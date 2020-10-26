Google, Facebook, Twitter и другие попросили ЕС защитить их от юридических обязательств за удаление незаконного контента Материал редакции
Сейчас самостоятельное удаление материалов может рассматриваться как признание существования нелегального контента на платформе и повлечь наказание.
Ассоциация EDiMA (входят Google, Facebook, Twitter, Airbnb, TikTok и другие) обратилась к властям Евросоюза с просьбой изменить законодательство, регулирующее удаление нелегального контента в интернете.
Организация призывает обеспечить компаниям правовую защиту, которая позволит «предпринимать активные действия» по удалению незаконного контента без рисков понести ответственность за это.
Текущие правила ЕС защищают платформы от ответственности за публикации, если только компании не знают о незаконном контенте — например, удаляют его после жалобы пользователя, уточняет Bloomberg. Компании опасаются, что добровольное удаление контента с помощью алгоритмов может рассматриваться ЕС как осведомлённость о незаконных материалах на сайтах и повлечь санкции.
В ассоциации привели в пример принцип «доброго самаритянина», который действует в США: он стимулирует участников рынка самостоятельно бороться с нелегальным или вредоносным контентом без риска понести ответственность. Однако в ЕС следует разработать механизм, который защищал бы свободу слова и другие ценности, отметили в EDiMA.
По данным Bloomberg, ЕС пока не планирует полностью снимать ответственность с интернет-компаний, которые самостоятельно борются с нелегальным контентом. Также власти могут обязать компании ввести систему предупреждений пользователей и регулярно публиковать отчёты о борьбе с информацией.
Представитель ЕС отказался от комментариев.
Ну можно будуем удалять кого захотим((( Ну позязя((( Это против терористов, для общественной безопасности честно честно)))
А я попрошу уважаемую комиссию ЕС наоборот выебать охуевшие корпорации, за существование Шедоу-бана как минимум
Учитывая недавний скандал со стримером Melstroy который до избиения девушки месяцами вел секс стримы и открыто рекламировал онлайн казино, меры по блокировке запрещённого контента должны быть гораздо строже и интенсивнее.
Ну а что такого в секс-стримах и рекламе казино? Как будто этого больше нигде в интернете нет и не будет, если YouTube решит блокировать.
Нет же сайтов для взрослых, где нужно всего лишь прожать кнопку "Да, мне 18+"
Блоги компаний
Показать еще