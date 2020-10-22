Он позволит владельцам КИК выбирать: отчитываться о прибыли своих активов и платить 13% налога или фиксированные 5 млн рублей без отчётности.

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Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о фиксированном налоге в 5 млн рублей для собственников контролируемых иностранных компаний (КИК) без дополнительной отчётности вместо налога в 13% и отчётах о прибыли своих активов.

Для перехода на новую систему владельцы иностранных компаний должны подать заявление до 31 декабря того года, который является налоговым периодом. Для налогового периода 2020 года уведомление предоставляется до 1 февраля 2021 года. Владельцы КИК должны будут использовать такой режим минимум пять лет, но если уведомление о переходе на фиксированный налог подано в 2020 и 2021 годах — минимум три года.

С предложением упростить уплату налога на полученный доход от деятельности КИК в июне 2020 года выступил Владимир Путин. В начале октября Минфин внёс в правительство поправки в Налоговый кодекс.

Фиксированная выплата может заинтересовать тех, кто хочет сократить административную нагрузку и не отчитываться о КИК, и он подойдет компаниям, прибыль которых превышает 38 млн рублей, рассказали эксперты, опрошенные VTimes. Однако платить 5 млн рублей только за право не раскрывать отчётность при небольших оборотах будет невыгодно, добавили они.