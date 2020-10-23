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Microsoft подала в суд на владельца марки Minecraft в России — бренд в 2014 году запатентовала малоизвестная компания Материал редакции

Российская «Сити» предлагала американской компании вместе производить молочные напитки под этим брендом.

3 комментария
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Microsoft и принадлежащий ей разработчик компьютерных игр Mojang Synergies AB обратились в Суд по интеллектуальным правам с просьбой досрочно прекратить правовую охрану торгового знака Minecraft в России, передаёт РБК.

Компании подали иск к российской ООО «Сити», владеющей торговым знаком Minecraft в России. Третьим лицом выступает Роспатент. В Microsoft отказались от комментариев.

Американской компании принадлежит исключительное право на компьютерную игру Minecraft от Mojang. Microsoft не может зарегистрировать в России права на бренд, так как с 2014 года они принадлежат «Сити». Microsoft приобрела Mojang в 2014 году за $2,5 млрд.

Человек, ответивший по указанному в СПАРК телефону «Сити», перенаправил РБК к представителю производства «Коломенское молоко». Последний рассказал изданию, что «Сити» создано для регистрации товарных знаков.

«Компания предлагала Microsoft производить молочные напитки по франшизе под брендом Minecraft. Однако производство не получило ответа от Microsoft и вскоре подало заявление на регистрацию товарного знака», — цитирует издание представителя производства. «Коломенское молоко» планировало производить под брендом Minecraft детские напитки из сока с сывороткой, но в итоге не сделала этого «в силу различных обстоятельств».

В 2016 году с производством от имени Microsoft связывалась консалтинговая компания McKinsey и требовала уступить торговый знак, рассказал представитель «Сити». В ответ «Коломенское молоко» снова предложило сотрудничество.

#новость #microsoft

Лиана Липанова
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Василий Степанов

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Шли бы они лесом

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IO

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связывалась консалтинговая компания McKinsey и требовала уступить торговый знак

Может им ещё молока отгрузить? Нахуй надо слать таких умников.

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Алексей Вихров

0

какие же мелкософт мелкие лицемеры: 
удалили с главной страницы загрузки игры имя автора и создателя игры, не пригласили его на юбилей... 
ох уж эти гавнюки двуличные....
а как что - айаяй, наши права нарушают...
фу такими быть!

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