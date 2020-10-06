Власти США арестовали создателя антивируса McAfee Джона Макафи за неуплату налогов — ему грозит до 30 лет тюрьмы Материал редакции
Он был арестован в Испании и сейчас ожидает экстрадиции.
Минюст США обвинил создателя антивируса McAfee Джона Макафи в уклонении от уплаты налогов и умышленном непредоставлении налоговых деклараций — предприниматель был арестован 5 октября в Испании и сейчас ожидает экстрадиции.
Согласно обвинительному заключению, Макафи заработал «миллионы долларов» на продвижении криптовалют, консультациях, выступлениях и продаже прав на историю своей жизни для документального фильма. С 2014 по 2018 год Макафи не подавал налоговую декларацию, несмотря на «значительный доход», утверждает Минюст.
При этом в обвинении нет данных о том, что в течение этих лет предприниматель получал какой-либо доход или имел какую-либо связь с антивирусной компанией, носящей его имя.
Он пытался уклониться от налогов, скрывая активы, включая недвижимость, машину, яхту, которые регистрировал на имя других, говорится в документе. По данным Минюста, свои доходы Макафи также проводил через банковские и криптовалютные счета под чужим именем.
Подсудимый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана, отмечает Минюст. Всего в заключении 10 пунктов обвинения — если Макафи будет признан виновным, ему грозит до 30 лет лишения свободы.
Комиссия по ценным бумагам и биржам также подала в суд на Макафи за сокрытие информации о том, что с ноября 2017 года по январь 2018 года он получил $23 млн в биткоинах и эфирах за продвижение ICO в Twitter. Телохранителю Макафи также предъявили обвинения за участие в этой схеме.
У Макафи не первый раз сталкивается с проблемами с законом: в 2012 году его заподозрили в убийстве соседа Грегори Фаулла в Белизе. В 2016 году режиссёр Нанетт Бурштейн сняла документальный фильм «Гринго: Опасная жизнь Джона Макафи», в котором рассказала, как Макафи заплатил киллеру $5000 за пытки и убийство своего соседа. Кроме того, в фильме утверждается, что МакАфи накачал наркотиками и изнасиловал своего партнера по бизнесу Эллисон Адонизио.
Intel, которая владела антивирусом McAfee, в 2014 году заявляла, что постепенно прекратит существование бренда McAfee из-за ассоциаций с основателем компании. В 2017 года Intel вывела McAfee из своего бизнеса и сделала независимой компанией.
Только за этот антивирус стоило это сделать
Получаеться мы так и не увидем как он съест свой писюн , когда биткоин достигнет 1 млн $ ?
Теперь другие писюны попробует в американской каталажке
другие писюны попробует
BLMные
Ты сидел в тюрьме? Подвергался насилию? Почему тебя интересуют и ты думаешь о мужских черных членах? Обдумай это
carma
Карма это если бы его молнией переебало когда он дома телек смотрит. А так - просто рутинная работа налоговых органов
При этом в обвинении нет данных о том, что в течение этих лет предприниматель получал какой-либо доход или имел какую-либо связь с антивирусной компанией, носящей его имя.
Потому что он ее продал еще в девяностых.
ему грозит до 30 лет лишения свободы.
Пойдет на сделку со следствием и получит 3 года
Он не молод, каждый год вважен
Не молод и не обременен интеллектом, раз такими примитивными способами пытался избежать уплаты налогов, рискуя провести старость в тюрьме
с интеллектом в порядке у него ,а вот то что он социопат и явно нанес себе огромный вред веществами и бухлом в течении десятков лет, это точно.
свои доходы Макафи также проводил через банковские и криптовалютные счета под чужим именем.
Дилетант. Ни одного расследования ФБК не смотрел наверное
Лол, вижу в Рахе плохо понимают что это за чувак
Иначе коммены были бы совсем другие..
Как раз мы то тут понимаем кто есть дядя Женя наш, Касперский, так что пусть там шконку не занимает, скоро подселят арестанта)
Да он просто опасен! Как я помню он ещё и за какое о убийство обвинялся и дело со шпионажем. Солдат удачи б..ть😂
Что разнылись завидущие хрюшки? Он живет полноценной жизнью, а вы дрочите комменты за компом по цене 5 руб.
Мне платят 6, тебе недоплачивают. Разберись.
6 рублей платят за то, что обсираешь гейропу. 5 за обсирание рашки-парашки. Но я нашел способ банчить по 11 рублей за коммент.
Респект таким парням, даже с убитыми веществами мозгами, вне закона, просрав все возможности, они не забывают о кураже, у них есть цель в жизни, они не опустили руки, а вы сидите за компьютерами и бессмысленно проводите свою жизнь...
а вы сидите за компьютерами и бессмысленно проводите свою жизнь
какое нелепое обобщение
30 лет за налоги?
30 лет за налоги
добро пожаловать в штаты
То то Тиньков решил банк за копейки слить, лишь бы в штаты не ехать.
Нет, это за неудаляемую навязчивую хуету, висяющую в процессах, при покупке ноутов!
Надо было не в Испании, а в Крыму отдыхать.
МакАфи еще бы гражданство РФ подогнали по такому случаю!
А "С Дона выдачи нет".
Прикольный чувак Макафи, один из отцов Интернета. Надеюсь решит проблемы с ФНС.
Что ж, с этой новостью сценарий для фильма и автобиография стали только интереснее. Ждем трейлер фильма
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