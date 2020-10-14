РАЭК предложила распространить налоговые льготы для разработчиков ПО на все ИТ-компании Материал редакции
С 2021 года страховые взносы для разработчиков программного обеспечения будут снижены с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3%.
Российская ассоциация электронных коммуникаций предложила властям распространить налоговые льготы для разработчиков ПО на все ИТ-компании. Об этом пишет РБК со ссылкой на итоговую резолюцию Российского интернет-форума 2020.
Документ был отправлен председателю правительства Михаилу Мишустину, его заместителю Дмитрию Чернышенко, замглавы аппарата правительства Леониду Левину, мэру Москвы Сергею Собянину, главе Минцифры Максуту Шадаеву и другим депутатам и профильным экспертам. В Минцифре подтвердили РБК получение письма, но не дали комментариев. Остальные пока не ответили на запрос издания.
Закон о налоговом маневре для ИТ-отрасли был принят в июле 2020 года. Согласно ему, с 2021 года страховые взносы для компаний будут снижены с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3%. Эти льготы распространятся на организации, у которых более семи сотрудников, а 90% выручки приходится на разработку и продажу ПО.
РАЭК требует распространить эти льготы на все компании «цифрового контура» независимо от вида услуг. Из-за условий закона, разработчики систем электронного документооборота («Контур»), банковского и кассового софта («Эвотор»), создатели CRM-систем (amoCRM) не смогут получить господдержку.
Поддержка также не распространяется компании, которые разрабатывают софт, но больше зарабатывают на других услугах— SkyEng, Avito, «Яндекс.Такси», BlaBlaCar, «Ситимобил», «Нетология», сообщает ассоциация.
Заместитель директора по юридическим вопросам Avito Татьяна Войтас назвала льготы необходимыми для дальнейшего полноценного развития отрасли, заместитель гендиректора онлайн-кинотеатра ivi по правовым вопросам Михаил Платов тоже поддерживает инициативу. Представители «Яндекс» и Mail.ru Group отказали изданию в комментариях.
В документе ассоциация также предложила признавать российским софт, разработанный компаниями с иностранными акционерами, если он создан и зарегистрирован в России, и отсрочить до 1 января 2020 года обязательную предустановку отечественного ПО на электронные устройства.
По прогнозам РАЭК, объем рынка интернет-компаний в России вырастет на 15–16% к концу 2020 года. В 2019 году он достиг 6,4 трлн рублей, что на 64% больше результатов предыдущего года.
Забавно, что у IT-сферы, которая и без того одна из самых прибыльных, высокомаржинальных в стране, с одними из самых высокооплачиваемых сотрудниками, будет теперь пониженное налогообложение. А у остального бизнеса, который все последние годы уничтожают монополии, обласканные властью маркетплейсы, который больше всего подкосил Ковид - налог будет на полную катушку. То есть по факту более бедный и уязвимый бизнес будет платить за более богатый и устойчивый.
О дивный новый мир!
Интересно, может хоть после этого заказать приличный сайт интернет магазина можно будет дешевле, чем стоимость нескольких лет аренды помещения для оффлайн магазина? 🤔
Бизнес который уничтожают маркетплейсы это который купили товар за 200 продали за 2000? За что им льготу давать? Вот скажите за что? Они не создают никакой дополнительной ценности, не делают сервиса (ни разу не видела в России мелких лавок с душевными продавцами и красивым дизайном, там налицо "вы все равно купите мою накрутку у вас выбора нет жрите" ). В каментах одно сплошное нытье как их губят, при этом клиентов ненавидят в лицо, налоги платить ненавидят.
Пускай эта отрасль радуется и пользуется льготами) Пока... в будущем также зачистят и все уйдёт к монополистам )
Повышают налоги-плохо. Понижают налоги- тоже плохо.
Разумеется. Все плохо, что делается рандомно и без причин)
если вам не ясны причины, почитайте соответствующие документы
То есть то, что производство у нас развивается очень слабо, зато в Китай уходят десятки миллиардов долларов, это нормально и фиксить не нужно?) Я не спорю, причины то есть и тут. И это наверное даже хорошо. Но станет ли лучше в целом? Ой сомневаюсь я.
