В 2021 году у россиян будет семь длинных выходных.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году.

У россиян будет семь длинных выходных. Кроме этого, выходным будут 5 ноября и 31 декабря, так как второе и третье января выпадают на субботу и воскресенье.

В 2021 году россияне не будут работать: