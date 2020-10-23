Российская «Сити» предлагала американской компании вместе производить молочные напитки под этим брендом.

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Microsoft и принадлежащий ей разработчик компьютерных игр Mojang Synergies AB обратились в Суд по интеллектуальным правам с просьбой досрочно прекратить правовую охрану торгового знака Minecraft в России, передаёт РБК.

Компании подали иск к российской ООО «Сити», владеющей торговым знаком Minecraft в России. Третьим лицом выступает Роспатент. В Microsoft отказались от комментариев.

Американской компании принадлежит исключительное право на компьютерную игру Minecraft от Mojang. Microsoft не может зарегистрировать в России права на бренд, так как с 2014 года они принадлежат «Сити». Microsoft приобрела Mojang в 2014 году за $2,5 млрд.

Человек, ответивший по указанному в СПАРК телефону «Сити», перенаправил РБК к представителю производства «Коломенское молоко». Последний рассказал изданию, что «Сити» создано для регистрации товарных знаков.

«Компания предлагала Microsoft производить молочные напитки по франшизе под брендом Minecraft. Однако производство не получило ответа от Microsoft и вскоре подало заявление на регистрацию товарного знака», — цитирует издание представителя производства. «Коломенское молоко» планировало производить под брендом Minecraft детские напитки из сока с сывороткой, но в итоге не сделала этого «в силу различных обстоятельств».