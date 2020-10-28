Конкурс по машинному обучению
С призовым фондом в 100 млн рублей
Условия
Право
Рая Хачатрян
890

«Восточный» сообщил о договоренности по возмещению ущерба по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви Материал редакции

«Первое коллекторское бюро» выплатит банку 2,5 млрд рублей, после чего компания откажется от гражданского иска к Калви.

1 комментарий
В закладки

«Восточный» откажется от иска на 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви. Принадлежащее фонду «Первое коллекторское бюро» выплатит банку компенсацию в том же размере, сообщил «Восточный».

«Банк "Восточный" и "Первое коллекторское бюро" достигли соглашения, в результате которого банк получит 2,545 млрд рублей. После получения денежных средств банк планирует отказаться от гражданского иска в связи с урегулированием требований банка», — говорится в сообщении банка.

Само по себе соглашение формально не означает прекращение уголовного дела, сказал РБК адвокат Калви Тимофей Гриднев. «Но данные обстоятельства свидетельствуют о вторжении следственных органов в гражданско-правовые отношения, которые способны быть урегулированы между сторонами на основе переговоров и соглашений, а не путем арестов и привлечения бизнесменов к надуманной уголовной ответственности», — заявил он.

В феврале 2019 года «Восточный» обвинил основателя фонда Майкла Калви и его партнеров в мошенничестве на 2,5 млрд рублей — их задержали. Следствие заявило, что Калви похитил деньги у «Восточного», переуступив акции «Первого коллекторского бюро», которое было должно банку.

«В рамках данного уголовного дела банк "Восточный" как потерпевшая сторона рассчитывает на возмещение ущерба, причиненного банку», — заявил в феврале представитель компании.

Основатель Baring Vostok назвали обвинения ложным доносом и связал дело с корпоративным конфликтом между инвестфирмой и структурой «Финвижн» Артема Аветисяна — главы банка. После возбуждения уголовного дела «Финвижн» добилась исполнения опциона на 9,9% акций «Восточного», а его структура стала контролирующим акционером банка.

«Baring Vostok инвестировал в "Восточный" сотни миллионов долларов, чтобы он встал в один ряд с такими успешными проектами фонда, как "Тинькофф" и Kaspi.kz, однако у неправомерно захватившего контроль в банке "Финвижн" и нового менеджмента, очевидно, другие планы», — говорили в фонде.

Вкратце: за что задержали основателя инвестфонда…
Фонд инвестировал в «Яндекс», «1С», «Вкусвилл», Skyeng, «Тинькофф банк», ivi и другие компании…
vc.ru

#новость #baringvostok #восточный #делокалви

Рая Хачатрян
+3493
2
7
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u0435\u043b\u043e\u043a\u0430\u043b\u0432\u0438","\u0432\u043e\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u044b\u0439","baringvostok"], "comments": 1, "likes": 7, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 171204, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 28 Oct 2020 10:17:31 +0300", "is_special": false }
Платный трафик для eсommerce
Оптимизация трафика и сквозная аналитика для eсommerce-проектов
Перейти
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Антон Гранд

0

Инвестируешь в российский бизнес - будь готов посидеть. Ужас;( я, конечно, слышал, что могут фаундеров пытаться посадить, угрожать, но инвестора.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Group-IB
Подписан
Отписаться
Карты, деньги, два столбца: как Group-IB будет бороться с финансовыми преступлениями
Мошенничества, недобросовестные заемщики, хищения, корпоративные споры и коррупционные схемы, вывод и отмывание денежны…
0
Банк «Открытие»
Подписан
Отписаться
Разработчики из 32 городов России приняли участие в онлайн-хакатоне от банка «Открытие»
За 40 часов 37 команд разработали и презентовали свои проекты по трем трекам: «Чат-бот для быстрого поиска ответов на в…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Как защитить конфиденциальную информацию организации от несанкционированного доступа?
Рассмотрим возможности использования динамического маскирования данных (DDM) SQL Server, позволяющего ограничить доступ…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Dennis Gerasimov
за день
Мы думали, что достигли дна. Но снизу постучал чижик
X5 Retail Group объявила о запуске сети «жёстких дискаунтеров» «Чижик»
Anastasia Light
за неделю
Никто не пришел на фан-встречу
Аккаунт «умной» колонки «Капсула» от Mail.ru Group в Twitter объявил конкурс мемов — за неделю никто не отозвался

Комментарии

Герман Воронов

Бета-тестеры Starlink от SpaceX…

RDV Автоматизация

Кейс: Как в 5 раз увеличить…

Никита Поночевный

«Авито Доставка»: пользователь…

max smirnoff

Россельхозбанк: после…

Michael Smith

Круги на чехлах и…

Балкон.ру

«Мегафон» купит 33,8…

Анна Рыбкина

Сквозная аналитика дружбы…

Никита Поночевный

«Авито Доставка»: пользователь…

Никита Поночевный

«Авито Доставка»: пользователь…

Виталий

Россельхозбанк: после…

Никита Поночевный

«Авито Доставка»: пользователь…

Сергей Милосердов

TikTok стал партнёром сервиса…

Ilya Sorokin

Круги на чехлах и…

Игорь Буксеев

Сквозная аналитика дружбы…

Anton Reut

Запись в подсайте Дизайн

Макс Мухарёв

Три образовательных сервиса…

Ludmila Ignatieva

QR-коды в малом бизнесе: кому…

Андрей Николаев

Продолжение истории с…

Paul Zheleznyak

X5 Retail Group объявила о…

Нулевой

3 факта перед IPO Atea…
null