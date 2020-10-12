Мэрия Москвы: сервис сбора данных о сотрудниках на удалёнке «упал» из-за напора работодателей Материал редакции
В первый день подачи сведений по указу мэра сайт не выдержал нагрузки.
12 октября в сервисе московской мэрии по сбору данных от работодателей о сотрудниках случился сбой — у некоторых пользователей может возникать ошибка при попытке переслать сведения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на московский департамент информационных технологий (ДИТ).
Сервис заработал 9 октября — у компаний было несколько дней на подачу данных, говорят в ДИТ. «Несмотря на это, подавляющее большинство работодателей приступили к загрузке документа 12 октября», — говорят чиновники.
Однако согласно указу мэра города Сергея Собянина, работодатели должны подавать сведения каждый понедельник.
В департаменте пообещали учитывать «данную ситуацию» при проверке компаний на выполнение требований указа.
Собянин обязал московских работодателей сообщать номера телефонов, проездных и автомобилей сотрудников, переведённых на работу из дома, 6 октября.
8 октября в оперштабе Москвы по борьбе с коронавирусом объяснили, что «работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами» — так власти ответили на вопрос, что делать, если сотрудники отказываются предоставлять данные».
9 октября московские власти заявили, что эти данные нужны не для слежки, а для оценки пассажиропотока.
Фуф, хорошо виноватых нашли... чертовы работодатели со своим напором.
Ничего, соберут штрафов – купят сервера помощнее
Зачем им на дачах сервера?))
А я сделал себе сервер, валялся старый, с сказевым рейдом, настроил удалённую на него, подумал , буду в отпуске кайфовать на своём серваке и в первый день отпуска отказали два диска , от старости )))
московские власти заявили, что эти данные нужны не для слежки, а для оценки пассажиропотока
Это ж единственный способ оценить пассажиропоток, да да.
Ну и раз уж все столичные компании превратились в операторов дита, чего бы им и «тройки» не начать продавать в бухгалтериях
Сервис заработал аж 9 числа (в пятницу)! Интересно, почему все стали загружать только в понедельник, загадка века.
У нас например головная компания не в Москве, а обособленное подразделение в Москве, случайно узнали вообще сегодня. Поэтому ничего удивительного.
а потому что в пятницу у них по часам требования менялись, сначала ип без сотрудников не предоставляют данные, через два часа говорят, что должны предоставлять, потом под вечер, что все-таки не должны
ИП без сотрудников можно не подавать, кстати. Почему-то об этом написали только в Инстаграме ДПИР после прямого вопроса, и не с первого раза. Сами запутались там.
Интересно, граждан власти Москвы постоянно публично обвиняют в несознательности. А будут ли обвинять в этом ответственных менеджеров? Ну мол, несознательно призвали заполнять данные на сервере, который был не готов. Штраф такой-то.
То есть не из-за того что рукожопые не могут скейлинг поддержать нормально? Пользователи у них всегда виноваты, лол
Сплошное противоречие . Мы лично пытались 9 октября отправить данные и не чего не получалось . Одно сплошное враньё . Система не работает .
У нас как всегда, придумать придумали, а как будет работать на авось ....
Интересно получилось. Как мог упасть сервер - если его загрузка считалась с точностью до клиента: количество зарегистрированных компаний примерно понятно, можно было подготовиться к нужному количеству обращений.
Или о масштабировании в ДИТ не знают? Облако там. Кластер. Все такое
"«Лукойл» планирует перевести до половины сотрудников расположенного в Москве головного офиса в регионы"
Похоже, это первая ласточка...
В регионах гораздо проще общаться с властями, они не страдают оленизмом и манией величия.
Это логично. Удаленный персонал выгоднее перевести в регионы, так как там зарплаты существенно ниже.
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