Нет никаких сомнений, что собираемые данные — персональные и они будут использованы как против самих граждан, так и против их работодателей, не выполнивших требования Указа мэра по удалёнке. И если все же мэрия не считает эти данные персональными, то и соответствующего уровня охраны она им не предоставит.

Указ содержит массу противоречий. Мы полагаем, что действия московских властей избыточны, иррациональны, нарушают как минимум три федеральных закона и не имеют никакого отношения к борьбе с Covid-19.

