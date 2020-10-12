Право
Лиана Липанова
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Мэрия Москвы: сервис сбора данных о сотрудниках на удалёнке «упал» из-за напора работодателей Материал редакции

В первый день подачи сведений по указу мэра сайт не выдержал нагрузки.

22 комментария
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12 октября в сервисе московской мэрии по сбору данных от работодателей о сотрудниках случился сбой — у некоторых пользователей может возникать ошибка при попытке переслать сведения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на московский департамент информационных технологий (ДИТ).

сайт мэра и правительства Москвы

Сервис заработал 9 октября — у компаний было несколько дней на подачу данных, говорят в ДИТ. «Несмотря на это, подавляющее большинство работодателей приступили к загрузке документа 12 октября», — говорят чиновники.

Однако согласно указу мэра города Сергея Собянина, работодатели должны подавать сведения каждый понедельник.

В департаменте пообещали учитывать «данную ситуацию» при проверке компаний на выполнение требований указа.

Собянин обязал московских работодателей сообщать номера телефонов, проездных и автомобилей сотрудников, переведённых на работу из дома, 6 октября.

8 октября в оперштабе Москвы по борьбе с коронавирусом объяснили, что «работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами» — так власти ответили на вопрос, что делать, если сотрудники отказываются предоставлять данные».

9 октября московские власти заявили, что эти данные нужны не для слежки, а для оценки пассажиропотока.

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#новость #бизнеснакарантине #москва

Лиана Липанова
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22 комментария
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Max A. Glukhov

21

Фуф, хорошо виноватых нашли... чертовы работодатели со своим напором.

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Vasya Aksyonov

Max
15

Так кланялись, что аж лоб разбили

Ответить

Roman Moskovskiy

19

Ничего, соберут штрафов – купят сервера помощнее

Ответить

Mike Kosulin

Roman
4

Зачем им на дачах сервера?))

Ответить

Константин Глядяев

Mike
1

А я сделал себе сервер, валялся старый, с сказевым рейдом, настроил удалённую на него, подумал , буду в отпуске кайфовать на своём серваке и в первый день отпуска отказали два диска , от старости )))

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Лучезарный Смех

11

московские власти заявили, что эти данные нужны не для слежки, а для оценки пассажиропотока

Это ж единственный способ оценить пассажиропоток, да да.

Ну и раз уж все столичные компании превратились в операторов дита, чего бы им и «тройки» не начать продавать в бухгалтериях

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Denis Sibukaev

Лучезарный
1

Прекратите подкидывать им идеи)

Ответить

Mike Kosulin

Лучезарный
0

Зачем продавать?
Вшивать.

Ответить

Roman Bannov

6

Никогда такого не было, и вот опять. 

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

6

Сервис заработал аж 9 числа (в пятницу)! Интересно, почему все стали загружать только в понедельник, загадка века.

Ответить

Станислав Галушка

Карфаген
0

У нас например головная компания не в Москве, а обособленное подразделение в Москве, случайно узнали вообще сегодня. Поэтому ничего удивительного.

Ответить

Akim Kasabulatov

Карфаген
0

а потому что в пятницу у них по часам требования менялись, сначала ип без сотрудников не предоставляют данные, через два часа говорят, что должны предоставлять, потом под вечер, что все-таки не должны 

Ответить

Роман Аванесов

3

ИП без сотрудников можно не подавать, кстати. Почему-то об этом написали только в Инстаграме ДПИР после прямого вопроса, и не с первого раза. Сами запутались там.

Ответить

Роман Нестер

3

Интересно, граждан власти Москвы постоянно публично обвиняют в несознательности. А будут ли обвинять в этом ответственных менеджеров? Ну мол, несознательно призвали заполнять данные на сервере, который был не готов. Штраф такой-то.

Ответить

Ivan Leonenko

2

То есть не из-за того что рукожопые не могут скейлинг поддержать нормально? Пользователи у них всегда виноваты, лол 

Ответить

Ivan Leonenko

Ivan
0

это, кстати, классический Russian Reversal

Ответить

Mike Kosulin

Ivan
0

судя по фб, они сломали еще авторизацию через ЕСИА

Ответить

Mike Kosulin

1

Из-за долбоебизма упал.

Ответить

Вера Лера

1

Сплошное противоречие . Мы лично пытались 9 октября отправить данные и не чего не получалось . Одно сплошное враньё . Система не работает .
У нас как всегда, придумать придумали, а как будет работать на авось ....

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Denis Kiselev

1

Интересно получилось. Как мог упасть сервер - если его загрузка считалась с точностью до клиента: количество зарегистрированных компаний примерно понятно, можно было подготовиться к нужному количеству обращений.

Или о масштабировании в ДИТ не знают? Облако там. Кластер. Все такое

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Дмитрий Малахов

0

"«Лукойл» планирует перевести до половины сотрудников расположенного в Москве головного офиса в регионы"
Похоже,  это первая ласточка...

В регионах гораздо проще общаться с властями, они не страдают оленизмом и манией величия.

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Вася Пражкин

Дмитрий
1

Это логично. Удаленный персонал выгоднее перевести в регионы, так как там зарплаты существенно ниже.

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