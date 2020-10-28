Структура Baring Vostok и «Финвижн» Артема Аветисяна откажутся от исков друг к другу Материал редакции
Они подписали мировое соглашение по корпоративному спору.
Акционеры банка «Восточный» — структура фонда Baring Vostok Evison и компания Артема Аветисян «Финвижн» — подписали мировое соглашение по корпоративному спору, сообщили в Baring Vostok. Они откажутся от всех исков в российских, зарубежных и третейских судах, процесс может занять около двух месяцев.
Суть мирового соглашения стороны не раскрыли. В Baring Vostok подчеркнули, что оно не касается уголовного дела в отношении бывших топ-менеджеров «Восточного».
28 октября «Восточный» сообщил, что достиг соглашения с «Первым коллекторским бюро» (принадлежит Baring Vostok): бюро выплатит банку 2,5 млрд рублей, а банк откажется от гражданского иска в рамках уголовного дела в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви.
Генпрокуратура также утвердила обвинение по делу о растрате 2,5 млрд рублей «Восточного» в отношении Калви и его коллег.
Уголовное дело против Калви и других топ-менеджеров возбуждено в феврале 2019 года. Никто из фигурантов не признает вину. Калви заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над «Восточным».
Интересно, закроют ли теперь уголовное дело в отношении Калви.
Чтобы компенсацию не запросил и реабилитацию. Прокуратура не может ошибаться.
На усмотрение следователя.
1. Есть обвинение в том, что денег нет;
2. Деньги есть. Претензий нет;
3. Посидеть придётся.
ЗЫ: если прокурор даст заднюю, то всё. Приплыли.
Так следователь - птица подневольная, что старшие говорят, то и делает.
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