В октябре по той же статье задержали связанного с ними бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина.

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Владельцы ИТ-дистрибьютора Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов задержаны по делу об организации убийства, пишет TAdviser. Информация о задержании также есть в картотеке Хорошевского районного суда, уточняет РБК.

Топ-менеджеры задержаны по ч.2 ст. 167 УК (уничтожение имущества) и ч.2 ст.105, подпункты «е» и «ж» (убийство, совершенное общеопасным способом и совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), указывает издание. В Следственном комитете и пресс-службе суда пока не ответили на запросы РБК.

По данным СПАРК и кипрского реестра юрлиц, Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и Олег Карчев владеют по 33,33% Merlion через кипрскую Merlion Group Limited, пишет издание.

21 октября 2020 года TAdviser писало, что в центральном офисе Merlion прошли обыски. Информацию об обысках подтверждал источник РБК, близкий к компании. В Merlion тогда отказались от комментариев, добавив, что компания работает в штатном режиме.

После этого TAdviser со ссылкой на три источника сообщило, что бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина задержали по делу об организации убийства. Пресс-секретарь Хорошевского суда подтвердила РБК арест Левина до 6 ноября. Адвокат топ-менеджера и в СК отказались от комментариев изданию.

Борис Левин — член совета директоров банка «Реалист», который через ООО «Бюрократ» принадлежит Алексею Абрамову, Владиславу Мангутову и Олегу Карчеву, указывало РБК.

В Merlion сообщали «Коммерсанту», что Левин занимался административными задачами в компании. «Иных задержаний среди сотрудников Merlion, в том числе среди руководства компании, не было», — добавили в компании.