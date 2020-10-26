Сейчас самостоятельное удаление материалов может рассматриваться как признание существования нелегального контента на платформе и повлечь наказание.

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Ассоциация EDiMA (входят Google, Facebook, Twitter, Airbnb, TikTok и другие) обратилась к властям Евросоюза с просьбой изменить законодательство, регулирующее удаление нелегального контента в интернете.

Организация призывает обеспечить компаниям правовую защиту, которая позволит «предпринимать активные действия» по удалению незаконного контента без рисков понести ответственность за это.

Текущие правила ЕС защищают платформы от ответственности за публикации, если только компании не знают о незаконном контенте — например, удаляют его после жалобы пользователя, уточняет Bloomberg. Компании опасаются, что добровольное удаление контента с помощью алгоритмов может рассматриваться ЕС как осведомлённость о незаконных материалах на сайтах и повлечь санкции.

В ассоциации привели в пример принцип «доброго самаритянина», который действует в США: он стимулирует участников рынка самостоятельно бороться с нелегальным или вредоносным контентом без риска понести ответственность. Однако в ЕС следует разработать механизм, который защищал бы свободу слова и другие ценности, отметили в EDiMA.

Подход к защите свободы слова в ЕС отличается от того, что существует в США. Поэтому и наш подход должен соответствующим образом отличаться, чтобы базироваться на европейских ценностях и законах. Нужно установить четкие границы юридической защиты компаний, чтобы защитить свободу слова и избежать чрезмерных действий со стороны компаний. Сиада Эль-Рамли гендиректор EDiMA

По данным Bloomberg, ЕС пока не планирует полностью снимать ответственность с интернет-компаний, которые самостоятельно борются с нелегальным контентом. Также власти могут обязать компании ввести систему предупреждений пользователей и регулярно публиковать отчёты о борьбе с информацией.