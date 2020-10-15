Теперь это можно делать, только если поменялся состав работников на дистанционке. Но отчёт нужно сдать в этот же день.

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Московские работодатели могут не сдавать отчёты о переводе сотрудников на дистанционную работу каждую неделю. Теперь они должны отчитываться, только когда меняют состав работников на удалёнке, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина от 15 октября.

Работодатель должен подать отчёт в тот же день, когда переводит кого-то на удалёнку или возвращает на рабочее место.

В случае отсутствия изменений в представленных сведениях о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) еженедельное представление таких сведений не требуется.

При изменении сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) представление актуализированных сведений производится в день принятия соответствующего решения. указ мэра Москвы от 15 октября



Мэр также уточнил, как соблюдать ограничения, если сотрудники работают посменно или чередуют удалёнку с посещением работы. В таких компаниях на рабочем месте должно быть не больше 70% работников. Посменно работают, например, магазины и заведения из сферы услуг.

Московская мэрия обязала городской бизнес с 5 октября перевести на удалёнку как минимум треть сотрудников. 6 октября Собянин потребовал от работодателей начиная с 12 октября еженедельно отчитываться о переводе 30% сотрудников на удалённый режим работы и сообщать их номера телефонов, автомобилей, проездных «Тройка» и социальных карт. Если организация не сделает этого, то её оштрафуют.