ИТ-компании пожаловались в Минцифры на указ Собянина передавать данные о сотрудниках на удалёнке Материал редакции
Они попросили главу ведомства Максута Шадаева предложить Собянину отменить указ — собирать данные без согласия сотрудников незаконно.
- Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный Софт» и «Руссофт» пожаловались в Минцифры на указ мэра Москвы Сергея Собянина передавать властям города данные сотрудников, работающих из дома. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциаций.
- Они попросили главу ведомства Максута Шадаева предложить Собянину отменить указ. ИТ-компании заявили, что компании не могут собирать и передавать третьим лицам персональные данные сотрудников без их согласия — это незаконно.
- При этом ответственность за сбор данных лежит на компаниях, но большинство небольших организаций не обрабатывает их — для этого нужны затраты на кадровое и техническое обеспечение, утверждают ассоциации.
- 6 октября Собянин обязал работодателей передавать номера телефонов, проездных и автомобилей сотрудников на удалёнке каждый понедельник. Оперштаб объяснял, что делать, если сотрудники отказываются предоставлять личные данные: «Работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами». За невыполнение требования компанию могут оштрафовать или закрыть.
- 9 октября власти объясняли сбор данных оценкой пассажиропотока, а не слежкой. Данные без привязки к ФИО считаются обезличенными, говорили в департаменте информационных технологий Москвы. 12 октября, в первый день обязательной передачи данных, сервис московской мэрии «упал» из-за напора работодателей, заявляли власти.
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Алейченко Сергей
Чего и следовало ожидать. Пересчёт душ😂. Скоро видимо и кал сдавать будем😂😂😂
И отчитываться, где и когда посрал🤡
ivan krapivinАлейченко
Кал ИТ-компании уже давно сдают. Вот из него Mos.ru слепили.
Алейченко Сергейivan
🤣🤣🤣🤣👍
Алексей КлыковАлейченко
кто-то не понял иронии OK.ру
Don Vito
6 октября Собянин обязал работодателей передавать номера телефонов, проездных и автомобилей сотрудников на удалёнке каждый понедельник.
Данные без привязки к ФИО считаются обезличенными, говорили в департаменте информационных технологий Москвы.
Дебилы держат людей за дебилов
Maksim MomonovDon
Отлично, теперь хоть по 152-фз стало более понятно.
А то некоторые фамилию + имя и телефон считали персональными данными.
А теперь разъяснили, нужно еще и Отчество
Don VitoMaksim
суть даже не в этом. Они просят передать данные, по которым легко пробить все желаемое. Номер телефона? Пробивается через оператора. Проездные? Пробиваются в их же базе. Автомобиль сотрудника? Пробивается в ГАИ.
А если еще учесть их задумку о цифровой базе рф (куда хотели максимум информации связать).
Все это далеко от обезличенных данных.
Обезличенные данные - это, например, параметры посещений в яндекс метрике: тип браузера, тип девайса, тип ОС
Короче, в департаменте информационных технологий, как и много где еще, работают дебилы.
Vasiliy GorinDon
А ещё имя владельца номера телефона пробивается через СБП любым желающим.
Алейченко СергейDon
Сейчас по номеру телефона можно узнать все. Добавляем имейл и вся жизнь на ладоне
Nataliia Trushevskaia
Теперь сайт будет падать каждый понедельник, а мы будем тратить 3 часа рабочего времени на загрузку этого списка 😂😂😂. Цирк
Лучезарный СмехNataliia
Просто перестань это делать, потом обжалуешь (если штраф прилетит).
Не нужно это.
boj Ko
Пора Айтишникам либо менять место проживания и флаг галлеры либо менять свои представления о жизни в рамках галлеры
Dmitry Morkovkin
Так всех серых и черных работников вычислят. В IT-компаниях это норма.
А потом придет налоговая)
Алейченко СергейDmitry
Видимо, кормушка пустеет