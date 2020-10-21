Право
Татьяна Боброва
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ФАС: Tele2 в мае необоснованно установила «монопольно высокие» цены на связь Материал редакции

Регулятор обяжет компанию вернуть часть тарифов на уровень начала мая — оператор не согласен.

  • 20 октября 2020 года ФАС России признала, что ООО «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) нарушило антимонопольное законодательство, сообщил регулятор. Компания установила «монопольно высокие» цены на связь.
  • 12 мая услуги связи Tele2 подорожали в среднем на 10%, сообщали в ведомстве в июне. Тогда регулятор обязал оператора отменить необоснованное повышение тарифов в течение двух недель.
  • Однако компания не выполнила предупреждение, и в июле ФАС завела дело. Регулятор выдаст оператору предписание о снижении цен на тарифы к тем, что были до 12 мая.
  • «Мы с уважением относимся к решению ФАС, но не можем с ним согласиться. После получения полного текста решения мы определим наши дальнейшие действия», — прокомментировали vc.ru решение ФАС в Tele2.

#новость #фас #tele2

Татьяна Боброва
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16 комментариев
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Alexey Pleshakov

11

А где именно они монополия?

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Alexey Bo

Alexey
0

Тут есть рифма на слово "где"...

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Дмитрий Кудряшов

Alexey
0

Возможно, здесь речь об MVNO

Ответить

Go 64

0

Да пошли они лесом,эти Теле2, пользуюсь безлимитом от Билайн,все круто и здорово

Ответить

Бы Дло

Go
8
Ответить

Go 64

Бы
–6

Ваш ник многое о вас говорит)

Ответить

Elijah Garrison

Go
2

А ваши слова о вас )

Ответить

Go 64

Elijah
–3

A тебя четырехглазый не спрашивают,молчи в тряпочку

Ответить

Elijah Garrison

Go
0

Ответ малолетнего гопника 

Ответить

Олег Пьянков

Go
0

Ну... ладно

Ответить

Городской охотник

Go
0

Посоветуйте пожалуйста тариф

Ответить

Константин Вп.

2

Ну прям как дети, ктож так ворует. Вот Мегафона летом поменяли тариф на более дорогой +40% и точка не придраться. 

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Иван Демьян

0

И что же они с ним сделают?

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Andy Ch

0

Все похоже проспал... Теле2 - стал монополистом?! Красно-желто-зеленые ребята поперхнулись утренним кофе )))

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Александр Федоренков

0

Подняли бы они цены постепенно,а то платил 500 стало 550,понятно что 10%.
В некоторых тарифах есть бессмысленные смс,которые практически ни кому не нужны.

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Антон Склянов

–1

Такое чувство, что ФАС как та собачонка (без обид): никакой системы кого цапать. 

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