«Яндекс» впервые опубликовал статистику по выдаче данных пользователей властям: больше 15 тысяч запросов за полгода Материал редакции
До «Яндекса» из российских интернет-компаний число запросов раскрывал только «Хабр».
«Яндекс» впервые раскрыл статистику по запросам на передачу информации о своих пользователях, которые он получил от российских органов государственной власти.
По каким сервисам спецслужбы запрашивают информацию
- Больше всего запросов на выдачу данных касаются «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Паспорта»: за полгода компания получила 8,8 тысяч обращений от госорганов, по 7,7 тысячам из них передала информацию.
- «Паспорт» — это сервис для управления аккаунтом на «Яндексе», в нём хранятся все основные данные пользователя: имя и фамилия, номер телефона, сведения о привязанных банковских картах, история входов в аккаунт и другая информация.
- «Очень часто запросы к тому или иному сервису сводятся к предоставлению данных из "Яндекс.Паспорта". Например, это может быть запрос о пользователе, который использовал один из сервисов "Яндекса" для мошенничества», — объяснил представитель «Яндекса» Илья Грабовский в разговоре с «Медузой».
- В «Яндексе» отметили, что доступ к переписке пользователей компания предоставляет только по судебному решению, ограничивающему право человека на тайну переписки. «Без соответствующего решения суда такие сведения не могут быть выданы».
- На втором месте по числу запросов — «Яндекс.Такси»: за полгода госорганы направили 5,2 тысячи обращений с просьбой предоставить данные из этого сервиса, компания передала информацию по 4,1 тысячам из них. Запросы касаются как информации о водителях, так и о передвижениях пассажиров.
- По остальным сервисам, включая «Драйв» и «Еду», «Яндекс» получил 1,2 тысячи запросов.
Почему «Яндекс» должен выдавать сведения о пользователях и как часто будет раскрывать статистику по запросам
Почему компания решила начать выпускать отчёты о прозрачности (transparency report) именно сейчас, в «Яндексе» не уточнили. Грабовский пообещал, что «Яндекс» будет публиковать отчёты каждые полгода.
Выдавать сведения о пользователях российские компании должны по закону: правоохранительные органы в рамках оперативно-розыскной деятельности могут запросить информацию, а компания должна её предоставить — такие положения, например, есть в законах «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности». Запрашивать сведения могут в том числе:
- ФСБ.
- МВД.
- Следственный комитет.
- Прокуратура.
- ФАС.
- Федеральная таможенная служба.
- Суды.
Кто ещё раскрывает статистику запросов от госорганов
Transparency report регулярно публикуют в том числе Apple, Google, Twitter, Facebook и Microsoft. Среди крупных российских интернет-компаний «Яндекс» первым опубликовал подобный отчёт, отмечает «Медуза».
До «Яндекса» это делал только сайт для ИТ-специалистов «Хабр»: компания опубликовала свой отчёт в феврале 2020 года, он содержал статистику запросов госорганов с 2013 года. За 2013-2018 годы «Хабр» удовлетворил 30 запросов властей, два из которых обжаловал, а ещё девять отклонил. В 2019 году компания получила 14 запросов, в основном от МВД и Роскомнадзора.
@Яндекс почему не сделать в яндекс паспорте поле в котором пользователь мог бы видеть информацию, были ли такие запросы по его профилю? Плюс отписка на почту, об подобном запросе в компанию.
Ну наверное это нарушает какое-то процессуальное правило о неразглашении орм.
Вряд ли, ни разу не сталкивался с запретом на это.
Ну вероятно, если ты действительно в чем-то виновен, увидев оповещение, начнешь тереть следы, а это не на руку следствию. Это как перед задержанием преступника позвонить ему заранее и сообщить об этом.
Чисто логически, возможно вы правы, но чисто юридически, я с таким не сталкивался, чтобы интернет сервису было запрещено уведомлять своего пользователя о запросе данных, если нет уголовного дела, где действует тайна следствия.
Скорее всего, это белое пятно процессуального кодекса, а сервис и не пытается уточнять, есть ли уголовное дело.
См. постановление Правительства РФ от 31.07.2014 N 743, пункт 6:
Организатор распространения информации при взаимодействии с уполномоченными органами обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам.
За что люблю vc, помимо школоты, есть грамотные люди. Благодарю.
PS Просветите плиз, уголовное дело обязательно или нет?
сдается мне, что такие пользователи и без того прекрасно знают что их либо ищут либо информация требуется
Не знают. В некоторых случаях пользователи могут незнать. Это плхо
я вас уверяю, товарищъ майор настолько ленивое существо, что по простым людям даже шевелиться не будет, запросы приходят по реально проблемным пациентам, чаще всего это аферисты
То есть, история с ВК нас ничему не научила?))
а что за история с ВК?
