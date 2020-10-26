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Альберт Хабибрахимов
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«Яндекс» впервые опубликовал статистику по выдаче данных пользователей властям: больше 15 тысяч запросов за полгода Материал редакции

До «Яндекса» из российских интернет-компаний число запросов раскрывал только «Хабр».

89 комментариев
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«Яндекс» впервые раскрыл статистику по запросам на передачу информации о своих пользователях, которые он получил от российских органов государственной власти.

За первое полугодие 2020 года «Яндекс» получил 15,3 тысячи запросов: по 12,9 тысячам обращений компания предоставила данные, а в 2,4 тысячах случаев — отказалась это делать.

По каким сервисам спецслужбы запрашивают информацию

  • Больше всего запросов на выдачу данных касаются «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Паспорта»: за полгода компания получила 8,8 тысяч обращений от госорганов, по 7,7 тысячам из них передала информацию.
  • «Паспорт» — это сервис для управления аккаунтом на «Яндексе», в нём хранятся все основные данные пользователя: имя и фамилия, номер телефона, сведения о привязанных банковских картах, история входов в аккаунт и другая информация.
  • «Очень часто запросы к тому или иному сервису сводятся к предоставлению данных из "Яндекс.Паспорта". Например, это может быть запрос о пользователе, который использовал один из сервисов "Яндекса" для мошенничества», — объяснил представитель «Яндекса» Илья Грабовский в разговоре с «Медузой».
  • В «Яндексе» отметили, что доступ к переписке пользователей компания предоставляет только по судебному решению, ограничивающему право человека на тайну переписки. «Без соответствующего решения суда такие сведения не могут быть выданы».
  • На втором месте по числу запросов — «Яндекс.Такси»: за полгода госорганы направили 5,2 тысячи обращений с просьбой предоставить данные из этого сервиса, компания передала информацию по 4,1 тысячам из них. Запросы касаются как информации о водителях, так и о передвижениях пассажиров.

Самое важное — и это касается любых наших сервисов — мы всегда выдаем минимально необходимые данные. Это всегда индивидуальный случай для каждого запроса. По «Яндекс.Такси» это может быть, например, номер автомобиля и данные водителя.

Илья Грабовский
глава пресс-службы «Яндекса»
  • По остальным сервисам, включая «Драйв» и «Еду», «Яндекс» получил 1,2 тысячи запросов.

Почему «Яндекс» должен выдавать сведения о пользователях и как часто будет раскрывать статистику по запросам

Почему компания решила начать выпускать отчёты о прозрачности (transparency report) именно сейчас, в «Яндексе» не уточнили. Грабовский пообещал, что «Яндекс» будет публиковать отчёты каждые полгода.

Выдавать сведения о пользователях российские компании должны по закону: правоохранительные органы в рамках оперативно-розыскной деятельности могут запросить информацию, а компания должна её предоставить — такие положения, например, есть в законах «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности». Запрашивать сведения могут в том числе:

  • ФСБ.
  • МВД.
  • Следственный комитет.
  • Прокуратура.
  • ФАС.
  • Федеральная таможенная служба.
  • Суды.

«Яндекс» обязан отвечать на все запросы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства. Если запрос приходит на бумаге, он должен быть оформлен на официальном бланке ведомства, содержать контакты и собственноручную подпись уполномоченного лица, а в ряде случаев ещё и должен быть заверен оригинальным оттиском печати.

Запрос в электронной форме считается обязательным для предоставления ответа только в том случае, если он заверен усиленной квалифицированной электронной подписью.

из отчёта «Яндекса» по запросам госорганов

Кто ещё раскрывает статистику запросов от госорганов

Transparency report регулярно публикуют в том числе Apple, Google, Twitter, Facebook и Microsoft. Среди крупных российских интернет-компаний «Яндекс» первым опубликовал подобный отчёт, отмечает «Медуза».

До «Яндекса» это делал только сайт для ИТ-специалистов «Хабр»: компания опубликовала свой отчёт в феврале 2020 года, он содержал статистику запросов госорганов с 2013 года. За 2013-2018 годы «Хабр» удовлетворил 30 запросов властей, два из которых обжаловал, а ещё девять отклонил. В 2019 году компания получила 14 запросов, в основном от МВД и Роскомнадзора.

