Они откажутся от всех исков друг к другу.

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Акционеры банка «Восточный» — структура фонда Baring Vostok Evison и компания Артема Аветисян «Финвижн» — подписали мировое соглашение по корпоративному спору, сообщили в Baring Vostok. Они откажутся от всех исков в российских, зарубежных и третейских судах, процесс может занять около двух месяцев.

Суть мирового соглашения стороны не раскрыли. В Baring Vostok подчеркнули, что оно не касается уголовного дела в отношении бывших топ-менеджеров «Восточного».

28 октября «Восточный» сообщил, что достиг соглашения с «Первым коллекторским бюро» (принадлежит Baring Vostok): бюро выплатит банку 2,5 млрд рублей, а банк откажется от гражданского иска в рамках уголовного дела в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви.

Генпрокуратура также утвердила обвинение по делу о растрате 2,5 млрд рублей «Восточного» в отношении Калви и его коллег.