Вопрос в приоритетах. От разработки софта государство в итоге получит больше профита чем от открытия заводика по производству плассмассовых пупсов, который вывели из Китая. Поэтому сначала надо по максимуму развивать производство софта и других наукоемких отраслей, а потом уже думать об льготах для перепродажников барахла, кофеен-ресторанов и слесарных мастерских
Это называется страновые риски. В любой нестандартной ситуации российское руководство принимает максимально неадекватные меры.
В прогерских конторах основные расходы это налоги на фонд заработной платы. Остальной бизнес и НДС может уменьшить, и налог на прибыль сократить, вписав расходы всё что можно. Да и зарплата у айтишников БЕЛАЯ, иначе не наймут никого. Остальной бизнес серой и чёрной не брезгует.
смешно про белые зарплаты. даже компании, упомянутые в этой статье, не гнушались до недавнего времени серыми/черными схемами.
если премию не в конверте выдают, то с нее тоже платится такой же налог
Ребята в правительстве фискальными мерами занимаются трансформацией экономики. Они же заявляли, что хотят увеличить долю от IT в ВВП (и соответственно людей с высокими зп и всеми последующими плюшками для экономики). Соответственно посыл - хватит заниматься низкомаржинальным бизнесом, идите в IT.
А приличный магазин вы сами можете сделать сейчас на tilda, если пойдёт - масштабироваться.
Ага, как это прекрасно, когда в декларируемой рыночной экономике государство во все вмешивается, искусственно создаёт передел рынка и внерыночные конкурентные условия.
Полагаю, что все проще и все это делается ради того, чтоб подвести государственный и окологосударсвенный крупняк под эти налоговые льготы. Сбер, Яндекс, Майл, все маркетплейсы полагаю тоже полностью или частично подведут под льготы для IT.
Я несколько лет назад пытался сделать сайт при помощи Tilda, кроме примитивных одностраничников и сайтов визиток там не было вариантов. Сейчас иначе и можно сделать полноценный многостраничный интернет магазин?
Тильда говно и своих денег уж точно не стоит) Это разве что на месяц что-то склепать, товар потестить, да и то..
Вот и я к такому выводу тогда пришёл, разве что для продажи какого-то китайского барахла а-ля "премиум лакшери швейцарские часы по скидке 90% только сегодня за 3999р, таймер запущен до истечения скидки" подходит.
Государство и должно заниматься условиями для ведения бизнеса на территории страны. Хотите заниматься нефтянкой - с вас налог на добычу в 40%, хотите в IT - вам налоги ниже, хотите заниматься мелким консалтингом - вот вам режим самозанятых и 4% налог на все. За счёт этого и происходит развитие экономики в нужное русло. Если государство хочет что-то крупное простимулировать - то объявляет гос.закупку на данный товар.
Так делают у нас, в штатах и по всему миру. Условному министру экономики от снижения налогов в Сбербанке ни холодно ни жарко, они 50% прибыли в бюджет забирают и славно.
Крупный бизнес - это и есть государство. Это не унтер-офицерская вдова что бы в свои же дела вмешиваться)
Теперь Белорусский конторы к нам могут перейти, а не в Европу глядеть..
Смысл одного диктатора менять на другого? Если переезжать то уж лучше один раз и на всегда в нормальную страну.
Угу, бизнес прямо мечтает переехать в страны где прогерам платить надо в 2 раза больше, налогов в 3 раза больше. И под конец все равно получить срок в 25 лет "за неуплату налогов".
Это значит, что айтишникам поднимут зарплаты,да?
Это бюджет будет недополучать налоги. Соответственно, врачам, учителям и остальные бюджетникам расчитывать на повышение з/п не стОит
И это в то время, когда правительство говорит, что надо "слазит с нефтяной иглы" ?
врачам, учителям и остальные бюджетникам
Т.е. ядерный путинский электорат. Заслуживают ли они повышение?
Зачем?
Затем, что айтишник просто сбежит в соседнюю контору
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