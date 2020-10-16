16 октября «Тинькофф» сообщил о прекращении переговоров о возможной продаже своего бизнеса «Яндексу».

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Центробанк проверит «Яндекс» и «Тинькофф» на предмет установления признаков инсайдерской торговли, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам Валерия Ляха.

«Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли», — заявил он.

О наличии таких признаков или подозрений ЦБ сообщит после окончания проверки, чтобы опосредованно не повлиять на котировки, заявил Ляха.

22 сентября «Яндекс» и «Тинькофф» заявили, что предварительно договорились о продаже банка интернет-компании. 16 октября «Тинькофф» сообщил о прекращении переговоров о возможной продаже своего бизнеса «Яндексу». «Яндекс» это подтвердил.

23 сентября акции «Яндекса» подорожали на 11,8% на фоне новостей о готовящейся покупке «Тинькофф». Капитализация интернет-компании выросла с $20,69 млрд 21 сентября до $23,13 млрд 22 сентября.

Акции «Тинькофф» днём 22 сентября поднимались до $26,4 за штуку — предложение «Яндекса» примерно на 4,7% выше этой отметки.