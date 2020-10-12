В первый день подачи сведений по указу мэра сайт не выдержал нагрузки.

В закладки

12 октября в сервисе московской мэрии по сбору данных от работодателей о сотрудниках случился сбой — у некоторых пользователей может возникать ошибка при попытке переслать сведения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на московский департамент информационных технологий (ДИТ).

сайт мэра и правительства Москвы

Сервис заработал 9 октября — у компаний было несколько дней на подачу данных, говорят в ДИТ. «Несмотря на это, подавляющее большинство работодателей приступили к загрузке документа 12 октября», — говорят чиновники.

Однако согласно указу мэра города Сергея Собянина, работодатели должны подавать сведения каждый понедельник.

В департаменте пообещали учитывать «данную ситуацию» при проверке компаний на выполнение требований указа.

Собянин обязал московских работодателей сообщать номера телефонов, проездных и автомобилей сотрудников, переведённых на работу из дома, 6 октября.

8 октября в оперштабе Москвы по борьбе с коронавирусом объяснили, что «работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами» — так власти ответили на вопрос, что делать, если сотрудники отказываются предоставлять данные».