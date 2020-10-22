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РБК: московские власти пригрозили «Сбербанку», ВТБ, Mail.ru Group и другим компаниям штрафами за нарушение удалёнки Материал редакции

Мэр Москвы обещал жёсткие и системные проверки поданных списков и реального количества работников.

8 комментариев
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Мэрия Москвы предупредила «Сбербанк», ВТБ, РЖД, Mail.ru Group и несколько десятков других компаний о штрафах и наказаниях за нарушение удаленного режима — возвращение в офис сотрудников, формально работающих из дома, пишет РБК со ссылкой на источника, близкого к мэрии.

Власти направили письма в компании от имени департамента предпринимательства Москвы за подписью его руководителя Алексея Фурсина.

В письмах также говорится, что «Сбербанк» подал сведения о переводе на удалёнку 9956 сотрудников, РЖД — 13 168, Mail.ru — 3233, а ВТБ — 11 632 человек. В Mail.ru Group изданию сказали, что одной из первых перешли на удалёнку в марте и с тех пор работают в таком режиме. «Сбербанк» ответил, что переведет до 70% офисных сотрудников на удалёнку в регионах с высокой динамикой уровня заболеваемости.

  • Мэр Москвы обязал работодателей с 5 октября перевести на удалённую работу 30% сотрудников, а также работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Юрлицам которые не соблюдают указ мэра, грозит штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
  • Работодатели должны предоставить в электронном виде данные о сотрудниках, работающих из дома. Это можно сделать в личном кабинете компании на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

  • Собянин обещал жёсткие и системные проверки соответствия поданных списков и реального количества работников.

  • Первое предупреждение от мэрии за неперевод сотрудников получила Nestle. Компания заявила, что перевела на удалёнку более 50% сотрудников, но не может загрузить список сотрудников на сайт mos.ru.

#новость #бизнеснакарантине #москва

Рая Хачатрян
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8 комментариев
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Dmitry Korolev

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Как вы заебали!

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Вася Пражкин

Dmitry
0

Да, заебали и что?

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Вадим Чиняев

Вася
0

))

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Alone-In The-Dark

1

Нужно больше штрафов. На всем заработают, хоть понос, хоть золотуха, платите все! 

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Анна Яковлева

0

👍🏼💯

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Pavel Voronkov

0

Если сильно тужиться, можно надорваться.

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Dmitry Ievlev

0

Проверки подданных

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Arthur Niazyan

0

В РЖД проводники, укладчики путей, кассиры и машинисты должны из дома работать.

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