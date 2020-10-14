Право
Рая Хачатрян
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Бизнес предложил распространить налоговые льготы для разработчиков ПО на все ИТ Материал редакции

С 2021 года страховые взносы для разработчиков программного обеспечения будут снижены с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3%.

5 комментариев
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Российская ассоциация электронных коммуникаций предложила властям распространить налоговые льготы для разработчиков ПО на все ИТ-компании. Об этом пишет РБК со ссылкой на итоговую резолюцию Российского интернет-форума 2020.

Документ был отправлен председателю правительства Михаилу Мишустину, его заместителю Дмитрию Чернышенко, замглавы аппарата правительства Леониду Левину, мэру Москвы Сергею Собянину, главе Минцифры Максуту Шадаеву и другим депутатам и профильным экспертам. В Минцифре подтвердили РБК получение письма, но не дали комментариев. Остальные пока не ответили на запрос издания.

Закон о налоговом маневре для ИТ-отрасли был принят в июле 2020 года. Согласно ему, с 2021 года страховые взносы для компаний будут снижены с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3%. Эти льготы распространятся на организации, у которых более семи сотрудников, а 90% выручки приходится на разработку и продажу ПО.

РАЭК требует распространить эти льготы на все компании «цифрового контура» независимо от вида услуг. Из-за условий закона, разработчики систем электронного документооборота («Контур»), банковского и кассового софта («Эвотор»), создатели CRM-систем (amoCRM) не смогут получить господдержку.

Поддержка также не распространяется компании, которые разрабатывают софт, но больше зарабатывают на других услугах— SkyEng, Avito, «Яндекс.Такси», BlaBlaCar, «Ситимобил», «Нетология», сообщает ассоциация.

Заместитель директора по юридическим вопросам Avito Татьяна Войтас назвала льготы необходимыми для дальнейшего полноценного развития отрасли, заместитель гендиректора онлайн-кинотеатра ivi по правовым вопросам Михаил Платов тоже поддерживает инициативу. Представители «Яндекс» и Mail.ru Group отказали изданию в комментариях.

В документе ассоциация также предложила признавать российским софт, разработанный компаниями с иностранными акционерами, если он создан и зарегистрирован в России, и отсрочить до 1 января 2020 года обязательную предустановку отечественного ПО на электронные устройства.

По прогнозам РАЭК, объем рынка интернет-компаний в России вырастет на 15–16% к концу 2020 года. В 2019 году он достиг 6,4 трлн рублей, что на 64% больше результатов предыдущего года.

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Рая Хачатрян
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5 комментариев
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Elven Kelevra

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Забавно, что у IT-сферы, которая и без того одна из самых прибыльных, высокомаржинальных в стране, с одними из самых высокооплачиваемых сотрудниками, будет теперь пониженное налогообложение. А у остального бизнеса, который все последние годы уничтожают монополии, обласканные властью маркетплейсы, который больше всего подкосил Ковид - налог будет на полную катушку. То есть по факту более бедный и уязвимый бизнес будет платить за более богатый и устойчивый.
О дивный новый мир!

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Ilya Sorokin

Elven
0

Пускай эта отрасль радуется и пользуется льготами) Пока... в будущем также зачислят и все уйдёт к монополистам )

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Ильяс Урганаев

0

.

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Олег Абрамов

Ильяс
0

Классное условие...
"Поддержка" для малого бизнеса.

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Азамат Салимгареев

0

Ну да, без льгот сверхмаржинальные "it" кампании никак не выживут. 

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