#новость #яндекс #transperancyreport

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89 комментариев
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Yan Purvenes

36

@Яндекс почему не сделать в яндекс паспорте поле в котором пользователь мог бы видеть информацию, были ли такие запросы по его профилю? Плюс отписка на почту, об подобном запросе в компанию.

Ответить

lakoros

Yan
8

Ты спалился! 
От: техподдержка Яндекс почты.

Ответить

Red Boy

lakoros
2

Жди гостей! ;)

Ответить

Вадим Парамонов

Yan
2

Ну наверное это нарушает какое-то процессуальное правило о неразглашении орм.

Ответить

Денис Демидов

Вадим
0

Вряд ли, ни разу не сталкивался с запретом на это.

Ответить

Вадим Парамонов

Денис
1

Ну вероятно, если ты действительно в чем-то виновен, увидев оповещение, начнешь тереть следы, а это не на руку следствию. Это как перед задержанием преступника позвонить ему заранее и сообщить об этом.

Ответить

Денис Демидов

Вадим
2

Чисто логически, возможно вы правы, но чисто юридически, я с таким не сталкивался, чтобы интернет сервису было запрещено уведомлять своего пользователя о запросе данных, если нет уголовного дела, где действует тайна следствия.
Скорее всего, это белое пятно процессуального кодекса, а сервис и не пытается уточнять, есть ли уголовное дело.

Ответить

Aristarkh Z.

Денис
2

См. постановление Правительства РФ от 31.07.2014 N 743, пункт 6:
Организатор распространения информации при взаимодействии с уполномоченными органами обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам.

Ответить

Денис Демидов

Aristar…
1

За что люблю vc, помимо школоты, есть грамотные люди. Благодарю.
PS Просветите плиз, уголовное дело обязательно или нет?

Ответить

Vlad

Денис
1

Без уголовного дела запрос отклоняют

Ответить

Gutal1n

Вадим
0

Ну тогда можно всем писать, что запросов по вашему профилю не было! Я если были, то ничего не писать. Мировая практика так сказать, на случай если есть запрет

Ответить

Angel Vivaldi

Yan
0

сдается мне, что такие пользователи и без того прекрасно знают что их либо ищут либо информация требуется

Ответить

Yan Purvenes

Angel
1

Не знают.  В некоторых случаях пользователи могут незнать. Это плхо

Ответить

Angel Vivaldi

Yan
0

я вас уверяю, товарищъ майор настолько ленивое существо, что по простым людям даже шевелиться не будет, запросы приходят по реально проблемным пациентам, чаще всего это аферисты

Ответить

Sergey Mokeev

Angel
1

То есть, история с ВК нас ничему не научила?))

Ответить

Angel Vivaldi

Sergey
0

а что за история с ВК?

Ответить

Johny Black

Angel
7

Посадки за посты в вк, из-за которых платформа ввела фунционал закрытый аккаунт

Ответить

Alexandr

Johny
0

Если аккаунт закрыт, то он считается непубличным? То есть информация, размещаемая на стене, уже не является публично распространяемой?

Ответить

Sergey Mokeev

Alexandr
0

Нет! Нет! Нет! Во-первых, МНОГО случаев, когда заводились дела за удалённые фотографии. За удалённые когда-то! Во-вторых, любому судье будет плевать, какой там аккаунт - закрытый от не зарегистрированных или от поисковиков (есть и такая опция). Потому что для судьи решающим фактором будет сам факт публикации в социальной сети.

Ответить

Angel Vivaldi

Sergey
0

А есть пруф таких дел? вот прям ссылка на дело. А то я сколько раз слышал о таком, но чет никогда не видел факта.

Ответить

Михаил Иванович

Angel
1

Один из самых громких случаев: https://lenta.ru/news/2018/04/16/dvushechka/

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Ответить

Angel Vivaldi

Михаил
0

спасибо, сейчас почитаю, посмотрю

Ответить

Sergey Mokeev

Angel
0

Погуглите. У меня под рукой нет.

Ответить

Angel Vivaldi

Sergey
0

да вот гуглил, нахожу только статейки, вырезки какие-то, а вот реальных дел с приговорами нет

Ответить

Alexander

Angel
0

Да вообще не вопрос. Только сегодня читал про такое. 
https://varlamov.ru/4067211.html
Чувак переписывался с пранкером Вольновым. ВК сдал переписку. Хотели его за это посадить, но представился другой шанс

Ответить

Angel Vivaldi

Alexand…
0

Я чет не могу найти за что к нему пришли, есть где? Чет одни догадки какие-то. Ни кого не оправдываю, шакалье знатное, просто интересно за что его так жестко скрутили.

