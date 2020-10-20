Госдепартамент США отозвал 113 виз сотрудников «Аэрофлота» за содействие в контрабанде техники Apple на $50 млн Материал редакции
В результате Госдепартамент аннулировал 113 виз сотрудников «Аэрофлота», в компании пока не комментировали обвинения.
- ФБР, Таможенная и Пограничная службы США, департамент полиции Нью-Йорка и другие ведомства провели расследование, по итогам которого обвинили 10 человек в контрабанде электронных устройств на $50 млн.
- «Обвиняемые были членами международной контрабандистской сети, которая использовала сеть операторов здесь и в России, чтобы обойти экспортные законы и правила США», — заявил и.о. прокурора США ДюЧарм (DuCharme).
- Им помогали бывшие и нынешние сотрудники российской авиакомпании «Аэрофлот», говорится на сайте прокуратуры восточного округа штата Нью-Йорк. Правоохранители обнаружили устройства на «миллионы долларов» в ходе проверки багажа членов экипажа.
- Среди незаконно перевезённой техники — iPhone, iPad и часы Apple Watch. Многие устройства были украдены, говорится в релизе.
- В результате Госдепартамент аннулировал 113 виз сотрудников «Аэрофлота». Однако обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана, отмечается в документе правительства. На момент публикации заметки в авиакомпании не ответили на запрос Business Insider.
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Yury Kotov
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Евгений Мандельштам
Ну, ничего необычного. Просто поражают масштабы.
Dmitry PorkhaevЕвгений
Ну если по 400 баксов в среднем устройство, то это 125000 штук
Igor KachuraDmitry
Новость про Apple, а не Xiaomi. Какие 400 баксов?
Султан Маликов
Русские)
Daniil Okhlopkov
Если техника Apple ворованная, ее же заблочат на стороне Apple. Смысл такой контрабанды?
Шизоидная обезьянаDaniil
Ну не. Они куплены, но не растаможены. Есть магазины, онлайн и торговые точки, которые продают айфончики по цене ниже рынка, там целый бизнес построен на этом.
Иван Демьян
😐
Mark Khil
Не фортануло
Darya Svetikova
когда очень хочется новенький iPhone
Aristarkh Z.
Обвинили 10 человек, а визы отозвали у 113, непонятно.
Artem 69
Интересно, через каких реселлеров они это реализовывали на территории РФ
Alexander Zinovkin
Хоть бы серый рыночек не закрылся