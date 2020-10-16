«Роскомсвобода» подала в суд на московскую мэрию из-за указа о передаче данных сотрудников на удалёнке Материал редакции
Организация считает, что указ противоречит федеральным законам и Трудовому кодексу, а власти «искажают смыслы», называя собираемые данные неперсональными.
«Роскомсвобода» и Фонд развития цифровых прав подали в Мосгорсуд иск к мэрии Москвы — они считают требование передавать властям данные сотрудников, работающих из дома, незаконным.
6 октября мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей сообщать номера телефонов, проездных и автомобилей сотрудников на удалёнке каждый понедельник.
«Работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами», — прокомментировал московский оперштаб по борьбе с коронавирусом отказы сотрудников на удалёнке передавать данные.
«Роскомсвобода» хочет оспорить требование о передаче номера телефона, машины и проездных. Организация считает, что указ мэра города Сергея Собянина противоречит законам большей юридической силы: федеральному закону о персональных данных, Трудовому кодексу и федеральному закону о предоставлении гос- и муниципальных услуг.
В частности, указ Собянина не определяет цель обработки этих данных — это не позволяет оценить необходимый для достижения этой цели объем персональных данных и их содержание, что противоречит законодательству, говорят в организации.
Глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян считает, что мэрия «искажает смыслы».
- 9 октября власти объяснили, что данные нужны для оценки пассажиропотока, а не слежки. Мэрия не считает собираемые данные персональными, так как они не привязаны к ФИО.
- 15 октября Собянин разрешил бизнесу не сдавать отчёты о сотрудниках на удалёнке каждую неделю. Теперь это можно делать, только если поменялся состав работников на дистанционке — но в тот же день.
Правильное действие! Хотите закручивать гайки - делайте это юридически грамотно, а не как сейчас - в режиме черезвычайщины! Ну или готовьтесь к искам
Хотите закручивать гайки - делайте это юридически грамотно
Какой хитрый комментарий... Хотел бы я закрутить вам парочку огромных болтов, ну, чтобы юридически грамотно и вы претензий не имели.
Вот вот, некоторые люди просто удивляют уровнем своего тупизма
В этом вся суть юридической системы! Сдержи и противовесы. Нанесли вред? Компенсируем. Считаем что это не вред а на пользу дела? Доказываем содержательно и предметно.
А волюнтаризм - «хотел бы я!..» - вот этого не надо.
Ща тут умники набегут которые будут говорить что это не персональные данные)
бизнес может выбрать: или отравляем 30% людей на удаленку или закрываем магазины и производства на 2 месяца. При таком выборе появляется понимание, что требование московской мэрии очень даже мягкое.
Требование мягкое, но не грамотное.
Или на 2 месяца закрываем производства может обернуться исками о компенсации убытков. Сейчас народ не так растерян, как в апреле и понимает - что нельзя лишать выручки и требовать исполнять обязательства по налогам, например.
«Роскомсвобода»
Комментарий удален
Как так получилось? Там же все друзья друг другу, обиделись? Конфетку не поделили между собой? Ревность заиграла?
Согласие не требуется, если:
Обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором РФ или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством РФ на оператора функций, полномочий и обязанностей.
Статья 6, часть 1 пункт 2.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/315f051396c88f1e4f827ba3f2ae313d999a1873/
Это выполнение закона, указа мэра.
Все, что происходит, это то что нужно выполнять.
То есть это обязанности по их работе.
Это я про госслужащих.
А «Роскомсвободе» собственно неудачи с этим. =)
Видимо, денег у них много и девать их некуда, как и своего времени.
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