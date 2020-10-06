Он был арестован в Испании и сейчас ожидает экстрадиции.

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Минюст США обвинил создателя антивируса McAfee Джона Макафи в уклонении от уплаты налогов и умышленном непредоставлении налоговых деклараций — предприниматель был арестован 5 октября в Испании и сейчас ожидает экстрадиции.

Согласно обвинительному заключению, Макафи заработал «миллионы долларов» на продвижении криптовалют, консультациях, выступлениях и продаже прав на историю своей жизни для документального фильма. С 2014 по 2018 год Макафи не подавал налоговую декларацию, несмотря на «значительный доход», утверждает Минюст.

При этом в обвинении нет данных о том, что в течение этих лет предприниматель получал какой-либо доход или имел какую-либо связь с антивирусной компанией, носящей его имя.

Он пытался уклониться от налогов, скрывая активы, включая недвижимость, машину, яхту, которые регистрировал на имя других, говорится в документе. По данным Минюста, свои доходы Макафи также проводил через банковские и криптовалютные счета под чужим именем.

Подсудимый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана, отмечает Минюст. Всего в заключении 10 пунктов обвинения — если Макафи будет признан виновным, ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Комиссия по ценным бумагам и биржам также подала в суд на Макафи за сокрытие информации о том, что с ноября 2017 года по январь 2018 года он получил $23 млн в биткоинах и эфирах за продвижение ICO в Twitter. Телохранителю Макафи также предъявили обвинения за участие в этой схеме.

У Макафи не первый раз сталкивается с проблемами с законом: в 2012 году его заподозрили в убийстве соседа Грегори Фаулла в Белизе. В 2016 году режиссёр Нанетт Бурштейн сняла документальный фильм «Гринго: Опасная жизнь Джона Макафи», в котором рассказала, как Макафи заплатил киллеру $5000 за пытки и убийство своего соседа. Кроме того, в фильме утверждается, что МакАфи накачал наркотиками и изнасиловал своего партнера по бизнесу Эллисон Адонизио.