Посадки за посты в вк, из-за которых платформа ввела фунционал закрытый аккаунт
Нет! Нет! Нет! Во-первых, МНОГО случаев, когда заводились дела за удалённые фотографии. За удалённые когда-то! Во-вторых, любому судье будет плевать, какой там аккаунт - закрытый от не зарегистрированных или от поисковиков (есть и такая опция). Потому что для судьи решающим фактором будет сам факт публикации в социальной сети.
А есть пруф таких дел? вот прям ссылка на дело. А то я сколько раз слышал о таком, но чет никогда не видел факта.
Погуглите. У меня под рукой нет.
да вот гуглил, нахожу только статейки, вырезки какие-то, а вот реальных дел с приговорами нет
Да вообще не вопрос. Только сегодня читал про такое.
https://varlamov.ru/4067211.html
Чувак переписывался с пранкером Вольновым. ВК сдал переписку. Хотели его за это посадить, но представился другой шанс
Я чет не могу найти за что к нему пришли, есть где? Чет одни догадки какие-то. Ни кого не оправдываю, шакалье знатное, просто интересно за что его так жестко скрутили.
Ну типа да, предполагается так. Но я думаю если точно знать кого запрашивать то вк все отдадут. К слову после этой истории народ здорово охладел к соц сети. Я то уж точно
Там не только посадки. Был специальный почтовый ящик для запросов. Так вот, запросы сыпались со всей России и проверить их законность у ВК просто не было ресурсов. И были, разумеется, незаконные запросы от Васи Пупкина.
Давайте так. Я сразу скажу что я не согласен что за посты надо сажать, я за свободу слова. НО! Есть закон, правомерный он или нет, это другой разговор, он есть, с этим ни чего не поделать. Человек его нарушает, за что и происходит наказание. Не я это придумал, я считаю что не всегда обоснованно. Но так работает система законодательная.
Но это бы хоть как-то сдержало тех, кто пытается получить такой доступ без явной служебной необходимости.
Мне кажется что при таком объеме запрашиваемых данных без служебной необходимости не составляется заявка, с этой бы тонной дел разобраться.
Это же не одно подразделение запрашивает, полагаю, сотрудников от которых идут обращения десятки тысяч.
Как показывает лично моя практика это 2-3 человека в городе, разного уровня ведомств. Я хз как у них все работает, но судя по всему там какой-то конвеер, и дело для разных запросов передается и по итогу получается что запросы приходят от одних и тех же людей
А городов у нас сколько? А сколько ведомств?
Я понимаю о чем вы. Я говорил о том что там реальных дел хватает, что бы еще и просто что-то проверять левое. Но я могу ошибаться, я говорю только за статистику которая собралась у меня
Но ведь за левое и заплатить могут поболее чем зарплата. Я как-то с одним челом общался который работает детективом, он бывший мент, активно пользуется связями с работы, легко пробьет все ваши звонки, передвижения по городу и т.д.
Тут я с вами согласен. но сдается мне что в компаниях типа яндекса без дела и офф запроса ни кто даже пальцем не шевельнет. есть вероятность что эти 2тыс запросов как раз из той области
Потому что сведения о проводимых оперативно-розыскных мероприятиях в отношении какого-либо лица являются тайной, которую закон запрещает сообщать лицу, в отношении которого ведутся мероприятия.
Почему бы просто не пользоваться Яндексом?) нет Яндекс паспорта - нет проблем
И все такие побежали в Яндекс.Паспорт править инфу, а уже всё, а надо было раньше...
Думаю, там 99,9% запросов связаны с реальными преступлениями.
Да нет, ты что!
ФСБ очень интересно о чем со своей тещей в почте переписывается Геннадий из Ижевска:)
Там всё печальнее на самом деле. Получение запросов означает, что официально проводят ОРД, а сколько неофициально - сказать трудно. При мне шерстяной котэ вытягивал данные на разных моих знакомых. Без всяких официальных запросов. Просто со своего ноутбука.
Ну, конечно :). Именно поэтому Яндекс в отчёте ни слова не сказал про Коннект (почта для домена в прошлом). А ведь это - сервисы для бизнеса, как и подразумевалось изначально. Или по Коннекту из 15,3 тысяч запросов нет ни одного???
Регистрируя корпоративный аккаунт пользователю при помощи коннекта ты создаёшь всё тот же аккаунт яндекса, только с почтой на своём домене. Предположу что запросы по таким паспортам и почтам просто попали в общую статистику.
Я знаю как у них работает ПДД, сам пользуюсь. Вопрос к тому, что в Коннекте есть сотрудники, а у них своя почта. К тому же у меня может быть несколько ПДД. Понимаете, к чему я?
Сколько из них запросов сделали коррумпированные сотрудники которые продают свои услуги в темных интернетах?
"Мы все под колпаком у Мюллера"
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А как узнать зарашивали ли мои данные?
