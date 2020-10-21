Право
Татьяна Боброва
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Apple и Google выступили «одной компанией» в поисковой сделке: Bloomberg опубликовал детали иска Минюста США Материал редакции

Власти обвиняют Google в монополии на рынке поисковых систем благодаря сделкам компании с производителями устройств и другими.

9 комментариев
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Соглашение Google и Apple, по которому поисковик по умолчанию использутся в iPhone и других устройствах, — самое крупное из всех, которые расследует Минюст США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на детали антимонопольного иска ведомства к Google.

Согласно документу, гендиректор Apple Тим Кук и глава Google Сундар Пичаи встречались для обсуждения поисковой сделки в 2018 году. После этого неустановленный сотрудник Apple написал коллеге из Google: «наше видение — работать так, будто мы одна компания».

Минюст США также процитировал внутренние документы Google, в которых соглашение названо «значительным каналом выручки» для поисковика, который в случае срыва соглашения приведёт к сценарию «Код красный». Согласно иску, почти 50% поискового трафика Google в 2019 году пришлась на устройства Apple.

По оценкам аналитиков, Google платит Apple миллиарды долларов в год, чтобы сделать поиск по умолчанию в устройствах компании. У пользователей iPhone и другой техники есть возможность вручную изменить поисковик, но, по данным Минюста, «мало кто так делает, поэтому Google де-факто становится эксклюзивной поисковой системой».

Согласно примерным оценкам самого Минюста, Google ежегодно платит Apple от $8 млрд до $12 млрд по соглашению. Эта сумма считается частью сегмента услуг производителя iPhone — показателя, на который Apple всё больше обращает внимание инвесторов и аналитиков, отмечает издание.

  • Эти и другие ранее неизвестные детали могут подтвердить обвинения правительства США в том, что Google использует соглашения с компаниями для блокировки конкурентов, отмечает Bloomberg. Сама Google называла дело «ошибочным», указывая, что оно нанесёт ущерб, в первую очередь, пользователям.
  • Минюст США подал иск против Google из-за «монополии» на рынке поисковых систем 20 октября. Этому предшествовали слушания глав крупнейших американских компаний в Конгрессе США и расследование подкомитета Конгресса.

#новость #итирегуляторы #apple #google

Татьяна Боброва
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9 комментариев
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Богдан Рыжухин

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Кто больше занёс, тот и по умолчанию, а тому кому не занесли подаёт иск

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Nikolay Kapustin

1

 наше видение — работать так, будто мы одна компания

Вообще-то это фраза Э.Шмидта на легендарной презе в 2007

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Игорь Крафт

Nikolay
1

Я бы себе СБЕР ПОИСК поставил при выборе 🤣🤣🤣🤣🤣ну на край СПУТНИК 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

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Elias Mukhtar

1

А как они видят эту ситуацию? Чтоб при активации устройства люди выбирали поисковик? Кто хочет, пусть меняет. Никто же не ограничивает.

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Roman Moskovskiy

Elias
0

Чтоб при активации устройства люди выбирали поисковик?

Yes и они уже так умеют

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Vasya Aksyonov

Elias
0

А как они видят эту ситуацию? Чтоб при активации устройства люди выбирали поисковик?

Именно так, не при активации, конечно, но идея такая. Точно так же в европейских версиях винды пользователям показывается диалог выбора браузера, например

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Anton Pestsov

1

Укусили не то яблочко

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Ваня Пупкмн

0

Пусть поисковые запросы без кликов начнут показывать в Google Ads для начала.

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Юрий Другач

Ваня
0

Хорошо

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