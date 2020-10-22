Мэрия Москвы предупредила «Сбербанк», ВТБ, РЖД, Mail.ru Group и несколько десятков других компаний о штрафах и наказаниях за нарушение удаленного режима — возвращение в офис сотрудников, формально работающих из дома, пишет РБК со ссылкой на источника, близкого к мэрии.

В письмах также говорится, что «Сбербанк» подал сведения о переводе на удалёнку 9956 сотрудников, РЖД — 13 168, Mail.ru — 3233, а ВТБ — 11 632 человек. В Mail.ru Group изданию сказали, что одной из первых перешли на удалёнку в марте и с тех пор работают в таком режиме. «Сбербанк» ответил, что переведет до 70% офисных сотрудников на удалёнку в регионах с высокой динамикой уровня заболеваемости.