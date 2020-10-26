Минцифры предложило идентифицировать администраторов сайтов через «Госуслуги» для борьбы с мошенниками Материал редакции
Регистраторы доменов не будут запрашивать данные у каждого клиента, а получат их напрямую из системы.
Минцифры предложило идентифицировать администраторов сайтов с доменами .ru и .рф через «Госуслуги», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы. Это упростит работу правоохранительных органов, в том числе по борьбе с мошенниками, считают в ведомстве.
Министерство предложила вынести идею на обсуждение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию. В письме предлагается подключить администраторов к Единой системе идентификации и аутентификации. Так регистраторы доменов не будут запрашивать данные у каждого клиента, а получат их напрямую из системы.
Гендиректор «101домен» Денис Ротанов согласен с тем, что обязательная регистрация через «Госуслуги» поможет бороться с мошенничеством. Правоохранители смогут получать данные об администраторах в два клика, а не в течение 30 дней по запросу, рассказал изданию технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.
Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что правоохранительные органы сейчас без проблем получают информацию об администраторах доменов. Однако проект освободит компании от необходимости предоставлять данные по запросу и хранит их, считает эксперт.
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