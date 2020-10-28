«Первое коллекторское бюро» выплатит банку 2,5 млрд рублей, после чего компания откажется от гражданского иска к Калви.

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«Восточный» откажется от иска на 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви. Принадлежащее фонду «Первое коллекторское бюро» выплатит банку компенсацию в том же размере, сообщил «Восточный».

«Банк "Восточный" и "Первое коллекторское бюро" достигли соглашения, в результате которого банк получит 2,545 млрд рублей. После получения денежных средств банк планирует отказаться от гражданского иска в связи с урегулированием требований банка», — говорится в сообщении банка.

Само по себе соглашение формально не означает прекращение уголовного дела, сказал РБК адвокат Калви Тимофей Гриднев. «Но данные обстоятельства свидетельствуют о вторжении следственных органов в гражданско-правовые отношения, которые способны быть урегулированы между сторонами на основе переговоров и соглашений, а не путем арестов и привлечения бизнесменов к надуманной уголовной ответственности», — заявил он.

В феврале 2019 года «Восточный» обвинил основателя фонда Майкла Калви и его партнеров в мошенничестве на 2,5 млрд рублей — их задержали. Следствие заявило, что Калви похитил деньги у «Восточного», переуступив акции «Первого коллекторского бюро», которое было должно банку.

«В рамках данного уголовного дела банк "Восточный" как потерпевшая сторона рассчитывает на возмещение ущерба, причиненного банку», — заявил в феврале представитель компании.

Основатель Baring Vostok назвали обвинения ложным доносом и связал дело с корпоративным конфликтом между инвестфирмой и структурой «Финвижн» Артема Аветисяна — главы банка. После возбуждения уголовного дела «Финвижн» добилась исполнения опциона на 9,9% акций «Восточного», а его структура стала контролирующим акционером банка.