Власти обвиняют Google в монополии на рынке поисковых систем благодаря сделкам компании с производителями устройств и другими.

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Соглашение Google и Apple, по которому поисковик по умолчанию использутся в iPhone и других устройствах, — самое крупное из всех, которые расследует Минюст США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на детали антимонопольного иска ведомства к Google.

Согласно документу, гендиректор Apple Тим Кук и глава Google Сундар Пичаи встречались для обсуждения поисковой сделки в 2018 году. После этого неустановленный сотрудник Apple написал коллеге из Google: «наше видение — работать так, будто мы одна компания».

Минюст США также процитировал внутренние документы Google, в которых соглашение названо «значительным каналом выручки» для поисковика, который в случае срыва соглашения приведёт к сценарию «Код красный». Согласно иску, почти 50% поискового трафика Google в 2019 году пришлась на устройства Apple.

По оценкам аналитиков, Google платит Apple миллиарды долларов в год, чтобы сделать поиск по умолчанию в устройствах компании. У пользователей iPhone и другой техники есть возможность вручную изменить поисковик, но, по данным Минюста, «мало кто так делает, поэтому Google де-факто становится эксклюзивной поисковой системой».

Согласно примерным оценкам самого Минюста, Google ежегодно платит Apple от $8 млрд до $12 млрд по соглашению. Эта сумма считается частью сегмента услуг производителя iPhone — показателя, на который Apple всё больше обращает внимание инвесторов и аналитиков, отмечает издание.