Власти Москвы пригрозили Nestle штрафом за неперевод сотрудников на удалёнку — в компании заявили о сбое в системе мэрии Материал редакции
Московским компаниям грозят штрафы до 300 тысяч рублей, если они не переведут 30% штата на работу из дома — мэрия пообещала «жёстко и системно» следить за этим.
Nestle в России перевела на удалёнку более 50% сотрудников, но уже неделю не может передать данные московской мэрии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на компанию.
В Nestle заявили, что у компании возникли проблемы при загрузке списка сотрудников, работающих из дома, на сайт mos.ru, и она неоднократно обращалась за технической поддержкой. Однако проблему пока не решили.
«Мы открыты к сотрудничеству с властями города Москвы и готовы максимально оперативно предоставить данные в альтернативном формате либо получить поддержку в загрузке данных», — заявили в компании.
19 октября оперштаб Москвы заявил, что власти могут оштрафовать российскую «дочку» Nestle на сумму до 300 тысяч рублей за нарушение указа мэра о переводе 30% сотрудников на удалёнку. Это первый штраф за несоблюдение указа.
Мэр Москвы обязал работодателей перевести на удалёнку не меньше 30% сотрудников с 5 октября. Юрлицам, не соблюдающим указ мэра, грозят штрафы от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, а предпринимателям без юрлица — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Власти планируют жёстко и системно следить за соблюдением указа.
Блоги компаний
Показать еще