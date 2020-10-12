Право
Лиана Липанова
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Financial Times: ЕС составит список ИТ-гигантов, для которых введут более строгие антимонольные правила Материал редакции

Компании из списка должны будут подчиняться более строгим правилам, чем их конкуренты.

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Евросоюз составит список около 20 крупнейших технологических компаний для более строгого регулирования — так власти рассчитывают сдерживать монополию в отрасли, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. В него могут войти Facebook, Apple и другие компании Кремниевой долины, пишет издание.

Компании из списка должны будут подчиняться более строгим правилам, чем их конкуренты, планирует ЕС. В том числе ИТ-гиганты должны будут делиться данными с конкурентами. Кроме того, ЕС обяжет их сделать сбор данных «более прозрачным», рассказали собеседники FT.

В список попадут компании, соответствующие нескольким критериям, включая долю рынка в доходах и количество пользователей. Также в него попадут компании, считающиеся «настолько мощными, что конкуренты не могут торговать без использования их платформ».

Новые правила — часть усилий ЕС, направленных на ограничение монополии ИТ-компаний без проведения крупных расследований и выявления нарушений законов, отмечает издание. Действующий принцип регулирования привёл к «запоздалым действиям, которые мало помогли развитию конкуренции», пишет FT.

Количество компаний и точные критерии всё ещё обсуждаются, говорят источники. «Огромная рыночная власть этих платформ не благоприятствует конкуренции», — говорит собеседник, знакомый с обсуждениями.

«Интернет в том виде, в каком мы его знаем, уничтожается. Большие платформы агрессивны, они платят мало налогов и уничтожают конкуренцию. Это не тот интернет, который мы хотели», — заявил другой собеседник издания.

В начале октября Bloomberg со ссылкой на проект документа сообщило, что Еврокомиссия в декабре 2020 года планирует запретить ИТ-компаниям отдавать преимущество в поиске своим сервисам и представить другие правила для них.

#новость #евросоюз

Лиана Липанова
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