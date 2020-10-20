Право
Лиана Липанова
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Госдепартамент США отозвал 113 виз сотрудников «Аэрофлота» за содействие в контрабанде техники Apple на $50 млн Материал редакции

В результате Госдепартамент аннулировал 113 виз сотрудников «Аэрофлота», в компании пока не комментировали обвинения.

  • ФБР, Таможенная и Пограничная службы США, департамент полиции Нью-Йорка и другие ведомства провели расследование, по итогам которого обвинили 10 человек в контрабанде электронных устройств на $50 млн.
  • «Обвиняемые были членами международной контрабандистской сети, которая использовала сеть операторов здесь и в России, чтобы обойти экспортные законы и правила США», — заявил и.о. прокурора США ДюЧарм (DuCharme).
  • Им помогали бывшие и нынешние сотрудники российской авиакомпании «Аэрофлот», говорится на сайте прокуратуры восточного округа штата Нью-Йорк. Правоохранители обнаружили устройства на «миллионы долларов» в ходе проверки багажа членов экипажа.
  • Среди незаконно перевезённой техники — iPhone, iPad и часы Apple Watch. Многие устройства были украдены, говорится в релизе.
  • В результате Госдепартамент аннулировал 113 виз сотрудников «Аэрофлота». Однако обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана, отмечается в документе правительства. На момент публикации заметки в авиакомпании не ответили на запрос Business Insider.

#новость

Лиана Липанова
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Азамат Салахов

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Yury Kotov

2

Аэромаркет - премиум реселлер

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Евгений Мандельштам

1

Ну, ничего необычного. Просто поражают масштабы.

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Dmitry Porkhaev

Евгений
0

Ну если по 400 баксов в среднем устройство, то это 125000 штук

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Igor Kachura

Dmitry
0

Новость про Apple, а не Xiaomi. Какие 400 баксов?

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Султан Маликов

0

Русские)

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Daniil Okhlopkov

0

Если техника Apple ворованная, ее же заблочат на стороне Apple. Смысл такой контрабанды?

Ответить

Шизоидная обезьяна

Daniil
0

Ну не. Они куплены, но не растаможены. Есть магазины, онлайн и торговые точки, которые продают айфончики по цене ниже рынка, там целый бизнес построен на этом.

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Иван Демьян

0

😐

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Mark Khil

0

Не фортануло

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Darya Svetikova

0

когда очень хочется новенький iPhone

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Aristarkh Z.

0

Обвинили 10 человек, а визы отозвали у 113, непонятно.

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Artem 69

0

Интересно, через каких реселлеров они это реализовывали на территории РФ

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Alexander Zinovkin

0

Хоть бы серый рыночек не закрылся

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