Право
Альберт Хабибрахимов
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Мэр Москвы разрешил бизнесу не сдавать отчёты о сотрудниках на удалёнке каждую неделю Материал редакции

Теперь это можно делать, только если поменялся состав работников на дистанционке. Но отчёт нужно сдать в этот же день.

11 комментариев
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Московские работодатели могут не сдавать отчёты о переводе сотрудников на дистанционную работу каждую неделю. Теперь они должны отчитываться, только когда меняют состав работников на удалёнке, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина от 15 октября.

Работодатель должен подать отчёт в тот же день, когда переводит кого-то на удалёнку или возвращает на рабочее место.

В случае отсутствия изменений в представленных сведениях о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) еженедельное представление таких сведений не требуется.

При изменении сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) представление актуализированных сведений производится в день принятия соответствующего решения.

указ мэра Москвы от 15 октября

Мэр также уточнил, как соблюдать ограничения, если сотрудники работают посменно или чередуют удалёнку с посещением работы. В таких компаниях на рабочем месте должно быть не больше 70% работников. Посменно работают, например, магазины и заведения из сферы услуг.

Московская мэрия обязала городской бизнес с 5 октября перевести на удалёнку как минимум треть сотрудников. 6 октября Собянин потребовал от работодателей начиная с 12 октября еженедельно отчитываться о переводе 30% сотрудников на удалённый режим работы и сообщать их номера телефонов, автомобилей, проездных «Тройка» и социальных карт. Если организация не сделает этого, то её оштрафуют.

В первый день работы сервис для сбора данных о переведённых на удалёнку сотрудниках дал сбой. В мэрии неполадки связали с работодателями, которые подали сведения в последний момент.

#новость #бизнеснакарантине #москва

Альберт Хабибрахимов
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11 комментариев
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Шакиров Сергей

15

Хотите сделать человека счастливым? отнимите у него все что есть,а потом верните обратно (с)

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Andrey Fedorov

1

Я правильно понимаю, что эти отчеты тем не менее как-то связаны с будущими штрафами (при этом не физ лиц, а именно работодателей), если тот, кто заявлен как удаленный сотрудник, будет замечен не дома?

Иначе, зачем это все?

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Артем Воронков

Andrey
14

Больше похоже на имитацию какой-то деятельности, пока меняются бордюры из прошлогодней коллекции.

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Murat Oshroev

Andrey
0

Да, думаю, вы правы 

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Артём Семаков

2

Мэр Москвы разрешил бизнесу не сдавать отчёты о сотрудниках на удалёнке каждую неделю, т.к. это может снизить качество ежедневных отчетов)

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alex twit

1

А жареных гвоздей не хочешь, нет?

Ответить

Mike Raitsyn

1

Купи козу!
А теперь продай козу!

Ответить

Nataliia Trushevskaia

0

А было бы весело, если каждый понедельник сайт бы падал 😂. А так как-то скучно теперь, нечем будет заняться на работе по понедельникам 😂

Ответить

Sergei Timofeyev

Nataliia
1

Теперь он будет падать ежедневно!

Ответить

Pavel Sharonov

0

Неужели, теперь можно вернуться к работе?

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Andrey Trifonov

Pavel
0

Нет, теперь пора готовиться к QR-кодам на входе (пока запущено в тестовом режиме для баров)

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