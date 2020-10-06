Бизнес предупредил о проблемах с доступом к иностранным сервисам в случае запрета современных протоколов шифрования Материал редакции
Запрет также приведёт к проблемам с безопасностью, говорят опрошенные «Коммерсантом» эксперты.
- Предложенный Минцифры запрет на использование в России современных протоков шифрования, скрывающих имя сайта, может привести к отключению глобального интернета, заявили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заключение комиссии РСПП.
- Ведомство 21 сентября опубликовало проект поправок, который предполагает запрет протокола TLS 1.3 с расширением ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS) и DoT (DNS поверх TLS). Над их внедрением работают Mozilla и Google. Использование таких протоколов может помешать государству блокировать сайты в России, объясняли в Минцифры.
- В результате принятия поправок российские ИТ-компании будут лишены преимуществ, что снизит их конкурентные возможности и экспортный потенциал, утверждают в РСПП. Кроме того, в банковской сфере шифрование нужно для защиты трафика и предотвращения утечек данных кредиток и трансакций. В Минцифры пообещали рассмотреть заключение предпринимателей, передаёт «Коммерсантъ».
- «Запрет использования современных протоколов и алгоритмов шифрования, которые применяются всё большим количеством веб-сервисов и ИТ-компаний, сродни запрету устанавливать надежные замки на двери или непрозрачные занавески на окнах», — заявили газете в «Роскосвободе».
- Если во всём мире популярные платёжные сервисы и интернет-магазины перейдут на современные протоколы шифрования, россияне будут ограничены в их использовании, соглашается исполнительный директор Artezio Павел Адылин. DoH- и DoT-протоколы в перспективе станут самыми популярными, прогнозирует партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.
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