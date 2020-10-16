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Лиана Липанова
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ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф» на признаки инсайдерской торговли на фоне сорвавшейся сделки Материал редакции

16 октября «Тинькофф» сообщил о прекращении переговоров о возможной продаже своего бизнеса «Яндексу».

17 комментариев
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Центробанк проверит «Яндекс» и «Тинькофф» на предмет установления признаков инсайдерской торговли, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам Валерия Ляха.

«Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли», — заявил он.

О наличии таких признаков или подозрений ЦБ сообщит после окончания проверки, чтобы опосредованно не повлиять на котировки, заявил Ляха.

22 сентября «Яндекс» и «Тинькофф» заявили, что предварительно договорились о продаже банка интернет-компании. 16 октября «Тинькофф» сообщил о прекращении переговоров о возможной продаже своего бизнеса «Яндексу». «Яндекс» это подтвердил.

23 сентября акции «Яндекса» подорожали на 11,8% на фоне новостей о готовящейся покупке «Тинькофф». Капитализация интернет-компании выросла с $20,69 млрд 21 сентября до $23,13 млрд 22 сентября.

Акции «Тинькофф» днём 22 сентября поднимались до $26,4 за штуку — предложение «Яндекса» примерно на 4,7% выше этой отметки.

После новостей об отмене сделки акции «Яндекса» упали более чем на 2% на Московской бирже.

«А давайте мы купим этот гавно-Яндекс!»: Олег…
Написал сотрудникам, что сам отменил сделку и не верит в «Яндекс», который никто не любит.
vc.ru

#новость #тинькофф #яндекс

Лиана Липанова
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17 комментариев
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Denis Denis

13

ага, зашортили на бирже СПБ

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Andrey Arsentyev

Denis
1

отечественная адаптация сериала Миллиарды

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Vladislav Stan

2

Да, надо проверить. Это ж не лично путинских лакеев компании. А  всяких банкиров, которые любовницам самолеты дарят из госбанков, проверять не надо. 

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Роман Лебедев

2

Ожидаемо, но безрезультативно

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Damir Kombikov

2

Яндекс так от Грефа в совете директоров избавился

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Artem Filippov

Damir
0

А может это было условие для его ухода?

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Aleksandr Talalaev

Damir
0

Мне кажется там повлиял развод Яндекса со Сбером

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Андрей Антонов

1

Сбербанк: « Бать, реши вопрос. А то че он выпендривается?!»

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Aleksey Bobkov

0

Давно пора

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Вачирангкорн

0

Красиво ж поднялись, молодцы

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Roman Moskovskiy

0

Проверит свои набухшие карманы?

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Ilya Brin

0
Ответить

Dear Moscow,

0

Центробанк проверит «Яндекс»

Теперь осталось только Минздраву проверить Гугл, а министерству образования — какой-нибудь Digital Ocean или GitHub.

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Nikolay Kapustin

Dear
0

ФСФР отдали ЦБ, а то непонятная структура была, много от нее могло зависеть и было не ясно чья это поляна.

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Марк

0
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Anatoly Ivanov

0

Вообще-то 23 сентября было и $28,38 

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Yuri

0

Те, кто купили акций в расчете на рост от слияния.

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