что ж, с этой новостью сценарий для фильма и автобиография стали только интереснее. Ждем трейлер фильма

Ответить

Мария Баринова

0

Все как обычно, ничего нового

Ответить

Lev Lybin

0

Вот там и съест свой член, если вы понимаете о чем я :) Если нет то в Гугл :)

Ответить

Султан Таишев

–1

Маразм

Ответить

Andrew Shmig

–2

У него случаем рака нет?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

CoMagic
Подписан
Отписаться
Кейс CoMagic: инсайты сквозной аналитики, которые увеличат ваши продажи
Ранее мы писали о том, как и почему пересобрали свой продукт. В этой статье разберем, как скорректировать рекламные кам…
0
Lamoda
Подписан
Отписаться
«Стиль — это мое высказывание о том, насколько мир яркий». Руководитель Яндекс.Браузера Роман Иванов, — о цветной бороде
Для многих людей одежда — защитная оболочка от внешнего мира. Этого нельзя сказать про нашего нового героя — Романа «Ку…
0
Selectel
Подписан
Отписаться
65+.Toyota показала бытового робота, свисающего с потолка кухни
В исследовательском институте Toyota Research Institute (TRI) разработали робота, предназначенного для решения бытовых…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Николай
за день
- Алло! - Не могу говорить, зарабатываю чистоганом 500к в месяц. - Ты же сам мне позвонил.
Частные инвесторы открыли на Мосбирже 610 тысяч брокерских счетов за сентябрь — это рекорд за все время
Лаванда
за неделю
Ну хоть не топором зарубили
Петербуржец рассказал, что его избили в офисе доставки еды «Достаевский» из-за твитов о работе в компании

Комментарии

Alexander…

Бизнес предупредил о проблемах…

Александр Привалов

Аналитика небывалого спроса на…

Дмитрий Ермолаев

Частные инвесторы открыли на…

Denis Politov

Запись в подсайте Личный опыт

alex twit

«Эвотор»: выручка ритейлеров…

Виталий Гололобов

Власти США арестовали создателя…

Denis Komutkov

«Ведомости»: мэрия Москвы…

alex twit

Власти США арестовали создателя…

Groosha

Пользователи Telegram сообщили…

Alex Marvell

Бизнес предупредил о проблемах…

Alex Marvell

Перекус в невесомости…

Денис Демидов

Власти США арестовали создателя…

К X

Аналитика небывалого спроса на…

Хозяин

Twitter подала иск к…

Яся Зайцев

В Instagram появилась…

Valentin Dombrovsky

Частные инвесторы открыли на…

Родион Галанев

Частные инвесторы открыли на…

Leo Uvarov

Частные города в России — тренд…

Mika

Factory base — сервис по…

Kelerius

«Уралхим» выделит 6 млн рублей…
null