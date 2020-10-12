Право
Лиана Липанова
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Правительство вдвое снизит НДС на электронные и аудиокниги, связанные с образованием, наукой и культурой — до 10% Материал редакции

Это сделает электронные и аудиокниги дешевле и доступнее для покупателей, заявил Мишустин.

  • Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому льготная 10-процентная ставка НДС распространяется на электронные и аудиокниги, связанные с образованием, наукой и культурой.
  • «Льготная ставка сделает электронные и аудиокниги дешевле и доступнее для покупателей. Многие читатели считают их более удобными», — заявил он. Кроме того, снижение НДС позволит поддержать книжную отрасль, считает Мишустин.
  • Как будут определяться книги, связанные с образованием, наукой и культурой, не уточняется. С 2019 года обычный НДС составляет 20% от цены товара, до этого он был 18%.
  • Минцифры предложила распространить льготную ставку НДС на электронные книги для поддержки отрасли в условиях падения спроса и снижения доступа к печатным книгам в условиях пандемии коронавируса в апреле 2020 года.

#новость

Лиана Липанова
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20 комментариев
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Владимир Шляпошников

7

люди после 2020:

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Jack Sparrow

6

на книги в стиле Тони Роббинса можно удвоить НДС?

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Санти Воид

Jack
3

лучше утроить

Ответить

Максим Наумов

3

Ебать кешбек подъехал

Ответить

Evgeny Boyko

Максим
0

Никто не сказал, что снижение ндс приведёт, в конечном счете, к снижению цен

Ответить

Mike Kosulin

3

А почему бы просто не обнулить?)))

Ответить

Максим Швецов

Mike
0

Обнулили уже в июле :))

Ответить

Алексей Савилов

0

Покупка электронной книги это донат автору. Всегда есть бесплатная пиратская альтернатива. И удивительно, что с покупки я плачу 10% государству. Лучше бы мне не напоминали об этом. На книги должен быть нулевой ндс.  

Ответить

Магомед Шереметьев

Алексей
3

НДС быть в принципе не должно

Ответить

Vl Al

Магомед
0

Ну ты красавчик. А Мишустин кушать хочет!

Ответить

Vl Al

Алексей
0

"Покупка электронной книги это донат автору. Всегда есть бесплатная пиратская альтернатива." - Пока еще идет переходный этап. Лет через десять, наверное, "классическая" товаропроводящая цепочка "бумага > сортир" издохнет. Пока еще дергаются.

Ответить

777_Moscow_777

1

Камасутра считается за образование?

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iFlow Games

777_Moscow_777
0

Безусловно

Ответить

Уоррен Баффет

0

Наконец-то!!! Теперь налоговые инспекторы перед начислением недоимок будут обязаны ЧИТАТЬ КНИГИ!!! Шут с ним с НДС, общий уровень образованности инспекторов повыситься!

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Yuri Ahmedov

0

Станут ли такие книги дешевле? I don't think so 

Ответить

Путачок

0

А смысл платить налог, когда покупаешь книги? В списке стран выбираешь какую-нибудь Грузию с нулевым НДС и посылаешь этих всех Мишустиных.

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Аарон Малис

0

Я люблю читать только режиссерские версии книг от Торрентино.

Мишустин, освободи ИП от налогов, хотя бы на пяток лет. Или сделайте налог прогрессивным с 1 до 6%.

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Михаил Петров

0

НДС 20% — плохо
Делаем НДС 10% — плохо
Мишустин:🗿

Ответить

Анна Прибыткова

0

А ничего, что на книги и так была ставка 10%?

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Сергей Подливчук

–1

Оу, заебись. Теперь руководство контор сможет быстрее накопить на путевку в турцию.

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