Ну если рано утром в глазок видишь нотификейшен в виде людей в форме, значит скорее всего запрашивали))
Господи (: что в этом такого? Нам регулярно приходят запросы из прокуратуры с ПРОСЬБАМИ выдать записи пользователей и статистику звонков. Что уж таить то, уже даже связь налажена с отделом и бывает что просто так звонят и просят посмотреть абонента (((: и я вам могу сказать что 100% случаев из этой статистики это мошенники и аферисты, от маленьких до больших.
Конечно конечно, нам не о чем беспокоится, наша полиция нас бережет
вы нашей полиции ни куда не уперлись (((: они адово ленивые, бывает приходит запрос проверки по номеру, а у нас этого номера даже нет, т.е. они вместо того что бы разбираться у кого он, просто широковещательный рассылают и ждут пока он найдется
вопрос не в том, кто ленивый, а кто нет.
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
И в другом. Что любая информация из общедоступных серверах, рано или поздно может быть использована против вас.
Каждый имеет, пока нет нарушения законодательства. Как только поступает запрос с фактом мошенничества, чаще всего заводится дело. На основании этого запросы и приходят. Что не так в этой схеме? Не нарушайте и не будут по вам запросы рассылать.
Что бы решить виновны вы или нет, надо собрать доказательную базу, частью которой является в нашем случае телефонное мошенничество. Что не так? или им надо к вам придти и на слово поверить что вы ни чего не делали?
Закон заключается в том. Что я должен прийти к к судье и сделать запрос, на основании заявления потерпевшего данный человек, подозревается в мошенничестве. ТАкие то свидетельства. Для установления факта и отправки дела в суд, прошу разрешить сделать запрос. А судья должен сказать.
а) Информации недостаточно, чтобы нарушать конституционные права, копайте дальше.
б) Информации собранной вами достаточно, чтобы я дал вам разрешение.
После совершенного преступления?
Тоесть жалуетесь что не пересекаются допустим взрывы или иные происшествия))) и в тоже время говорите что нельзя собирать информацию по конкретному человеку.
Тогда как пресекать будущие теракты? Вот как блять? С телегой та же история. Хотя думаю что Дуров договорился сливать инфу втихоря. Но не суть.
Вы меня еще потворщиком террористов назовите.
А если по существу:
Ради укрепления нашей безопасности и сохранения стабильности Республика будет реорганизована в первую Галактическую Империю (с)
Вы не цените своих свобод. Поэтому это ваше отношение. Я ценю свои свободы, поэтому у меня другое отношение. В чем вопрос, пойти к судьте и сказать, эти двое подозреваются к подготовке ТА. Выдайте разрешение. Нет доказательств? так в чем суть конституции.
Просто выдайте вашим защитникам кнопку и оденьте ошейник со взрывчаткой. Чтобы если, что они могли в мгновение ока "превентивно предотвратить преступление"
Так это же телефонное право в банальном виде.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Телефонное_право
Ну как есть. Я с этим тоже не согласен, но как показывает практика именно наша, левых запросов нет. Все 100% запросов которые поступают к нам реально имеют под собой факты нарушения закона. И тут я на все 100% готов сотрудничать с не очень приятной мне правовой системой, зато я могу спать спокойней зная что менее защищенные слои населения(наши с вами родители) поднимая трубку телефона имеют куда меньшую вероятность нарваться на тех кто готов их обчистить.
Одно только не пойму. Если касперский уже знает что тлф принадлежит мошеннику и прямо пишет мне призвонке, а мошенник сб сбера (вот час назад звонил - перевод 4к Зуеву), то почему он звонит?. Что мешает лояльному касперу удалять такие номера из пространства?
Телефонные номера гуляют по пулу туда сюда. он сегодня у мошенника, а завтра у честной бабушки.
"До «Яндекса» из российских интернет-компаний число запросов раскрывал только «Хабр»." - ложь. Например Пикабу регулярно пишут сколько запросов от МВД было удовлетворено, а сколько отклонено.
пикабу не интернет компания, он как двач
То есть сайт с посещаемостью в 5 млн уников в сутки это "так себе"?
без обид. Но общественный туалет это не интернет компания, тот же реддит не интернет компания
Общественный туалет это как раз твой Двач, на Пикабу норм модерация и вполне приличный контент.
А Реддит с его порно контентом тут вообще не к месту.
Было бы интересно посмотреть на темы запросов, особенно интересен процент запросов по политоте. А то что там число отказов 20% не говорит ни о чем.
в целом хорошая мысль. Обнародовать хотя бы не людей, а какое именно преступление пытались предотвратить обнародовав переписку.
"Самое важное — и это касается любых наших сервисов — мы всегда выдаем минимально необходимые данные."
Мы не стараемся
Такси понимаю, Почту понимаю (хотя речь-то не про чтение писем явно, тут только через суд можно), но Еда?
Мб. адрес (не обязательно домашний, а вообще точка принятия заказа). Ну и по курьеру могут быть вопросы.
ну как бы тот же фб, эпл, гугл и другие крупные рыбы раскрывают ровно столько же информации, если посмотреть на статистику, процент удовлетворения запроса тоже +- близок к цифрам выше
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