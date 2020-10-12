Financial Times: ЕС составит список ИТ-гигантов, для которых введут более строгие антимонольные правила Материал редакции
Компании из списка должны будут подчиняться более строгим правилам, чем их конкуренты.
Евросоюз составит список около 20 крупнейших технологических компаний для более строгого регулирования — так власти рассчитывают сдерживать монополию в отрасли, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. В него могут войти Facebook, Apple и другие компании Кремниевой долины, пишет издание.
Компании из списка должны будут подчиняться более строгим правилам, чем их конкуренты, планирует ЕС. В том числе ИТ-гиганты должны будут делиться данными с конкурентами. Кроме того, ЕС обяжет их сделать сбор данных «более прозрачным», рассказали собеседники FT.
В список попадут компании, соответствующие нескольким критериям, включая долю рынка в доходах и количество пользователей. Также в него попадут компании, считающиеся «настолько мощными, что конкуренты не могут торговать без использования их платформ».
Новые правила — часть усилий ЕС, направленных на ограничение монополии ИТ-компаний без проведения крупных расследований и выявления нарушений законов, отмечает издание. Действующий принцип регулирования привёл к «запоздалым действиям, которые мало помогли развитию конкуренции», пишет FT.
Количество компаний и точные критерии всё ещё обсуждаются, говорят источники. «Огромная рыночная власть этих платформ не благоприятствует конкуренции», — говорит собеседник, знакомый с обсуждениями.
«Интернет в том виде, в каком мы его знаем, уничтожается. Большие платформы агрессивны, они платят мало налогов и уничтожают конкуренцию. Это не тот интернет, который мы хотели», — заявил другой собеседник издания.
В начале октября Bloomberg со ссылкой на проект документа сообщило, что Еврокомиссия в декабре 2020 года планирует запретить ИТ-компаниям отдавать преимущество в поиске своим сервисам и представить другие правила для них.
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