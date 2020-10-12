Politico: власти США потребуют от Google продать Chrome и часть рекламного бизнеса Материал редакции
Власти хотят ограничить монополию Google на рынке онлайн-поиска.
Минюст США и генеральные прокуроры штатов потребуют от Google продать браузер Chrome и часть рекламного бизнеса, рассказали источники Politico, знакомые с делом. Власти собираются подать в суд на компанию из-за нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство может подать иск до 25 октября.
Минюст поинтересовался у конкурентов компании и третьих лиц, какую часть бизнеса Google следует продать, пишет издание. Некоторые советовали продать Chrome.
Министерство также может ограничить использование компанией данных из Chrome для других продуктов, например, для рекламы, рассказал источник издания. Кроме этого, у Google могут оставить только часть рекламного бизнеса — отдельно по продаже или покупке рекламы.
Представители Google и Минюста США не дали Politico комментариев.
Седьмого октября демократы из Конгресса США представили антимонопольное расследование против Facebook, Google, Apple и Amazon. Согласно отчету, Google использует «антиконкурентные контракты», чтобы сохранить монополию в поиске, например, требует от производителей смартфонов установить приложения Google по умолчанию.
Согласно антимонопольному докладу Конгресса, в стране около 81% поисковых запросов на компьютерах и 94% на мобильных устройствах приходится на долю Chrome.
Именно поэтому Alphabet является одним из основных спонсоров кампании Байдена
Монополия - это когда на рынке один продавец. На рынке браузеров разве один продавец, или просто потребители гугл ценят лучше??? Очередной случай, когда государство хочет ограничить свободы людей, еще и таким мерзким образом, как воровство.
власти США потребуют от Google продать Chrome
тем временем:
В РФ просто закрыли национальный поисковик «Спутник»
Не просто закрыли, а успешно попилили, коллега!
не переживайте, таких проектов у нас будет еще много.
Я и не переживаю, наоборот горжусь успехами в области IT-попила! Яндекс вон тоже браузер сделали, рабочий с виду, хотя сам не пользовался, не могу дать оценку. Может тут есть опытные пользователи в этом вопросе? Стоит ли переходить на импортозамещение от Яндекса?)
Комментарий удален
Власти хотят ограничить монополию Google
И усилить монополию Госдепа.
В целом история чем-то похожа на сюжет «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. Там тоже правительство выступило против монополизации рынков и начало пилить гигантов отраслей.
Кому мешает монополия Гугла в поиске и рынке рекламы? Это не плеймаркет/аппстор, где можно драть несусветную комиссию - на рынке рекламы они так или иначе вынуждены вести себя конкурентно. До тех пор пока они не начнут вести агрессивную политику в стиле Яндекса - пусть хоть весь рынок забирают, потребители от этого не страдают. Не вижу практического смысла в искусственном создании конкуренции.
Кому мешает монополия Гугла в поиске и рынке рекламы?
на рынке рекламы они так или иначе вынуждены вести себя конкурентно
Ахаахах, серьезно? 🤣 Сколько лет на главной Гугла висела реклама Хрома, да из других углов торчала? Сколько рекламирующихся сторонних продуктов Вы там видели?
Компания на своём сайте рекламирует свой продукт. Ужасное антиконкурентное поведение) И да, я решительно не помню что висело на главной странице гугла, потому что никогда её не рассматривал. Вот если бы они в поисковой выдаче мусорили своей рекламой, как это делает Яндекс - был бы другой разговор. Но за гуглом я такого не замечал.
Ну идея то в том, что все согласились давно на парсинг гуглом (ну и иными поисковыми системами), а теперь этот парсинг привел к тому, что без гугла к тебе не зайдут. Единственный способ появиться в интернете полгода башлять гуглу, писать кучу материалов и прочего, но самое интересное в том, что если гугл один собирает деньги за то чтобы люди рекламировались, то и гугл устанавливает цены, а вот тут уже идет разговор к тому зачем делить рекламный бизнес гугла, потому-что единолично контролирует цены на рекламу.
А то что гугл может с помощью ML посчитать благодаря своим данным, выходит за границы нормального.
Страдают пользователи от того что гугл и иже с ним скупают все что шевелится в сторону инноваций, а потом закапывают проекты если они могут подрывать или конкурировать с их бизнесом.
В итоге AR очки ждем в 2022 а не 2020, нейроинтерфейсы тоже в кулуарах где-то варятся, только маск помог как-то расшевелить тему, ну и далее менее хайповые проекты но от этого не менее важные.
С этим я согласен, только к теме обсуждения это относится сбоку) Речь исключительно про поиск и рекламу. И на мой скромный взгляд концентрация этого бизнеса в одних руках идёт клиенту только на пользу: проще и дешевле давать рекламу в одном поисковике, чем в десяти разных.
Это развязывает руки хозяину сервиса и дает сверхприбыли, на которые уже унижается рынок и давятся не поднявшие еще даже голову стартапы.
Все получают бабло, стараперы продаются, гугл еще больше денег за рекламу, а пользователи ничего только гавно-опыт от взаимодействия с севрисами и устройствами выросшими не на конкурентном рынке. (пример большинство сервисов гугла)
Я просто в упор не могу понять где вы видите связь между рынком рекламы и убийством стартапов. Гугл это успешная корпорация, которая многое может, это да. Но предложение забрать у Гугла их дойную корову чтобы они не убивали стартапы - выглядит довольно нелепо. Действия Гугла нужно ограничивать, но точно не там где пытается сделать американский регулятор - текущая инициатива выглядит больше как попытка урвать себе кусок жирнющего пирога, чем как забота о пользователях. Разумные ограничения - это те, с которыми Гугл столкнулся в Европе.
Не забрать а отнять возможность доминировать полностью и безраздельно, кроме хрома, вы забываете о данных геолокации смартфонов, метаданные собираемые с устройств, статистика поисковых запросов. Они также как и Яндекс в России могут просто дать или отобрать миллионы у владельцев бизнеса, потому что все каналы связи обложили.
Так что лишить их возможности хотябы парсить ваш хром уже неплохо.
Я не хейчу Гугл сам завязан на почте и гуглдоках, это просто рационализм.
Я не вижу в ваших рассуждениях какую проблему решит нарушение монопольного положения гугла, кроме утверждения что "монополизм это плохо". Для пользователей на мой взгляд разницы нет, а для маркетинга наоборот монополизм гугла удобен.
Да ладно, даже если Гугл потеряет прямой контроль над хромом - это не катастрофа. Ну будет вторая Mozilla, которая будет получать выплаты от гугла за то, чтобы он оставался поисковиком по умолчанию и предлагал сервисы гугла по умолчанию.
Комментарий удален
а у кого хватит денег купить часть гугла? я знаю несколько претендентов, но если они купят часть гугла, то ничего не поменяется
Самое смешное, что теоретически, Гуглы и Фейсбуки могут полностью поменять результаты выборов, это же главные источник промывания мозгов в мире.
Если Цукерберг и Сундар решат, то даже русские завтра с вилами под Кремлем будут стоять и требовать чтоб Путлер перестал есть детей.
И их власть будет только расти, не удивляйтесь, если Трамп победит.
Блоги компаний
Показать еще