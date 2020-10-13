Право
Лиана Липанова
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ИТ-компании пожаловались в Минцифры на указ Собянина передавать данные о сотрудниках на удалёнке Материал редакции

Они попросили главу ведомства Максута Шадаева предложить Собянину отменить указ — собирать данные без согласия сотрудников незаконно.

  • Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный Софт» и «Руссофт» пожаловались в Минцифры на указ мэра Москвы Сергея Собянина передавать властям города данные сотрудников, работающих из дома. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциаций.
  • Они попросили главу ведомства Максута Шадаева предложить Собянину отменить указ. ИТ-компании заявили, что компании не могут собирать и передавать третьим лицам персональные данные сотрудников без их согласия — это незаконно.
  • При этом ответственность за сбор данных лежит на компаниях, но большинство небольших организаций не обрабатывает их — для этого нужны затраты на кадровое и техническое обеспечение, утверждают ассоциации.
  • 6 октября Собянин обязал работодателей передавать номера телефонов, проездных и автомобилей сотрудников на удалёнке каждый понедельник. Оперштаб объяснял, что делать, если сотрудники отказываются предоставлять личные данные: «Работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами». За невыполнение требования компанию могут оштрафовать или закрыть.
  • 9 октября власти объясняли сбор данных оценкой пассажиропотока, а не слежкой. Данные без привязки к ФИО считаются обезличенными, говорили в департаменте информационных технологий Москвы. 12 октября, в первый день обязательной передачи данных, сервис московской мэрии «упал» из-за напора работодателей, заявляли власти.

#новость #бизнеснакарантине #москва

Лиана Липанова
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14 комментариев
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Алейченко Сергей

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Чего и следовало ожидать. Пересчёт душ😂. Скоро видимо и кал сдавать будем😂😂😂
И отчитываться, где и когда посрал🤡

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ivan krapivin

Алейченко
10

Кал ИТ-компании уже давно сдают. Вот из него Mos.ru слепили.

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Алейченко Сергей

ivan
–1

🤣🤣🤣🤣👍

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Алексей Клыков

Алейченко
1

кто-то не понял иронии OK.ру

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Don Vito

6

6 октября Собянин обязал работодателей передавать номера телефонов, проездных и автомобилей сотрудников на удалёнке каждый понедельник.

Данные без привязки к ФИО считаются обезличенными, говорили в департаменте информационных технологий Москвы.

Дебилы держат людей за дебилов

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Maksim Momonov

Don
1

Отлично, теперь хоть по 152-фз стало более понятно.
А то некоторые фамилию + имя и телефон считали персональными данными.
А теперь разъяснили, нужно еще и Отчество

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Don Vito

Maksim
5

суть даже не в этом. Они просят передать данные, по которым легко пробить все желаемое. Номер телефона? Пробивается через оператора. Проездные? Пробиваются в их же базе. Автомобиль сотрудника? Пробивается в ГАИ.

А если еще учесть их задумку о цифровой базе рф (куда хотели максимум информации связать).

Все это далеко от обезличенных данных.
Обезличенные данные - это, например, параметры посещений в яндекс метрике: тип браузера, тип девайса, тип ОС

Короче, в департаменте информационных технологий, как и много где еще, работают дебилы.

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Vasiliy Gorin

Don
0

А ещё имя владельца номера телефона пробивается через СБП любым желающим.

Ответить

Алейченко Сергей

Don
0

Сейчас по номеру телефона можно узнать все. Добавляем имейл и вся жизнь на ладоне

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Nataliia Trushevskaia

2

Теперь сайт будет падать каждый понедельник, а мы будем тратить 3 часа рабочего времени на загрузку этого списка 😂😂😂. Цирк

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Лучезарный Смех

Nataliia
1

Просто перестань это делать, потом обжалуешь (если штраф прилетит).
Не нужно это.

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boj Ko

1

Пора Айтишникам либо менять место проживания и флаг галлеры либо менять свои представления о жизни в рамках галлеры 

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Dmitry Morkovkin

0

Так всех серых и черных работников вычислят. В IT-компаниях это норма.
А потом придет налоговая)

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Алейченко Сергей

Dmitry
0

Видимо, кормушка пустеет

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