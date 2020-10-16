Право
Лиана Липанова
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«Роскомсвобода» подала в суд на московскую мэрию из-за указа о передаче данных сотрудников на удалёнке Материал редакции

Организация считает, что указ противоречит федеральным законам и Трудовому кодексу, а власти «искажают смыслы», называя собираемые данные неперсональными.

14 комментариев
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«Роскомсвобода» и Фонд развития цифровых прав подали в Мосгорсуд иск к мэрии Москвы — они считают требование передавать властям данные сотрудников, работающих из дома, незаконным.

6 октября мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей сообщать номера телефонов, проездных и автомобилей сотрудников на удалёнке каждый понедельник.

«Работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами», — прокомментировал московский оперштаб по борьбе с коронавирусом отказы сотрудников на удалёнке передавать данные.

«Роскомсвобода» хочет оспорить требование о передаче номера телефона, машины и проездных. Организация считает, что указ мэра города Сергея Собянина противоречит законам большей юридической силы: федеральному закону о персональных данных, Трудовому кодексу и федеральному закону о предоставлении гос- и муниципальных услуг.

В частности, указ Собянина не определяет цель обработки этих данных — это не позволяет оценить необходимый для достижения этой цели объем персональных данных и их содержание, что противоречит законодательству, говорят в организации.

Глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян считает, что мэрия «искажает смыслы».

Нет никаких сомнений, что собираемые данные — персональные и они будут использованы как против самих граждан, так и против их работодателей, не выполнивших требования Указа мэра по удалёнке. И если все же мэрия не считает эти данные персональными, то и соответствующего уровня охраны она им не предоставит.
Указ содержит массу противоречий. Мы полагаем, что действия московских властей избыточны, иррациональны, нарушают как минимум три федеральных закона и не имеют никакого отношения к борьбе с Covid-19.

Саркис Дарбинян
глава юридической практики «Роскомсвободы»
  • 9 октября власти объяснили, что данные нужны для оценки пассажиропотока, а не слежки. Мэрия не считает собираемые данные персональными, так как они не привязаны к ФИО.
  • 15 октября Собянин разрешил бизнесу не сдавать отчёты о сотрудниках на удалёнке каждую неделю. Теперь это можно делать, только если поменялся состав работников на дистанционке — но в тот же день.

#новость #роскомсвобода #бизнеснакарантине #москва

Лиана Липанова
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14 комментариев
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Denis Kiselev

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Правильное действие! Хотите закручивать гайки - делайте это юридически грамотно, а не как сейчас - в режиме черезвычайщины! Ну или готовьтесь к искам

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Аарон Малис

Denis
5

 Хотите закручивать гайки - делайте это юридически грамотно

Какой хитрый комментарий... Хотел бы я закрутить вам парочку огромных болтов, ну, чтобы юридически грамотно и вы претензий не имели. 

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Оксана Вихрова

Аарон
0

Вот вот, некоторые люди просто удивляют уровнем своего тупизма

Ответить

Дмитрий Мигунов

Оксана
2

Согласен

Ответить

Denis Kiselev

Оксана
–1

И повышенным уровнем самокритичности, да!)

Ответить

Denis Kiselev

Аарон
0

В этом вся суть юридической системы! Сдержи и противовесы. Нанесли вред? Компенсируем. Считаем что это не вред а на пользу дела? Доказываем содержательно и предметно.

А волюнтаризм - «хотел бы я!..» - вот этого не надо.

Ответить

Denis Sibukaev

Denis
1

Ща тут умники набегут которые будут говорить что это не персональные данные)

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Борис Моренко

Denis
0

бизнес может выбрать: или отравляем 30% людей на удаленку или закрываем магазины и производства на 2 месяца. При таком выборе появляется понимание, что требование московской мэрии очень даже мягкое.

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Denis Kiselev

Борис
0

Требование мягкое, но не грамотное.

Или на 2 месяца закрываем производства может обернуться исками о компенсации убытков. Сейчас народ не так растерян, как в апреле и понимает - что нельзя лишать выручки и требовать исполнять обязательства по налогам, например.

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Оксана Вихрова

3

Хоть одна приятная новость

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Аарон Малис

2

«Роскомсвобода»

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Комментарий удален

Edgar Aibatov

1

В России защищают права людей?
Что? Тут, как я понимаю есть нюанс?)

Ответить

El'murza Alchakov

0

Как так получилось? Там же все друзья друг другу, обиделись? Конфетку не поделили между собой? Ревность заиграла?

Ответить

nlws

0

Согласие не требуется, если:

Обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором РФ или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством РФ на оператора функций, полномочий и обязанностей.
 
Статья 6, часть 1 пункт 2.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/315f051396c88f1e4f827ba3f2ae313d999a1873/

Это выполнение закона, указа мэра.
Все, что происходит, это то что нужно выполнять.
То есть это обязанности по их работе.
Это я про госслужащих.

А «Роскомсвободе» собственно неудачи с этим. =) 
Видимо, денег у них много и девать их некуда, как и своего времени.

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