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TAdviser: совладельцы ИТ-дистрибьютора Merlion задержаны по делу об организации убийства Материал редакции

В октябре по той же статье задержали связанного с ними бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина.

24 комментария
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Владельцы ИТ-дистрибьютора Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов задержаны по делу об организации убийства, пишет TAdviser. Информация о задержании также есть в картотеке Хорошевского районного суда, уточняет РБК.

Топ-менеджеры задержаны по ч.2 ст. 167 УК (уничтожение имущества) и ч.2 ст.105, подпункты «е» и «ж» (убийство, совершенное общеопасным способом и совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), указывает издание. В Следственном комитете и пресс-службе суда пока не ответили на запросы РБК.

По данным СПАРК и кипрского реестра юрлиц, Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и Олег Карчев владеют по 33,33% Merlion через кипрскую Merlion Group Limited, пишет издание.

21 октября 2020 года TAdviser писало, что в центральном офисе Merlion прошли обыски. Информацию об обысках подтверждал источник РБК, близкий к компании. В Merlion тогда отказались от комментариев, добавив, что компания работает в штатном режиме.

После этого TAdviser со ссылкой на три источника сообщило, что бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина задержали по делу об организации убийства. Пресс-секретарь Хорошевского суда подтвердила РБК арест Левина до 6 ноября. Адвокат топ-менеджера и в СК отказались от комментариев изданию.

Борис Левин — член совета директоров банка «Реалист», который через ООО «Бюрократ» принадлежит Алексею Абрамову, Владиславу Мангутову и Олегу Карчеву, указывало РБК.

В Merlion сообщали «Коммерсанту», что Левин занимался административными задачами в компании. «Иных задержаний среди сотрудников Merlion, в том числе среди руководства компании, не было», — добавили в компании.

Merlion — один из крупнейших российских дистрибьюторов на ИТ-рынке, рынках бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели, говорится на сайте компании.

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Татьяна Боброва
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24 комментария
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Анатолий Булатов

9

Похоже и Мерлион скоро уйдёт в «правильные» руки.

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Ilya Sorokin

Анатолий
0

Это к тому, что дело сфабрикованно или к тому, что все же реально виноваты, но кто-то хочет отжать бизнес?

Ответить

Анатолий Булатов

Ilya
2

Если такие вещи предаются огласке, то бизнес или его часть точно отожмут, вне зависимости от наличия вины.

Ответить

Ilya Sorokin

Анатолий
0

Я к тому, что в первом случае это "караул, беспредел", во втором случае это "да и х с ними" )

Ответить

Кирилл Вечкасов

Ilya
0

В двух случай второй пункт

Ответить

Анатолий Булатов

Ilya
0

Во втором случае тоже ничего хорошего. Избирательное правосудие в действии: фактура есть на многих, но дела заводят на некоторых - и по причинам, далеким от желания наказать преступника.

Ответить

Ренат Смольный

2

Кто-то убивает за оскорбление или несколько килограмм алюминия. Почему кто-то не может заказать убийство, когда речь идет о сотнях миллионов или ярдах?

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Ilya Sorokin

Ренат
0

Ну в первом случае это недостаток мозгов банально. Люди не могут вменяемо оценить последствия. Ну а люди, которые владеют огромными деньгами, все же в большинстве своем более умны. Все же не 90-е уже, есть риски, что реально посадят и останешься ты без денег. Да и зачем нынче убивать, если есть другие способы?)

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Ренат Смольный

Ilya
0

Более умны - да. Но иногда это превращается в ощущение "я умнее других". Тем более когда есть возможности договориться и замять дело. А сейчас шерстят многие замятые дела, так как те люди кто брал деньги и обеспечивал "нерасследование" уже давно без погон.

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Ilya Sorokin

Ренат
1

Хе, я в Выборге живу, если читал последние новости (которые на всю страну гремели), меня этим всем вообще не удивить). Тут по факту все только начинается, сейчас очень много чего всплывет из 90-х.. а может и нет, ибо уже начали "зачищать".

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Джон Крайтон

Ilya
0

Ну а люди, которые владеют огромными деньгами, все же в большинстве своем более умны

АХАХАХА

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Ренат Смольный

Джон
0

Ну по факту это так, просто многие из них умны "по своему". То есть кажется что очевидные вещи они недопирают и часто не знают, но что касается вопросов зарабатывания денег - в этом часто умнее. Хоть иногда и просирают большие суммы на очевидно убыточные дела.

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Джон Крайтон

Ренат
0

Они могут похвастаться по большей части деловыми качествами и переговорными позициями, а не умом. Ум как раз среднестатистический, тем более что не он определяет способность человека к накоплению капитала и зарабатыванию денег.

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Дмитрий Корнеев

1

Сейчас сначала сломают одного и у них появится свидетель и показания, а дальше дело Техники. Крайний будет найден...скорее всего все закончится печально.

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Dear Moscow,

0

Коллеги, ЕМНИП, Ситилинк — розничная дочка Мерлиона.

Могли бы те, кто лучше меня осведомлён о связи между ними, прокомментировать ситуацию с точки зрения возможного будущего Ситилинка?

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Елена Колесникова

Dear
0

Ситилинк дочка, дочку если что проще переписать на другого. А вот про Мерилин очень интересно, что будет, мы там много товара берём, но бесит, что часто цена выше, чем в Мерлионе стала.

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Джон Крайтон

Елена
1

В Мерлионе цена стала выше, чем в Мерлионе?

Ответить

Timofey Dyrin

Dear
0

Будущее вполне возможно

Ответить

Ilnur Seebaev

0

😳

Ответить

Andry Gribkov

0

Планировали убийственные скидки. Тов.майор просто неправильно понял. Впрочем ему и не нужно, сын ген.прокурора давно хотел бизнэсс. Будет прекрасный подарок на д.р. А уж как хорошо будут смотреться новенькие погоны на тов.подполковнике

Ответить

Георгий Беглорян

0

Идет передел собственности межу пацанами старика кабаева, берут самые жирные варианты, тех кого не посадят, убьют. 

Ответить

Павел Бокарёв

0

только хотел на вакансию откликнуться, и на тебе

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N N

Павел
0

А мог и бы свидетелем потом проходить

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Anderson Silva

0

А кого убили-то?

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