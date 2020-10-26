TAdviser: совладельцы ИТ-дистрибьютора Merlion задержаны по делу об организации убийства Материал редакции
В октябре по той же статье задержали связанного с ними бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина.
Владельцы ИТ-дистрибьютора Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов задержаны по делу об организации убийства, пишет TAdviser. Информация о задержании также есть в картотеке Хорошевского районного суда, уточняет РБК.
Топ-менеджеры задержаны по ч.2 ст. 167 УК (уничтожение имущества) и ч.2 ст.105, подпункты «е» и «ж» (убийство, совершенное общеопасным способом и совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), указывает издание. В Следственном комитете и пресс-службе суда пока не ответили на запросы РБК.
По данным СПАРК и кипрского реестра юрлиц, Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и Олег Карчев владеют по 33,33% Merlion через кипрскую Merlion Group Limited, пишет издание.
21 октября 2020 года TAdviser писало, что в центральном офисе Merlion прошли обыски. Информацию об обысках подтверждал источник РБК, близкий к компании. В Merlion тогда отказались от комментариев, добавив, что компания работает в штатном режиме.
После этого TAdviser со ссылкой на три источника сообщило, что бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина задержали по делу об организации убийства. Пресс-секретарь Хорошевского суда подтвердила РБК арест Левина до 6 ноября. Адвокат топ-менеджера и в СК отказались от комментариев изданию.
Борис Левин — член совета директоров банка «Реалист», который через ООО «Бюрократ» принадлежит Алексею Абрамову, Владиславу Мангутову и Олегу Карчеву, указывало РБК.
В Merlion сообщали «Коммерсанту», что Левин занимался административными задачами в компании. «Иных задержаний среди сотрудников Merlion, в том числе среди руководства компании, не было», — добавили в компании.
Merlion — один из крупнейших российских дистрибьюторов на ИТ-рынке, рынках бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели, говорится на сайте компании.
Похоже и Мерлион скоро уйдёт в «правильные» руки.
Это к тому, что дело сфабрикованно или к тому, что все же реально виноваты, но кто-то хочет отжать бизнес?
Если такие вещи предаются огласке, то бизнес или его часть точно отожмут, вне зависимости от наличия вины.
Я к тому, что в первом случае это "караул, беспредел", во втором случае это "да и х с ними" )
Во втором случае тоже ничего хорошего. Избирательное правосудие в действии: фактура есть на многих, но дела заводят на некоторых - и по причинам, далеким от желания наказать преступника.
Кто-то убивает за оскорбление или несколько килограмм алюминия. Почему кто-то не может заказать убийство, когда речь идет о сотнях миллионов или ярдах?
Ну в первом случае это недостаток мозгов банально. Люди не могут вменяемо оценить последствия. Ну а люди, которые владеют огромными деньгами, все же в большинстве своем более умны. Все же не 90-е уже, есть риски, что реально посадят и останешься ты без денег. Да и зачем нынче убивать, если есть другие способы?)
Более умны - да. Но иногда это превращается в ощущение "я умнее других". Тем более когда есть возможности договориться и замять дело. А сейчас шерстят многие замятые дела, так как те люди кто брал деньги и обеспечивал "нерасследование" уже давно без погон.
Хе, я в Выборге живу, если читал последние новости (которые на всю страну гремели), меня этим всем вообще не удивить). Тут по факту все только начинается, сейчас очень много чего всплывет из 90-х.. а может и нет, ибо уже начали "зачищать".
Ну а люди, которые владеют огромными деньгами, все же в большинстве своем более умны
АХАХАХА
Ну по факту это так, просто многие из них умны "по своему". То есть кажется что очевидные вещи они недопирают и часто не знают, но что касается вопросов зарабатывания денег - в этом часто умнее. Хоть иногда и просирают большие суммы на очевидно убыточные дела.
Они могут похвастаться по большей части деловыми качествами и переговорными позициями, а не умом. Ум как раз среднестатистический, тем более что не он определяет способность человека к накоплению капитала и зарабатыванию денег.
Сейчас сначала сломают одного и у них появится свидетель и показания, а дальше дело Техники. Крайний будет найден...скорее всего все закончится печально.
Коллеги, ЕМНИП, Ситилинк — розничная дочка Мерлиона.
Могли бы те, кто лучше меня осведомлён о связи между ними, прокомментировать ситуацию с точки зрения возможного будущего Ситилинка?
Ситилинк дочка, дочку если что проще переписать на другого. А вот про Мерилин очень интересно, что будет, мы там много товара берём, но бесит, что часто цена выше, чем в Мерлионе стала.
Планировали убийственные скидки. Тов.майор просто неправильно понял. Впрочем ему и не нужно, сын ген.прокурора давно хотел бизнэсс. Будет прекрасный подарок на д.р. А уж как хорошо будут смотреться новенькие погоны на тов.подполковнике
Идет передел собственности межу пацанами старика кабаева, берут самые жирные варианты, тех кого не посадят, убьют.
только хотел на вакансию откликнуться, и на тебе
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