Ответить

Johny Black

Alexandr
0

Ну типа да, предполагается так. Но я думаю если точно знать кого запрашивать то вк все отдадут. К слову после этой истории народ здорово охладел к соц сети. Я то уж точно

Ответить

Sergey Mokeev

Johny
0

Там не только посадки. Был специальный почтовый ящик для запросов. Так вот, запросы сыпались со всей России и проверить их законность у ВК просто не было ресурсов. И были, разумеется, незаконные запросы от Васи Пупкина.

Ответить

Angel Vivaldi

Johny
–4

Давайте так. Я сразу скажу что я не согласен что за посты надо сажать, я за свободу слова. НО! Есть закон, правомерный он или нет, это другой разговор, он есть, с этим ни чего не поделать. Человек его нарушает, за что и происходит наказание. Не я это придумал, я считаю что не всегда обоснованно. Но так работает система законодательная.

Ответить

Денис Демидов

Angel
0

Но это бы хоть как-то сдержало тех, кто пытается получить такой доступ без явной служебной необходимости.

Ответить

Angel Vivaldi

Денис
0

Мне кажется что при таком объеме запрашиваемых данных без служебной необходимости не составляется заявка, с этой бы тонной дел разобраться.

Ответить

Денис Демидов

Angel
0

Это же не одно подразделение запрашивает, полагаю, сотрудников от которых идут обращения десятки тысяч.

Ответить

Angel Vivaldi

Денис
0

Как показывает лично моя практика это 2-3 человека в городе, разного уровня ведомств. Я хз как у них все работает, но судя по всему там какой-то конвеер, и дело для разных запросов передается и по итогу получается что запросы приходят от одних и тех же людей

Ответить

Денис Демидов

Angel
0

А городов у нас сколько? А сколько ведомств? 

Ответить

Angel Vivaldi

Денис
0

Я понимаю о чем вы. Я говорил о том что там реальных дел хватает, что бы еще и просто что-то проверять левое. Но я могу ошибаться, я говорю только за статистику которая собралась у меня

Ответить

Денис Демидов

Angel
0

Но ведь за левое и заплатить могут поболее чем зарплата. Я как-то с одним челом общался который работает детективом, он бывший мент, активно пользуется связями с работы, легко пробьет все ваши звонки, передвижения по городу и т.д.

Ответить

Angel Vivaldi

Денис
1

Тут я с вами согласен. но сдается мне что в компаниях типа яндекса без дела и офф запроса ни кто даже пальцем не шевельнет. есть вероятность что эти 2тыс запросов как раз из той области

Ответить

Alexandr Leibowitz

Yan
0

Потому что сведения о проводимых оперативно-розыскных мероприятиях в отношении какого-либо лица являются тайной, которую закон запрещает сообщать лицу, в отношении которого ведутся мероприятия.

Ответить

Yan Purvenes

Alexandr
0

Нууу. Спорное. Так как уже факт проверки должен быть известен

Ответить

Антон Аверкиев

Yan
0

Насколько я знаю, это запрещено законом.

Ответить

Antonio Fereiro

Yan
0

Почему бы просто не пользоваться Яндексом?) нет Яндекс паспорта - нет проблем

Ответить

Sergey Mokeev

16

И все такие побежали в Яндекс.Паспорт править инфу, а уже всё, а надо было раньше...

Ответить

Sergei Timofeyev

Sergey
0

Никогда не оставлял реальных данных. :)

Ответить

Ilya Sorokin

8

Думаю, там 99,9% запросов связаны с реальными преступлениями. 

Ответить

Alexey Sinelnikov

Ilya
5

Да нет, ты что!
ФСБ очень интересно о чем со своей тещей в почте переписывается Геннадий из Ижевска:)

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexey
0

Там всё печальнее на самом деле. Получение запросов означает, что официально проводят ОРД, а сколько неофициально - сказать трудно. При мне шерстяной котэ вытягивал данные на разных моих знакомых. Без всяких официальных запросов. Просто со своего ноутбука. 

Ответить

Sergey Mokeev

Ilya
0

Ну, конечно :). Именно поэтому Яндекс в отчёте ни слова не сказал про Коннект (почта для домена в прошлом). А ведь это - сервисы для бизнеса, как и подразумевалось изначально. Или по Коннекту из 15,3 тысяч запросов нет ни одного???

