«Яндекс» обязан отвечать на все запросы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства. Если запрос приходит на бумаге, он должен быть оформлен на официальном бланке ведомства, содержать контакты и собственноручную подпись уполномоченного лица, а в ряде случаев ещё и должен быть заверен оригинальным оттиском печати.



Запрос в электронной форме считается обязательным для предоставления ответа только в том случае, если он заверен усиленной квалифицированной электронной подписью.