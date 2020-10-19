Московским компаниям грозят штрафы до 300 тысяч рублей, если они не переведут 30% штата на работу из дома — мэрия пообещала «жёстко и системно» следить за этим.

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Nestle в России перевела на удалёнку более 50% сотрудников, но уже неделю не может передать данные московской мэрии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на компанию.

В Nestle заявили, что у компании возникли проблемы при загрузке списка сотрудников, работающих из дома, на сайт mos.ru, и она неоднократно обращалась за технической поддержкой. Однако проблему пока не решили.

«Мы открыты к сотрудничеству с властями города Москвы и готовы максимально оперативно предоставить данные в альтернативном формате либо получить поддержку в загрузке данных», — заявили в компании.

19 октября оперштаб Москвы заявил, что власти могут оштрафовать российскую «дочку» Nestle на сумму до 300 тысяч рублей за нарушение указа мэра о переводе 30% сотрудников на удалёнку. Это первый штраф за несоблюдение указа.