Ответить

Nikolay Werner

Sergey
0

Регистрируя корпоративный аккаунт пользователю при помощи коннекта ты создаёшь всё тот же аккаунт яндекса, только с почтой на своём домене. Предположу что запросы по таким паспортам и почтам просто попали в общую статистику.

Ответить

Sergey Mokeev

Nikolay
0

Я знаю как у них работает ПДД, сам пользуюсь. Вопрос к тому, что в Коннекте есть сотрудники, а у них своя почта. К тому же у меня может быть несколько ПДД. Понимаете, к чему я?

Ответить

Алексей Рубан

4

Сколько из них запросов сделали коррумпированные сотрудники которые продают свои услуги в темных интернетах?

Ответить

NNM ASSN

Алексей
10

Написано же:
15,3 тысячи

Ответить

Andrei Smirnovsky

3

"Мы все под колпаком у Мюллера"

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Ответить

Anderson Silva

2

А как узнать зарашивали ли мои данные?

Ответить

Вадим Парамонов

Anderson
2

Ну если рано утром в глазок видишь нотификейшен в виде людей в форме, значит скорее всего запрашивали))

Ответить

Парвиз Мадаминов

Anderson
1

А нах ты кому нужен?

Ответить

Pavel Romanov

Anderson
0

Такая возможность откроется только после чипирования.

Ответить

Игорь Балюк

Anderson
0

Если бы было бы за что, ты бы знал.

Ответить

Angel Vivaldi

1

Господи (: что в этом такого? Нам регулярно приходят запросы из прокуратуры с ПРОСЬБАМИ выдать записи пользователей и статистику звонков. Что уж таить то, уже даже связь налажена с отделом и бывает что просто так звонят и просят посмотреть абонента (((: и я вам могу сказать что 100% случаев из этой статистики это мошенники и аферисты, от маленьких до больших.

Ответить

Александр Прилипко

Angel
1

Конечно конечно, нам не о чем беспокоится, наша полиция нас бережет

Ответить

Angel Vivaldi

Александр
0

вы нашей полиции ни куда не уперлись (((: они адово ленивые, бывает приходит запрос проверки по номеру, а у нас этого номера даже нет, т.е. они вместо того что бы разбираться у кого он, просто широковещательный рассылают и ждут пока он найдется

Ответить

Александр Прилипко

Angel
2

вопрос не в том, кто ленивый, а кто нет.

1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

И в другом. Что любая информация из общедоступных серверах, рано или поздно может быть использована против вас.

Ответить

Angel Vivaldi

Александр
1

Каждый имеет, пока нет нарушения законодательства. Как только поступает запрос с фактом мошенничества, чаще всего заводится дело. На основании этого запросы и приходят. Что не так в этой схеме? Не нарушайте и не будут по вам запросы рассылать.

Ответить

Александр

Angel
0

Это не правоохранительным органам решать, нарушил я или нет, а суду. И уже по решению суда.

Ответить

Angel Vivaldi

Алексан…
0

Что бы решить виновны вы или нет, надо собрать доказательную базу, частью которой является в нашем случае телефонное мошенничество. Что не так? или им надо к вам придти и на слово поверить что вы ни чего не делали?

Ответить

Александр

Angel
0

Закон заключается в том. Что я должен прийти к к судье и сделать запрос, на основании заявления потерпевшего данный человек, подозревается в мошенничестве. ТАкие то свидетельства. Для установления факта и отправки дела в суд, прошу разрешить сделать запрос. А судья должен сказать.

а) Информации недостаточно, чтобы нарушать конституционные права, копайте дальше.
б) Информации собранной вами достаточно, чтобы я дал вам разрешение.

Ответить

Angel Vivaldi

Алексан…
0

Дак так и происходит, вы думаете иначе?

Ответить

Парвиз Мадаминов

Алексан…
0

После совершенного преступления? 
Тоесть жалуетесь что не пересекаются допустим взрывы или иные происшествия))) и в тоже время говорите что нельзя собирать информацию по конкретному человеку.  
Тогда как пресекать будущие теракты? Вот как блять? С телегой та же история. Хотя думаю что Дуров договорился сливать инфу втихоря.  Но не суть.  

Ответить

Александр

Парвиз
0

Вы меня еще потворщиком террористов назовите. 

