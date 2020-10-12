Правительство вдвое снизит НДС на электронные и аудиокниги, связанные с образованием, наукой и культурой — до 10% Материал редакции
Это сделает электронные и аудиокниги дешевле и доступнее для покупателей, заявил Мишустин.
- Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому льготная 10-процентная ставка НДС распространяется на электронные и аудиокниги, связанные с образованием, наукой и культурой.
- «Льготная ставка сделает электронные и аудиокниги дешевле и доступнее для покупателей. Многие читатели считают их более удобными», — заявил он. Кроме того, снижение НДС позволит поддержать книжную отрасль, считает Мишустин.
- Как будут определяться книги, связанные с образованием, наукой и культурой, не уточняется. С 2019 года обычный НДС составляет 20% от цены товара, до этого он был 18%.
- Минцифры предложила распространить льготную ставку НДС на электронные книги для поддержки отрасли в условиях падения спроса и снижения доступа к печатным книгам в условиях пандемии коронавируса в апреле 2020 года.
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Владимир Шляпошников
люди после 2020:
Jack Sparrow
на книги в стиле Тони Роббинса можно удвоить НДС?
Санти ВоидJack
лучше утроить
Максим Наумов
Ебать кешбек подъехал
Evgeny BoykoМаксим
Никто не сказал, что снижение ндс приведёт, в конечном счете, к снижению цен
Mike Kosulin
А почему бы просто не обнулить?)))
Максим ШвецовMike
Обнулили уже в июле :))
Алексей Савилов
Покупка электронной книги это донат автору. Всегда есть бесплатная пиратская альтернатива. И удивительно, что с покупки я плачу 10% государству. Лучше бы мне не напоминали об этом. На книги должен быть нулевой ндс.
Магомед ШереметьевАлексей
НДС быть в принципе не должно
Vl AlМагомед
Ну ты красавчик. А Мишустин кушать хочет!
Vl AlАлексей
"Покупка электронной книги это донат автору. Всегда есть бесплатная пиратская альтернатива." - Пока еще идет переходный этап. Лет через десять, наверное, "классическая" товаропроводящая цепочка "бумага > сортир" издохнет. Пока еще дергаются.
777_Moscow_777
Камасутра считается за образование?
iFlow Games777_Moscow_777
Безусловно
Уоррен Баффет
Наконец-то!!! Теперь налоговые инспекторы перед начислением недоимок будут обязаны ЧИТАТЬ КНИГИ!!! Шут с ним с НДС, общий уровень образованности инспекторов повыситься!
Yuri Ahmedov
Станут ли такие книги дешевле? I don't think so
Путачок
А смысл платить налог, когда покупаешь книги? В списке стран выбираешь какую-нибудь Грузию с нулевым НДС и посылаешь этих всех Мишустиных.
Аарон Малис
Я люблю читать только режиссерские версии книг от Торрентино.
Мишустин, освободи ИП от налогов, хотя бы на пяток лет. Или сделайте налог прогрессивным с 1 до 6%.
Михаил Петров
НДС 20% — плохо
Делаем НДС 10% — плохо
Мишустин:🗿
Анна Прибыткова
А ничего, что на книги и так была ставка 10%?
Сергей Подливчук
Оу, заебись. Теперь руководство контор сможет быстрее накопить на путевку в турцию.