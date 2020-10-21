ФАС: Tele2 в мае необоснованно установила «монопольно высокие» цены на связь Материал редакции
Регулятор обяжет компанию вернуть часть тарифов на уровень начала мая — оператор не согласен.
- 20 октября 2020 года ФАС России признала, что ООО «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) нарушило антимонопольное законодательство, сообщил регулятор. Компания установила «монопольно высокие» цены на связь.
- 12 мая услуги связи Tele2 подорожали в среднем на 10%, сообщали в ведомстве в июне. Тогда регулятор обязал оператора отменить необоснованное повышение тарифов в течение двух недель.
- Однако компания не выполнила предупреждение, и в июле ФАС завела дело. Регулятор выдаст оператору предписание о снижении цен на тарифы к тем, что были до 12 мая.
- «Мы с уважением относимся к решению ФАС, но не можем с ним согласиться. После получения полного текста решения мы определим наши дальнейшие действия», — прокомментировали vc.ru решение ФАС в Tele2.
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Alexey Pleshakov
А где именно они монополия?
Alexey BoAlexey
Тут есть рифма на слово "где"...
Дмитрий КудряшовAlexey
Возможно, здесь речь об MVNO
Go 64
Да пошли они лесом,эти Теле2, пользуюсь безлимитом от Билайн,все круто и здорово
Бы ДлоGo
Go 64Бы
Ваш ник многое о вас говорит)
Elijah GarrisonGo
А ваши слова о вас )
Go 64Elijah
A тебя четырехглазый не спрашивают,молчи в тряпочку
Elijah GarrisonGo
Ответ малолетнего гопника
Олег ПьянковGo
Ну... ладно
Городской охотникGo
Посоветуйте пожалуйста тариф
Константин Вп.
Ну прям как дети, ктож так ворует. Вот Мегафона летом поменяли тариф на более дорогой +40% и точка не придраться.
Иван Демьян
И что же они с ним сделают?
Andy Ch
Все похоже проспал... Теле2 - стал монополистом?! Красно-желто-зеленые ребята поперхнулись утренним кофе )))
Александр Федоренков
Подняли бы они цены постепенно,а то платил 500 стало 550,понятно что 10%.
В некоторых тарифах есть бессмысленные смс,которые практически ни кому не нужны.
Антон Склянов
Такое чувство, что ФАС как та собачонка (без обид): никакой системы кого цапать.