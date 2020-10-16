Правительство России объявило 31 декабря 2021 года выходным Материал редакции
В 2021 году у россиян будет семь длинных выходных.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году.
У россиян будет семь длинных выходных. Кроме этого, выходным будут 5 ноября и 31 декабря, так как второе и третье января выпадают на субботу и воскресенье.
В 2021 году россияне не будут работать:
- с 1 по 10 января (10 дней — с пятницы по воскресенье);
- с 21 по 23 февраля (3 дня — с воскресенья по вторник);
- с 6 по 8 марта (3 дня — с субботы по понедельник);
- с 1 по 3 мая (3 дня — с субботы по понедельник);
- с 8 по 10 мая (3 дня — с субботы по понедельник);
- с 12 по 14 июня (3 дня — с субботы по понедельник);
- с 4 по 7 ноября (4 дня — с четверга по воскресенье);
- 31 декабря.
В 2021 году россияне не будут работать
И большинство будет сосать лапу ...печаль
Скорее нечто другое
А что, кто-то реально работает 31 декабря?
Ну как работает - чаще всего видимость создает, так как атмосфера-то не располагает. А некоторые еще и корпоративы умудряются 31 устраивать)
Это еще ладно... помню на старой работе корпоратив 30 устроили. А работал я на пивной базе. Отгадай, что мы делали 31 числа на работе xD
Генеральная уборка?! 😁😁🤔
Весь транспорт, вся торговля, менты, пожарные, охранники, работники заводов безостановочного цикла. Ещё как работают. Если же чеканить за посетителей виси (вайтишники, погромисты, сосисадмины и прочие смузихлёбы), то... Ну да, мы ж илита!
эти виды деятельности обычно игнорируют рабочие/нерабочие дни, а пашут по специфичному для них внутреннему графику
по продажам бюджетникам, надо закрывать в конце года все доки, иногда люди прям 31го просыпаются, чтобы доки были 31го, а товар когда нибудь
ну так теперь все бухать будут на работах 30го, так что в след году и 30го выходной делать?
Дожить бы до этих праздников в текущей ситуации))
Нравится оптимизм правительства: «рациональное использование выходных»...
В рабочем январе тоже не вижу смысла. Давайте работать только в сентябре
В сентябре детей в школу собирать нужно, а еще бабье лето. Давайте в ноябре
Те, кому не нравится количество выходных дней(а это скорее всего начальники), могут в эти дни работать, никто насильно не заставляет отдыхать. А у людей хотя бы время появится с семьями нормально провести время
ура! работаю в отеле, представляю че меня ждёт.
upd
упс, 2021 увидел))
31 декабря 2021 года будет через 14 месяцев если что.
Рубль обесценился на 21% по отношению к доллару в 2020
Правительство - ок. Делаем праздники и не рабочие дни в 2021
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