А если по существу:

Ради укрепления нашей безопасности и сохранения стабильности Республика будет реорганизована в первую Галактическую Империю (с) 

Вы не цените своих свобод. Поэтому это ваше отношение. Я ценю свои свободы, поэтому у меня другое отношение. В чем вопрос, пойти к судьте и сказать, эти двое подозреваются к подготовке ТА. Выдайте разрешение. Нет доказательств? так в чем суть конституции.

Просто выдайте вашим защитникам кнопку и оденьте ошейник со взрывчаткой. Чтобы если, что они могли в мгновение ока "превентивно предотвратить преступление"

Ответить

Евгений Ш

Парвиз
0

Да, если втихоря, то это совсем печально. Тут хоть есть история всех запросов. Если он сделан незаконно, наверное, кто-то когда-то сможет отстоять свое право на тайну. И возможно это, хоть как-то не даёт скатиться процессу в самое дно.

Ответить

Sergey Mokeev

Angel
0

Так это же телефонное право в банальном виде.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Телефонное_право

Ответить

Angel Vivaldi

Sergey
0

Ну как есть. Я с этим тоже не согласен, но как показывает практика именно наша, левых запросов нет. Все 100% запросов которые поступают к нам реально имеют под собой факты нарушения закона. И тут я на все 100% готов сотрудничать с не очень приятной мне правовой системой, зато я могу спать спокойней зная что менее защищенные слои населения(наши с вами родители) поднимая трубку телефона имеют куда меньшую вероятность нарваться на тех кто готов их обчистить.

Ответить

Andrey Petrosyan

Angel
0

Одно только не пойму. Если касперский уже знает что тлф принадлежит мошеннику и прямо пишет мне призвонке, а мошенник сб сбера (вот час назад звонил - перевод 4к Зуеву), то почему он звонит?. Что мешает лояльному касперу удалять такие номера из пространства?

Ответить

Angel Vivaldi

Andrey
0

Телефонные номера гуляют по пулу туда сюда. он сегодня у мошенника, а завтра у честной бабушки.

Ответить

Anton Reut

1

"До «Яндекса» из российских интернет-компаний число запросов раскрывал только «Хабр»." - ложь. Например Пикабу регулярно пишут сколько запросов от МВД было удовлетворено, а сколько отклонено.

Ответить

Александр Прилипко

Anton
0

пикабу не интернет компания, он как двач 

Ответить

Anton Reut

Александр
1

То есть сайт с посещаемостью в 5 млн уников в сутки это "так себе"?

Ответить

Александр Прилипко

Anton
1

без обид. Но общественный туалет это не интернет компания, тот же реддит не интернет компания

Ответить

Anton Reut

Александр
0

Общественный туалет это как раз твой Двач, на Пикабу норм модерация и вполне приличный контент.

Ответить

Александр

Anton
0

ладно я борщанул со сравнением с общественным туалетом, Но в остальном это моё imho

Ответить

Anton Reut

Александр
0

А Реддит с его порно контентом тут вообще не к месту.

Ответить

Angel Vivaldi

Anton
0

а вот порноконтент реддита попрошу не трогать (:

Ответить

Сергей Подливчук

1

Было бы интересно посмотреть на темы запросов, особенно интересен процент запросов по политоте. А то что там число отказов 20% не говорит ни о чем.

Ответить

Александр Прилипко

Сергей
0

в целом хорошая мысль. Обнародовать хотя бы не людей, а какое именно преступление пытались предотвратить обнародовав переписку. 

Ответить

Александр Прилипко

1

"Самое важное — и это касается любых наших сервисов — мы всегда выдаем минимально необходимые данные."

Мы не стараемся

Ответить

Andrey Kazatsky

0

И снова - здравствуйте!

Ответить

Юрий Глотов

0

Такси понимаю, Почту понимаю (хотя речь-то не про чтение писем явно, тут только через суд можно), но Еда?

Ответить

Игорь Маркелов

Юрий
0

Мб. адрес (не обязательно домашний, а вообще точка принятия заказа). Ну и по курьеру могут быть вопросы.

Ответить

boj Ko

0

Кто что слышал про Инициативу "Я-Нити" ? 
Пора валить ..... 

Ответить

Пётр Радищев

0

ну как бы тот же фб, эпл, гугл и другие крупные рыбы раскрывают ровно столько же информации, если посмотреть на статистику, процент удовлетворения запроса тоже +- близок к цифрам выше

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