ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф» на признаки инсайдерской торговли на фоне сорвавшейся сделки Материал редакции
16 октября «Тинькофф» сообщил о прекращении переговоров о возможной продаже своего бизнеса «Яндексу».
Центробанк проверит «Яндекс» и «Тинькофф» на предмет установления признаков инсайдерской торговли, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам Валерия Ляха.
«Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли», — заявил он.
О наличии таких признаков или подозрений ЦБ сообщит после окончания проверки, чтобы опосредованно не повлиять на котировки, заявил Ляха.
22 сентября «Яндекс» и «Тинькофф» заявили, что предварительно договорились о продаже банка интернет-компании. 16 октября «Тинькофф» сообщил о прекращении переговоров о возможной продаже своего бизнеса «Яндексу». «Яндекс» это подтвердил.
23 сентября акции «Яндекса» подорожали на 11,8% на фоне новостей о готовящейся покупке «Тинькофф». Капитализация интернет-компании выросла с $20,69 млрд 21 сентября до $23,13 млрд 22 сентября.
Акции «Тинькофф» днём 22 сентября поднимались до $26,4 за штуку — предложение «Яндекса» примерно на 4,7% выше этой отметки.
После новостей об отмене сделки акции «Яндекса» упали более чем на 2% на Московской бирже.
ага, зашортили на бирже СПБ
Да, надо проверить. Это ж не лично путинских лакеев компании. А всяких банкиров, которые любовницам самолеты дарят из госбанков, проверять не надо.
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Яндекс так от Грефа в совете директоров избавился
Центробанк проверит «Яндекс»
Теперь осталось только Минздраву проверить Гугл, а министерству образования — какой-нибудь Digital Ocean или GitHub.
ФСФР отдали ЦБ, а то непонятная структура была, много от нее могло зависеть и было не ясно чья это поляна.
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