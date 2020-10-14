С 2021 года страховые взносы для разработчиков программного обеспечения будут снижены с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3%.

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Российская ассоциация электронных коммуникаций предложила властям распространить налоговые льготы для разработчиков ПО на все ИТ-компании. Об этом пишет РБК со ссылкой на итоговую резолюцию Российского интернет-форума 2020.

Документ был отправлен председателю правительства Михаилу Мишустину, его заместителю Дмитрию Чернышенко, замглавы аппарата правительства Леониду Левину, мэру Москвы Сергею Собянину, главе Минцифры Максуту Шадаеву и другим депутатам и профильным экспертам. В Минцифре подтвердили РБК получение письма, но не дали комментариев. Остальные пока не ответили на запрос издания.

Закон о налоговом маневре для ИТ-отрасли был принят в июле 2020 года. Согласно ему, с 2021 года страховые взносы для компаний будут снижены с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3%. Эти льготы распространятся на организации, у которых более семи сотрудников, а 90% выручки приходится на разработку и продажу ПО.

РАЭК требует распространить эти льготы на все компании «цифрового контура» независимо от вида услуг. Из-за условий закона, разработчики систем электронного документооборота («Контур»), банковского и кассового софта («Эвотор»), создатели CRM-систем (amoCRM) не смогут получить господдержку.

Поддержка также не распространяется компании, которые разрабатывают софт, но больше зарабатывают на других услугах— SkyEng, Avito, «Яндекс.Такси», BlaBlaCar, «Ситимобил», «Нетология», сообщает ассоциация.

Заместитель директора по юридическим вопросам Avito Татьяна Войтас назвала льготы необходимыми для дальнейшего полноценного развития отрасли, заместитель гендиректора онлайн-кинотеатра ivi по правовым вопросам Михаил Платов тоже поддерживает инициативу. Представители «Яндекс» и Mail.ru Group отказали изданию в комментариях.

В документе ассоциация также предложила признавать российским софт, разработанный компаниями с иностранными акционерами, если он создан и зарегистрирован в России, и отсрочить до 1 января 2020 года обязательную предустановку отечественного ПО на электронные устройства.