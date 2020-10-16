Право
Рая Хачатрян
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Правительство России объявило 31 декабря 2021 года выходным Материал редакции

В 2021 году у россиян будет семь длинных выходных.

39 комментариев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году.

У россиян будет семь длинных выходных. Кроме этого, выходным будут 5 ноября и 31 декабря, так как второе и третье января выпадают на субботу и воскресенье.

В 2021 году россияне не будут работать:

  • с 1 по 10 января (10 дней — с пятницы по воскресенье);
  • с 21 по 23 февраля (3 дня — с воскресенья по вторник);
  • с 6 по 8 марта (3 дня — с субботы по понедельник);
  • с 1 по 3 мая (3 дня — с субботы по понедельник);
  • с 8 по 10 мая (3 дня — с субботы по понедельник);
  • с 12 по 14 июня (3 дня — с субботы по понедельник);
  • с 4 по 7 ноября (4 дня — с четверга по воскресенье);
  • 31 декабря.

#новость #выходные

Рая Хачатрян
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39 комментариев
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Тотоха

34

В 2021 году россияне не будут работать

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Игорь Крафт

Тотоха
2

И большинство будет сосать лапу ...печаль

Ответить

MEGAtraXXXer666

Игорь
8

С лапой ещё хороший вариант

Ответить

Vladislav Stan

Игорь
2

Скорее нечто другое

Ответить

Иван Эртель

Vladislav
1

Без соли

Ответить

Vladislav Stan

Тотоха
3

Будут, надо ж кредиты на 12 айфон отдавать. 

Ответить

Антон Kоробейников

4

А что, кто-то реально работает 31 декабря?

Ответить

Александр Татаринов

Антон
35

Кто-то даже нереально работает в этот день)

Ответить

Виктор Мороз

Антон
5

Ну как работает - чаще всего видимость создает, так как атмосфера-то не располагает. А некоторые еще и корпоративы умудряются 31 устраивать)

Ответить

Ilya Sorokin

Виктор
0

Это еще ладно... помню на старой работе корпоратив 30 устроили. А работал я на пивной базе. Отгадай, что мы делали 31 числа на работе xD

Ответить

Pavel Voronkov

Ilya
0

Генеральная уборка?! 😁😁🤔

Ответить

Ilya Sorokin

Pavel
0

да уж, "убрались" тогда отлично xD

Ответить

Валентин Стекольников

Антон
2

Весь транспорт, вся торговля, менты, пожарные, охранники, работники заводов безостановочного цикла. Ещё как работают. Если же чеканить за посетителей виси (вайтишники, погромисты, сосисадмины и прочие смузихлёбы), то... Ну да, мы ж илита! 

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Michael Petrov

Валентин
0

эти виды деятельности обычно игнорируют рабочие/нерабочие дни, а пашут по специфичному для них внутреннему графику

Ответить

Александр Прилипко

Антон
1

по продажам бюджетникам, надо закрывать в конце года все доки, иногда люди прям 31го просыпаются, чтобы доки были 31го, а товар когда нибудь

Ответить

Василий Клименко

Антон
1

В ритейле и сфере подарков очень жирный день😁

Ответить

Василий Степанов

Антон
0

Продавец на кассе Ашана

Ответить

Сергей Сергеевич

Антон
0

ну так теперь все бухать будут на работах 30го, так что в след году и 30го выходной делать? 

Ответить

Эльмин Алиев

13

Дожить бы до этих праздников в текущей ситуации))

Ответить

Павел

Эльмин
3

Тебя прикончит корона или курс рубля? На что ставишь? 

Ответить

Ilya Sorokin

Павел
0

Метеорит
(только тсс.. никому нельзя говорить)

Ответить

Павел Логинов

6

Теперь 30 декабря становится "ни то, ни сё"

Ответить

Альберт Хабибрахимов

5

Нравится оптимизм правительства: «рациональное использование выходных»...

Ответить

Mike Glukhov

Альберт
0

Ну так главное народ замаслить а экономика подождет...

Ответить

Константин Панфилов

3

Ноябрь 🥳

Ответить

Яна Кашаева

0

В рабочем январе тоже не вижу смысла. Давайте работать только в сентябре

Ответить

Месье Никита

Яна
3

В сентябре детей в школу собирать нужно, а еще бабье лето. Давайте в ноябре

Ответить

rediska1114

Месье
0

у меня в ноябре день рождения. давайте не работать

Ответить

Sergei Timofeyev

Яна
0

У меня день рождения в этом месяце, можно обойтись без сентября?

Ответить

Leech59

1

А мне нравилось работать 31.12

Ответить

Андрей Геращенко

0

Те, кому не нравится количество выходных дней(а это скорее всего начальники), могут в эти дни работать, никто насильно не заставляет отдыхать. А у людей хотя бы время появится с семьями нормально провести время

Ответить

Алиса Селиверстова

0

дожить бы до него еще))

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Владимир Кондрашов

0

ура! работаю в отеле, представляю че меня ждёт.

upd
упс, 2021 увидел))

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Никита Шультайс

0

31 декабря 2021 года будет через 14 месяцев если что.

Ответить

Владимир Кондрашов

Никита
0

фух! не обратил внимания

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Giorgiy Kiladze

0

Как же было хорошо без рабочих суббот

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Аарон Малис

0

россияне

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Vlad Sporykhin

0

Снова за все заплатят предприниматели.

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Andrey Arsentyev

–2

Рубль обесценился на 21% по отношению к доллару в 2020
Правительство - ок. Делаем праздники и не рабочие дни в 2021

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